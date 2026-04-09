Petro reaccionó a casos de acoso sexual y laboral en Caracol Televisión y RCN Televisión: “Los medios determinan el fin”

El presidente Gustavo Petro fue cuestionado por no pronunciarse en contra de Hollman Morris, gerente de Rtvc, por denuncias de acoso sexual y laboral - crédito Kylie Cooper/Reuters

El Ministerio de Trabajo adelantó inspecciones en Caracol Televisión y en RCN Televisión debido a varias denuncias que surgieron sobre acoso sexual. El escándalo ya dejó como resultado la salida de dos reconocidos periodistas y presentadores de Caracol Televisión: Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

En las inspecciones, la cartera identificó falencias en la protección de los derechos de los trabajadores y riesgos de acoso sexual y laboral. Así lo indicó la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz Cabas, refiriéndose al caso de Caracol Televisión.

“Presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, no limitadas a hechos aislados, subregistro de denuncias, asociado al temor a represalias y la desconfianza en los canales institucionales; falta de investigaciones disciplinarias estructuradas, pese a denuncias conocidas por el empleador; y deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas, que comprometen la eficacia de los mecanismos internos”, explicó.

En consecuencia, anunció la toma de medidas preventivas en materia de acoso sexual y laboral en ambos canales.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de una publicación en X, en la que criticó a los medios tradicionales del país. "Acoso sexual en los medios de comunicación tradicionales de Colombia. CaracolTV y RCN. Los medios determinan el fin“, señaló.

El presidente Gustavo Petro criticó a los medios tradicionales por denuncias de acoso sexual - crédito @petrogustavo/X

Los usuarios de la red social cuestionaron al jefe de Estado por dar su opinión sobre el tema, mientras en Rtvc, el sistema de medios públicos de Colombia, también hay denuncias de acoso sexual y laboral que salpican a su gerente, Hollman Morris.

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