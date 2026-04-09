Colombia

Petro reaccionó a casos de acoso sexual y laboral en Caracol Televisión y RCN Televisión: “Los medios determinan el fin”

El Ministerio de Trabajo llevó a cabo inspecciones en ambos canales e identificó falta de protección de los derechos de los trabajadores. Tomará medidas preventivas

Guardar
El presidente Gustavo Petro fue cuestionado por no pronunciarse en contra de Hollman Morris, gerente de Rtvc, por denuncias de acoso sexual y laboral - crédito Kylie Cooper/Reuters
El presidente Gustavo Petro fue cuestionado por no pronunciarse en contra de Hollman Morris, gerente de Rtvc, por denuncias de acoso sexual y laboral - crédito Kylie Cooper/Reuters

El Ministerio de Trabajo adelantó inspecciones en Caracol Televisión y en RCN Televisión debido a varias denuncias que surgieron sobre acoso sexual. El escándalo ya dejó como resultado la salida de dos reconocidos periodistas y presentadores de Caracol Televisión: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

En las inspecciones, la cartera identificó falencias en la protección de los derechos de los trabajadores y riesgos de acoso sexual y laboral. Así lo indicó la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz Cabas, refiriéndose al caso de Caracol Televisión.

Presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados, subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales; falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador; y deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos”, explicó.

En consecuencia, anunció la toma de medidas preventivas en materia de acoso sexual y laboral en ambos canales.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de una publicación en X, en la que criticó a los medios tradicionales del país. "Acoso sexual en los medios de comunicación tradicionales de Colombia. CaracolTV y RCN. Los medios determinan el fin“, señaló.

El presidente Gustavo Petro criticó a los medios tradicionales por denuncias de acoso sexual - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro criticó a los medios tradicionales por denuncias de acoso sexual - crédito @petrogustavo/X

Los usuarios de la red social cuestionaron al jefe de Estado por dar su opinión sobre el tema, mientras en Rtvc, el sistema de medios públicos de Colombia, también hay denuncias de acoso sexual y laboral que salpican a su gerente, Hollman Morris.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroAcoso sexualCaracol TelevisiónRCN TelevisiónColombia-Noticias

Más Noticias

Petro le hizo ‘gambeta’ a jocoso comentario de Juan Daniel Oviedo: “Jamás dejaría que mi corazón fuera derecho porque la codicia se lo ganaría”

El presidente de la República, a través de sus redes sociales, se refirió a su reciente visita a Ciénaga de Oro (Córdoba), en donde inauguró una cancha sintética y demostró sus habilidades en el fútbol al hacer el saque de honor

Petro le hizo ‘gambeta’ a jocoso comentario de Juan Daniel Oviedo: “Jamás dejaría que mi corazón fuera derecho porque la codicia se lo ganaría”

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 9 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 9 de abril

Parrilla Fest 2026: fechas y precios de la tercera edición en Bogotá que reunirá restaurantes especializados en cocina a la brasa

Vecinos y visitantes podrán descubrir por qué el asado es mucho más que una receta y convertirse en parte de una experiencia cargada de tradición y orgullo local

Parrilla Fest 2026: fechas y precios de la tercera edición en Bogotá que reunirá restaurantes especializados en cocina a la brasa

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Es la segunda masacre registrada en la segunda semana de abril de 2026. El crimen fue reportado a la línea de emergencias 123 en la vereda Mesetas, zona rural de Popayán

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Representante de Nelson Velásquez reveló detalles de la presentación del artista en la cárcel de Itagüí: “No fue un concierto”

El empresario afirmó que no tuvieron problemas para ingresar al centro carcelario, por lo que pensaron que se trataba de una actividad aprobada por el Inpec

Representante de Nelson Velásquez reveló detalles de la presentación del artista en la cárcel de Itagüí: “No fue un concierto”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

ENTRETENIMIENTO

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

La Segura recordó cómo era su figura antes de los problemas de salud por biopolímeros: “Pa’ deprimirme”

Más de 20 clubes de fans le enviaron mensaje conjunto a Shakira por votación para el Salón de la Fama del Rock and Roll: “El mundo se detiene porque nuestra loba ha llegado”

Exprometido de Alexa Torrex está haciendo campaña para sacar a Eidevin de ‘La casa de los famosos’: “Objetivo militar”

Maluma publicó reflexión sobre la importancia de detenerse a tiempo: “Hay cosas que se terminan”

Feid provocó nuevos rumores sobre su relación con Karol G con sus nuevas canciones: serían sus primeras declaraciones tras la ruptura

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Hora y dónde ver Colombia vs. Venezuela: la Tricolor a un triunfo de ser líder de la Liga Femenina de Naciones Conmebol

Leyenda del Liverpool aseguró que dejar ir a Luis Díaz fue lo correcto: “Fue un buen negocio”

Clásico entre Millonarios y Santa Fe no tendrá hinchada visitante: esta es la razón