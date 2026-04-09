Representante uribista pidió que no se olvide a los uniformados que son víctimas del conflicto armado en Colombia: “Se siguen contando”

El representante a la Cámara del Centro Democrático, hijo del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, exigió al Gobierno nacional que interceda, entre otras, por la liberación de los 11 uniformados secuestrados - crédito @jjuscategui/X

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, que hace parte del partido Centro Democrático, reclamó el jueves 9 de abril de 2026 al Gobierno nacional el abandono en el que, según él, se encuentran los miembros de la fuerza pública que han sido víctimas del conflicto armado, especialmente en el contexto del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas que se conmemora en Colombia.

Uscátegui advirtió sobre el abandono estatal y, en consecuencia, la crítica situación de once uniformados que en la actualidad se encuentran secuestrados y acusó a las autoridades de no brindar el apoyo ni la información que sus familias exigen. En ese sentido, el congresista denunció que algunos de estos secuestrados permanecen privados de la libertad desde hace más de un año, sin reacción vehemente.

Según el congresista José Jaime Uscátegui, los miembros de la fuerza pública también son víctimas del conflicto armado, por lo que pidió máxima atención del Estado - crédito prensa Armada de Colombia

Entre los que se encuentran en cautiverio, el parlamentario destacó a soldados del Ejército Nacional y agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y llamó la atención sobre la especulación de que varias de estas personas podrían encontrarse en suelo venezolano, por lo que pidió una respuesta urgente al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía General de la Nación sobre estos casos.

A su vez, detalló que dos agentes del CTI llevan desaparecidos desde el 20 de julio del año pasado y cuestionó la falta de avances oficiales a pesar de la comunicación con el gobierno de Venezuela. La denuncia fue acompañada de una crítica directa a la política de Paz Total del Ejecutivo, y a la falta de voluntad hacia las víctimas de las instituciones oficiales, que son actores fundamentales.

“Las víctimas se siguen contando por miles o incluso millones en algunos delitos y hay que visibilizar a las familias de la fuerza pública. Miren ustedes estas once personas que están actualmente secuestradas en Colombia, víctimas del secuestro, algunas desde hace más de un año, y son once familias de la fuerza pública que están con la angustia de tener a un ser querido secuestrado”, dijo.

El congresista del Centro Democrático ha sido un férreo defensor de los derechos de los uniformados, actores claves en el conflicto armado colombiano - crédito Caros Ortega/EFE

Según el congresista, los responsables de estos secuestros serían especialmente estructuras armadas ilegales como el ELN y disidencias de las Farc, en particular el grupo Jaime Martínez y las facciones lideradas por alias Iván Mordisco, con actividad en zonas como Cauca y Guaviare, información que coincide con reportes de la Defensoría del Pueblo y diferentes medios nacionales.

De acuerdo con los datos que maneja Uscátegui, que tendrían fuentes oficiales, durante la actual administración se habría producido un aumento del 90% en los casos de secuestro, en una tendencia que sostiene en la actual administración, a la que le restan por mandato 120 días, antes de que deba entregar el cargo a su sucesor. Por tal motivo, exigió acciones concretas para combatir el flagelo.

El fuerte reclamo de José Jaime Uscátegui por la exclusión y la reparación para las familias de la fuerza pública

El congresista enfatizó la necesidad de modificar los esquemas actuales de reparación de víctimas en Colombia y alertó sobre el hecho de que muchos miembros de la fuerza pública y sus familias permanecen excluidos de la Unidad de Víctimas, con lo que son desligados del apoyo psicosocial, rutas de reparación y reconocimientos simbólicos como los ascensos póstumos a los oficiales.

Según el representante de oposición, durante el Gobierno Petro no solo han aumentado los secuestros sino también los asesinatos de los uniformados - crédito Colprensa

“Esta violencia debería acabar en Colombia, pero lamentablemente las víctimas se siguen contando por miles”, señaló. E instó al Estado a no utilizar el secuestro como “herramienta de negociación” en los actuales procesos de paz y pidió a la sociedad civil unirse en el propósito de evitar que haya más víctimas de esta flagrante violación de derechos humanos, no solo uniformados, sino también la población civil.

Uscátegui también exigió que el Ministerio de Defensa, que según relató visitó Venezuela hace dos semanas, “dé alguna respuesta para estas familias, que también son servidores públicos bajo su mando y dirección” y reiteró que el mejor homenaje a las víctimas “es que no haya una víctima más en Colombia y pido a la ciudadanía que nos unamos en ese mismo clamor” y pidió su reconocimiento.