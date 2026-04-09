Colombia

Encontraron un cuerpo envuelto en bolsas plásticas en Bogotá: habitante de calle fue quien hizo la denuncia

La presencia de un cadáver dentro de una bolsa alertó a las fuerzas de seguridad, motivando el cierre del área mientras avanza la recolección de pruebas por parte de expertos en criminalística

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El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
El hallazgo se produjo tras el aviso de un reciclador que detectó la bolsa de lona blanca con un bulto inusual - crédito AFP

Un hallazgo inquietante en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, movilizó a las autoridades y encendió las alarmas en la comunidad.

Un objeto sospechoso, reportado en la tarde del miércoles 8 de abril por un reciclador de la zona, resultó ser una bolsa que contenía un cuerpo sin vida, envuelto en una cobija y cubierto por una lona blanca.

La rápida intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió acordonar el sector y activar los protocolos de inspección y recolección de pruebas.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 4:30 p. m., en una zona caracterizada por su abandono y tránsito ocasional de vehículos a alta velocidad.

El hallazgo se produjo tras el aviso de un reciclador que detectó la bolsa de lona blanca con un bulto inusual - crédito Captura CityTV
El hallazgo se produjo tras el aviso de un reciclador que detectó la bolsa de lona blanca con un bulto inusual - crédito Captura video CityTV

Las autoridades destinaron varias horas a la revisión de las grabaciones de cámaras de seguridad del área, con el objetivo de identificar al responsable de haber dejado los restos humanos en ese sitio y establecer posibles móviles del crimen.

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida y tampoco se han esclarecido las circunstancias previas al abandono de las bolsas.

Actualmente, la investigación se centra en el análisis del material recolectado y en la inspección detallada del lugar. El Teniente Coronel Javier Cárdenas, oficial de Guarnición, explicó que la presencia de la “lona color blanco con unas dimensiones y con una forma que llamó la atención de la ciudadanía” motivó el despliegue policial.

“Al llegar a la zona de atención, inspeccionó dicha lona. Lamentablemente al interior de la misma, envuelta en una frazada, se encuentra el cuerpo sin vida de una persona”, relató el oficial.

Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron pruebas en el lugar del ataque armado ocurrido en el barrio Altos de Parrantial, en Maicao - crédito red social X
Personal especializado de criminalística recolecta pruebas y analiza cámaras de seguridad para identificar a la víctima y a los responsables - crédito red social X

El procedimiento incluyó el llamado inmediato al laboratorio móvil de criminalística de la policía judicial, encargado de la inspección del cadáver y de iniciar las actividades investigativas orientadas a esclarecer el hecho.

La comunidad, consternada por el suceso, exige mayor presencia de las autoridades y acciones contundentes frente al aumento de casos de inseguridad en el sector.

En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que cuatro hombres abandonaron un cuerpo en plena vía de Bogotá

El hallazgo de un cadáver abandonado en plena vía pública en el sur de Bogotá desencadenó una respuesta inmediata de las autoridades, que ahora centran sus esfuerzos en descifrar la identidad tanto de la víctima como de quienes lo dejaron en el lugar.

El hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, durante la noche del 27 de febrero de 2026, y quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

Un cuerpo sin vida fue abandonado en una calle del sur de Bogotá por cuatro personas que descendieron de un vehículo y se alejaron sin ser identificadas, según registraron las cámaras de seguridad de la zona - crédito captura de pantalla Citytv
Un cuerpo sin vida fue abandonado en una calle del sur de Bogotá por cuatro personas que descendieron de un vehículo y se alejaron sin ser identificadas, según registraron las cámaras de seguridad de la zona - crédito captura de pantalla Citytv

La pieza clave en la investigación es el video captado por los dispositivos de vigilancia, en donde se observa cómo cuatro personas descienden de un vehículo, depositan un cuerpo sin vida junto a la calle y se retiran rápidamente.

Ninguna de las personas implicadas ha sido identificada hasta el momento, lo que complica la labor de los investigadores que trabajan para reconstruir los hechos y determinar un posible móvil.

La Policía de Bogotá, apoyada por equipos de policía judicial y técnicos forenses, inició de inmediato un despliegue en el área. Los especialistas permanecieron varias horas en la escena, levantando el cuerpo bajo estrictos protocolos y recolectando evidencia material: huellas, rastros biológicos y objetos abandonados.

En respuesta al suceso, las autoridades realizaron un exhaustivo barrido en la zona para obtener testimonios de eventuales testigos y asegurar cualquier indicio que ayude a resolver el caso. Los funcionarios también revisaron minuciosamente el perímetro para no dejar escapar detalles relevantes.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se han convertido en el principal insumo para reconstruir la cronología y entender la dinámica de los hechos. La grabación, difundida por el medio Citytv, ha sido crucial para orientar las primeras diligencias.

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