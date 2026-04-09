Parrilla Fest 2026: fechas y precios de la tercera edición en Bogotá que reunirá restaurantes especializados en cocina a la brasa

Los asistentes podrán degustar una parrillada especial con cuatro cortes de carne y acompañamientos típicos a un precio de $49.900 - crédito IDT

Bogotá se prepara para recibir una de sus citas más esperadas en el calendario gastronómico: Parrilla Fest 2026, evento que del 17 al 19 de abril reunirá en la Zona A del barrio Camelia a seis de los restaurantes más reconocidos del sector.

Durante tres días, entre las 12:00 p. m, y las 6:00 p. m., la zona comprendida entre la transversal 53 y las calles 2 y 3 de Puente Aranda se transformará en el epicentro de la tercera edición de la cocina a la brasa, invitando tanto a residentes como visitantes a redescubrir la tradición del asado colombiano.

Según el alcalde local, Víctor Alfonso Cruz, el festival ejemplifica el impacto positivo del trabajo articulado entre la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local y los empresarios. “Parrilla Fest 2026 no solo será una celebración del sabor, sino también una oportunidad para dinamizar la economía local”, afirmó Cruz, subrayando el impulso al empleo y el sentido de pertenencia que genera el evento.

Parrilla Fest 2026 en Bogotá reúne a seis reconocidos restaurantes de Puente Aranda para celebrar la tradición del asado colombiano - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante el festival, los asistentes podrán recorrer una ruta gastronómica que abarca la oferta de Los Tronquitos, Alcaraván, Varcino, Cuatro Vientos, Kabro Loco y Los Torres. Los establecimientos han preparado una propuesta especial: una parrillada con cuatro cortes de carne, acompañada de papa salada, plátano maduro, guacamole, arepa boyacense y bebida por $49.900. La selección refleja la diversidad de sabores regionales, desde la tradición llanera y boyacense hasta la influencia santandereana y la parrilla contemporánea.

Parrilla Fest y la identidad de Bogotá

La directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, Ángela Garzón, destacó que la gastronomía es una de las principales puertas de entrada para descubrir la ciudad. “Cada plato cuenta una historia de territorio, memoria y encuentro”, señaló Garzón, quien considera que espacios como Parrilla Fest no sólo dinamizan el turismo, sino que también fortalecen el vínculo de ciudadanos y visitantes con Bogotá.

El festival forma parte de Sabor Bogotá, una estrategia distrital liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que busca posicionar a la capital como una de las ciudades culinarias más importantes de la región. La subsecretaria de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento, Angélica Martínez, resaltó que la iniciativa de los comerciantes de la Zona A impulsa a las comunidades a celebrar la gastronomía en familia y a promover el orgullo y la identidad capitalina.

El festival gastronómico transformará la Zona A del barrio Camelia entre el 17 y el 19 de abril, impulsando el turismo y la economía local - crédito Alcaldía de Bogotá

Parrilla Fest se integra así a una apuesta por el desarrollo económico y cultural, donde la cocina a la brasa es protagonista de la vida comunitaria. La edición anterior, en 2025, registró la generación de 70 empleos directos, cerca de 300 empleos indirectos y un incremento del 20% en ventas, así como una asistencia de 4.000 personas. Estas cifras evidencian el dinamismo comercial del evento y su capacidad para activar la economía de barrio.

Gastronomía, turismo y tradición en Puente Aranda (IDT, Secretaría de Cultura)

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo (IDT), Bogotá alcanzó más de 1,9 millones de visitantes internacionales en 2025, y el 56% de ellos viajaron por turismo. El sector turístico generó, en promedio, más de 122.000 empleos mensuales, con un crecimiento notable en actividades relacionadas con alimentos y bebidas. En este contexto, Parrilla Fest adquiere relevancia como motor de emprendimiento y experiencia para turistas nacionales e internacionales.

El asado a la parrilla en Colombia es más que una técnica culinaria: representa una manifestación cultural y comunitaria arraigada en la tradición del país. Cocinar al fuego —ya sea en brasas, parrillas o fogones improvisados— implica memoria, barrio y comunidad. La cocina capitalina se articula alrededor de la reunión y la circulación de recetas entre familias, reflejando una identidad viva que se transforma constantemente.

Parrilla Fest forma parte de Sabor Bogotá, estrategia distrital que posiciona a la capital como referente culinario en la región - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante Parrilla Fest 2026, los asistentes tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano los sabores y técnicas que caracterizan la parrilla colombiana. Preparar este plato típico implica asar a fuego lento cortes como chata, costilla de cerdo, chorizo y morcilla, a menudo marinados con ajo, cebolla larga y cerveza. El uso de carbón vegetal aporta un sabor ahumado característico, acompañado de papas saladas, arepa, guacamole y plátano maduro.

La parrilla como identidad y encuentro social en Colombia

La parrilla colombiana destaca por su diversidad regional. Cada zona del país aporta técnicas y sabores propios, desde el asado caribeño hasta los métodos andinos, combinando influencias indígenas, españolas y africanas. Los cortes de carne de res y cerdo, el chorizo, la morcilla y los acompañamientos como hogao, arepa y plátano reflejan la riqueza agrícola y cultural de Colombia.

La preparación y marinado de la carne, el encendido del carbón y el orden de cocción son pasos clave para lograr el ambiente familiar y casero que distingue a este plato. El asado es, sobre todo, un evento social presente en celebraciones y domingos familiares, reforzando los lazos comunitarios.