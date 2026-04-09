Colombia

Gustavo Petro aseguró que la calidad del aire en Bogotá es peligrosa para la salud: “Los que no sean de aquí, no se queden mucho tiempo”

Las declaraciones recientes del jefe de Estado señalan la urgencia de disminuir el uso de combustibles fósiles en la movilidad urbana, remarcando la experiencia de Medellín

Guardar
El presidente Gustavo Petro advierte sobre los altos niveles de contaminación en Bogotá, señalando graves riesgos para la salud pública y ambiental - crédito @Ambientebogota / X/ Ovidio González/Presidencia
El presidente Gustavo Petro advierte sobre los altos niveles de contaminación en Bogotá, señalando graves riesgos para la salud pública y ambiental - crédito @Ambientebogota / X/ Ovidio González/Presidencia

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la crisis ambiental en Bogotá han generado un fuerte impacto en el debate público. El mandatario se refirió a los resultados del estudio “Evaluación de impacto en salud”, elaborado por las Secretarías de Salud y Ambiente de la ciudad y divulgado por El Espectador.

Desde su perspectiva, el documento revela que la contaminación atmosférica representa un riesgo grave para la salud de la población, en especial para quienes residen en el sur de la capital.

La advertencia de Petro fue contundente: “Los que no sean de aquí, no se queden mucho tiempo aquí”. Esa frase, pronunciada durante un evento en Cali, desató polémica y profundizó la discusión sobre la calidad del aire en la ciudad.

El jefe de Estado sostuvo que el incremento de las partículas contaminantes, especialmente las de 2,5 micras, ha hecho que el aire de Bogotá sea cada vez más peligroso para los ciudadanos.

La detección de partículas de 2,5 micras con medidores especializados permite confirmar que la población de Bogotá está expuesta a un riesgo letal - crédito Presidencia

La preocupación presidencial apunta a los sistemas de transporte que utilizan combustibles fósiles. Petro afirmó: “Se debe a dos contaminaciones, una local, que son las partículas que arrojan los exhaustos, cualquiera, de un carro que se mueve con hidrocarburos, sea gas, sea gasolina, sea otro tipo de combustible basado en etanol, por ejemplo”.

De esta manera, el mandatario nacional destacó la gravedad del problema, insistiendo en que el modelo de movilidad basado en diésel y gasolina ha agravado la situación ambiental en la capital.

El mandatario enfatizó que los hidrocarburos “no son convenientes en ninguna parte del mundo”. Según Petro, la ciencia ha demostrado que estos compuestos, al liberarse en la atmósfera, pueden acabar con la vida en el planeta.

“La ciencia ha llegado a la conclusión, y hace tiempo ya, que los hidrocarburos, cuando terminan en la atmósfera a través de procesos productivos, pues matan a la humanidad, extinguen la vida. Esa es la conclusión de la ciencia y no en el largo plazo”, aseguró el Presidente.

Gustavo Petro subraya la necesidad urgente de electrificar el transporte en Bogotá, citando el avance de Medellín como ejemplo positivo de políticas sostenibles - crédito Alcaldía de Bogotá
Gustavo Petro subraya la necesidad urgente de electrificar el transporte en Bogotá, citando el avance de Medellín como ejemplo positivo de políticas sostenibles - crédito Alcaldía de Bogotá

La situación en Bogotá ha sido agravada, según el jefe de Estado, por la expansión del parque automotor y la falta de avances en la electrificación del transporte público. Petro señaló que, aunque Medellín ha progresado en esta materia, la capital del país aún enfrenta grandes retos: “Medellín ha hecho más que Bogotá por electrificar su transporte, que es lo que hay que hacer”.

De acuerdo con el estudio citado por Petro, la presencia de partículas menores a diez micras era la principal preocupación hasta la llegada de equipos capaces de medir las de 2,5 micras.

“Debo decirlo aquí porque no lo dijo la prensa, quien trajo a la ciudad de Bogotá medidores de ese tipo de partículas, solo se podían medir de 10 micras, pero nosotros sabemos que las mortales son de 2.5, porque pasan a los pulmones y matan pulmón”, explicó durante su alocución en Cali.

Petro se refirió a la mortalidad en la ciudad por contaminación del aire

Según la publicación del mandatario en su cuenta de X, la urgencia de modificar los actuales esquemas de movilidad surge de la necesidad de reducir la dependencia de hidrocarburos y de avanzar hacia un modelo basado en vehículos eléctricos, alternativas como el metro subterráneo y la bicicleta, con miras a mejorar la salud pública y la calidad de vida capitalina.

El presidente Gustavo Petro aseguró que el TransMilenio está matando a la ciudadanía en Bogotá debido a la contaminación - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro aseguró que el TransMilenio está matando a la ciudadanía en Bogotá debido a la contaminación - crédito @petrogustavo/X

En la misma exposición, el medio señala que Petro destacó una diferencia marcada en los índices de mortalidad por contaminación entre las distintas zonas de la ciudad. El presidente precisó: “La tasa de mortalidad por contaminación es más alta en el sur y en el occidente, donde vive la población con menores recursos económicos y que utiliza de manera intensiva el transporte que opera a través de hidrocarburos”.

Esta afirmación sitúa el análisis de Petro en el contexto de la desigualdad urbana, enfatizando el impacto desproporcionado de la problemática ambiental sobre las comunidades más vulnerables.

De acuerdo con el jefe de Estado, el origen de este fenómeno se halla en la estructura extendida de Bogotá, caracterizada por una baja densidad en el centro y la predominancia de sistemas como el bus de TransMilenio, lo que obliga a recorrer largas distancias mediante vehículos a gasolina o diésel.

“No es solo el TransMilenio, sino el uso exagerado de autos, motos, volquetas y camiones de carga. En una palabra, lo que mata más en Bogotá es el uso de hidrocarburos”, expresó el presidente a través de X, haciendo explícita la relación que percibe entre el modelo de transporte actual y la crisis ambiental.

Temas Relacionados

Calidad de aire BogotáGustavo PetroFrase polémica presidente PetroTransporte BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tendrá su debut continental ante uno de los históricos del fútbol sudamericano

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

⁠El jefe de ‘La casa de los famosos’ impuso drástico castigo por pelea entre Alejandro Estrada y Eidevin: “Se cruzaron los límites”

Los participantes fueron advertidos tras el enfrentamiento entre Estrada y Eidevin, lo que puso en duda la continuidad de ambos dentro del programa

⁠El jefe de ‘La casa de los famosos’ impuso drástico castigo por pelea entre Alejandro Estrada y Eidevin: “Se cruzaron los límites”

Hora y dónde ver Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Sub17: buscan cupo a la Copa Mundial de la FIFA

La Tricolor está segunda en su grupo con cuatro puntos y una victoria podría ponerle un pie en la fase final del torneo que se disputa en Paraguay

Hora y dónde ver Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Sub17: buscan cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Ley para honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay es una realidad, aseguró Jota Pe Hernández: “Entró con votos y lo sacaron con balas”

El proyecto, presentado por el senador de Alianza Verde, busca que el crimen no quede impune y que Colombia avance hacia un entorno libre de violencia

Ley para honrar la memoria de Miguel Uribe Turbay es una realidad, aseguró Jota Pe Hernández: “Entró con votos y lo sacaron con balas”

Resultado Dorado Mañana hoy 9 de abril

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultado Dorado Mañana hoy 9 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

⁠El jefe de ‘La casa de los famosos’ impuso drástico castigo por pelea entre Alejandro Estrada y Eidevin: “Se cruzaron los límites”

⁠El jefe de ‘La casa de los famosos’ impuso drástico castigo por pelea entre Alejandro Estrada y Eidevin: “Se cruzaron los límites”

Yaya Muñoz aseguro que Laura Tobón la inspiró para hablar de incómodo problema físico que padece: “Me hizo sentir menos sola”

J Balvin y Ryan Castro presentaron su álbum ‘Omertá’: también están involucrados los actores Marlon Moreno y Sofía Vergara

Karol G entre los artistas más buscados en Google antes de su presentación en Coachella: superó a Sabrina Carpenter

Karol G anunció que su escenario ya llegó a Indio, California para su presentación en Coachella: son 30 camiones

Deportes

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Santa Fe vs. Peñarol EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del debut del “León” en El Campín

Hora y dónde ver Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano Sub17: buscan cupo a la Copa Mundial de la FIFA

Jhon Arias criticó la cancha del Jaime Morón, tras el empate de Palmeiras con Junior por Copa Libertadores: “Hay que revisarlo”

Macará vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el debut del cuadro rojo en la Copa Sudamericana en Ecuador

Así fue el agarrón entre Juan Camilo “el Cucho” Hernández y un compañero por cobrar un penalti en el empate del Real Betis: “Tiene que entenderme a mí”