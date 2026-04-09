Colombia

Petro apunta a los poderosos y desata polémica sobre el futuro fiscal del país: “Ojo, mucho ojo”

El presidente advirtió que la alternativa económica en Colombia —que calificó como la única viable— es evitar que la carga tributaria recaiga sobre la población trabajadora y vulnerable

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Nueva modalidad de estafa con billetes falsos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El presidente Gustavo Petro expuso una propuesta para evitar déficits fiscales en los próximos años - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el rumbo económico del país con un mensaje que abrió una nueva discusión. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario planteó una fórmula para evitar déficits fiscales elevados en los próximos años, en un momento marcado por alertas sobre las finanzas públicas.

La declaración surge luego de reportes que advierten sobre posibles desequilibrios fiscales y presiones inflacionarias, lo que ha puesto en el centro del debate las decisiones económicas del Gobierno. En ese escenario, Petro defendió su postura y presentó una ‘alternativa’ para sostener el crecimiento.

“No habrá déficit fiscales elevados en los próximos años si aumentamos, como se debe, los impuestos a los sectores ricos y no productivos del país”, escribió el jefe de Estado en la red social. En su mensaje, también planteó la necesidad de reducir la tasa real de interés como vía para impulsar la economía y el empleo.

El presidente Gustavo Petro plantea ajuste tributario y reducción de tasas ante crisis económica en Colombia - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro plantea ajuste tributario y reducción de tasas ante crisis económica en Colombia - crédito @petrogustavo/X

El mandatario sostuvo que esta combinación permitiría dinamizar el crecimiento económico. Según su planteamiento, una menor carga en las tasas de interés facilitaría la actividad productiva, mientras que una mayor tributación en sectores específicos aportaría al equilibrio fiscal.

“Simplemente debemos aplicar esa fórmula de sostenibilidad de la deuda conocida por todo economista”, afirmó, al presentar su propuesta como un esquema técnico respaldado en principios económicos.

Déficit fiscal y deuda pública: advertencias de Standard &amp; Poor’s

Cabe destacar que las declaraciones del mandatario surgieron en respuesta a la reciente rebaja de la calificación crediticia de Colombia por parte de la agencia Standard & Poor’s (S&P), difundida por Portafolio, que bajó la nota del país de ‘BB’ a ‘BB-’ debido a desequilibrios fiscales persistentes y una creciente carga de deuda.

Significa que los evaluadores financieros creen que el país tiene más dificultades para manejar su dinero y pagar sus deudas en el futuro, por lo que prestarles dinero se vuelve un poco más riesgoso; de esta manera, el informe de S&P, publicado el 8 de abril, advierte sobre déficits fiscales elevados que limitarían la flexibilidad financiera de Colombia en los próximos años y la base institucional menos predecible, afectada por la suspensión de la regla fiscal y la incertidumbre en reformas tributarias.

El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa
S&P proyecta que el déficit fiscal alcanzará el 5,6% del PIB en 2026 y se mantendrá cerca del 4,8% en promedio hasta 2029 - crédito Colprensa

La agencia proyecta que el déficit fiscal llegará al 5,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 y se mantendrá cerca del 4,8% en promedio hasta 2029. Además, señala que la deuda neta podría escalar al 66 % del PIB para ese mismo año, mientras que el costo de financiar esta deuda absorberá más del 12% de los ingresos públicos, restringiendo la inversión social y productiva.

Petro advierte sobre el impacto en sectores vulnerables de decisiones fiscales

Ante estas alertas sobre los riesgos fiscales para Colombia, el presidente, en el mismo mensaje que emitió como respuesta, relacionó su propuesta económica con la continuidad de su proyecto político: “Esa es la política del presente gobierno y ojalá el pueblo con su voto la mantenga para el próximo periodo presidencial”.

El presidente también lanzó una advertencia sobre el rumbo contrario. A su juicio, el país enfrentaría un panorama complejo si se mantienen tasas reales de interés altas y si la carga tributaria recae sobre los sectores más vulnerables.

“Lo peor que le sucedería a Colombia es mantener niveles elevados de tasa real de interés y pasar a que los impuestos los pague la gente pobre y trabajadora. Ojo, mucho ojo”, escribió en su post.

El presidente Gustavo Petro alcanzó una desaprobación del 66% en su gestión, de acuerdo con Invamer - crédito Jesús Aviles/Infobae
Petro relacionó su propuesta económica con la continuidad de su proyecto político para el próximo periodo presidencial - crédito Jesús Aviles/Infobae

Su declaración vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la gestión de las finanzas públicas en Colombia, aunque el presidente entregará el cargo el 7 de agosto. El pronunciamiento se produce en un momento delicado, con una economía que enfrenta presiones inflacionarias y un crecimiento moderado, tal como señala el informe de S&P.

Por eso, el presidente alertó sobre los riesgos de mantener tasas de interés elevadas y trasladar la carga fiscal hacia los sectores más vulnerables, un escenario que calificó como muy perjudicial para el país.

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