Luis Gilberto Murillo anunció demanda por calumnia e injuria contra Daniel Briceño por afirmaciones sobre el contrato de pasaportes: “No existen evidencias”

La suspensión temporal del trámite de pasaportes en Colombia dejó en evidencia fallas en el Sitac y la controversia política entre el excanciller Luis Gilberto Murillo y el concejal Daniel Briceño - crédito Prensa Daniel Briceño y EFE

Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia y actualmente candidato presidencial, respondió con firmeza a las declaraciones del concejal Daniel Briceño sobre la presunta desaparición de recursos públicos en un contrato de actualización tecnológica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Señor Briceño. Usted afirmó públicamente que ‘se robaron $3.100 millones’ en un contrato adjudicado durante mi gestión. Eso es un señalamiento infundado sobre la presunta comisión de un delito. Usted lo sabe”, escribió Murillo en su cuenta oficial de X.

En el mismo mensaje advirtió que impondría acciones penales por calumnia e injuria y señaló que “será en los estrados donde deberá sustentar con pruebas concretas y serias, cada uno de sus señalamientos”.

El trasfondo de esta disputa se relaciona con la suspensión temporal de la expedición de pasaportes anunciada por la Cancillería el pasado miércoles 8 de abril.

La medida, según la entidad, respondió a fallas técnicas en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), plataforma encargada de gestionar la carga y validación de datos de los usuarios, indispensable para expedir los documentos, aunque sin intervenir en la fabricación física de los pasaportes.

Luis Gilberto Murillo, excanciller y candidato presidencial, publicó en su cuenta de X que emprenderá acciones legales contra el concejal Daniel Briceño - crédito Luis Gilberto Murillo/X

La paralización afectó oficinas en Bogotá, regiones del país y consulados en el exterior, dejando a cientos de ciudadanos sin poder agendar citas ni tramitar documentos de viaje.

Según denunció Briceño en entrevista con Caracol Radio, la raíz del problema se encuentra en la contratación directa de la empresa Aldesarrollo para la actualización del Sitac.

El concejal calificó a la firma como un “contratadero” sin experiencia específica en desarrollos tecnológicos avanzados para la administración pública, recordando que la compañía ha manejado proyectos tan diversos como promoción psicosocial o instalación de paneles solares.

El contrato, de 10 mil millones de pesos, ya había recibido un desembolso de 3.100 millones, cifra que Briceño ha puesto en el centro del debate: “La pregunta es para todos: ¿dónde están los 3.100 millones de pesos?”, afirmó en la entrevista.

Desde la perspectiva del concejal, la elección de una empresa sin antecedentes en proyectos tecnológicos estratégicos profundizó el deterioro del sistema, obstaculizando la modernización del Sitac y dificultando el control sobre los recursos públicos.

La Imprenta Nacional es responsable de implementar el nuevo modelo de pasaportes en Colombia y asegura que la suspensión temporal de trámites no afecta la fase inicial de transición tecnológica - crédito Colprensa/Cancillería

A su juicio, este tipo de contrataciones directas sin licitación pública representa un riesgo para la transparencia y la eficiencia en la gestión estatal.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, explicó que la suspensión de los servicios obedeció a una “intervención técnica” sobre la plataforma, sin detallar una fecha clara de restablecimiento.

Mientras tanto, la administración recurrió de manera transitoria al antiguo sistema del Sitac, que opera desde aproximadamente los años 2000 y carece de herramientas modernas como aplicaciones móviles o carteras digitales de pasaportes.

Esta situación evidencia que la plataforma se encuentra rezagada respecto a estándares internacionales de servicios ciudadanos.

El impacto en los usuarios ha sido inmediato: oficinas neurálgicas de Bogotá, como las sedes Centro y Norte, y múltiples consulados en el exterior vieron interrumpida la atención.

La incertidumbre sobre la reanudación de los servicios genera preocupación entre los ciudadanos, quienes dependen del Sitac para acceder a un trámite esencial para la movilidad internacional y la seguridad jurídica de sus documentos.

El Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) presenta fallas técnicas que paralizaron la expedición de pasaportes y otros trámites esenciales, dejando a ciudadanos y consulados sin servicio - crédito Colprensa

La Cancillería también suspendió temporalmente el trámite de pasaportes debido a una amenaza cibernética identificada en el Sitac, lo que expone vulnerabilidades graves en la infraestructura tecnológica nacional.

Incidentes previos, como la filtración de al menos 550 mil datos de visas de extranjería en 2021, evidencian riesgos recurrentes en la protección de información personal en la entidad.

Esta falla afecta no solo la expedición de pasaportes, sino también la autenticación y permisos de salida de menores, el registro de firmas y la actualización de datos de ciudadanos detenidos en el extranjero.

Andrés Hernández, jefe de Comunicaciones del presidente Gustavo Petro, explicó al medio que “la falla es en el sistema Sitac. No solo allí se toma la información que irá plasmada en la libreta de viaje, también se hacen reconocimientos de firma, autenticaciones, fe de vida, permisos de salida del país de menores, se lleva la información de personas detenidas en el exterior y muchas funciones más”.