Él es el primer colombiano nombrado Maestro Cocinero de Francia: cuál es el recorrido de Andrés Fernandes León

Andrés Fernandes León recibió el título de Maestro Cocinero de Francia durante el congreso mundial realizado en Seúl, Corea del Sur- crédito @chef_.andres/Instagram

El chef franco-colombiano Andrés Fernandes León fue reconocido como Maestro Cocinero de Francia, una distinción otorgada por la Association des Maîtres Cuisiniers de France, convirtiéndose en el primer colombiano en obtener este título. El anuncio se realizó durante el congreso mundial de la organización, celebrado en Seúl, Corea del Sur.

La entrega del diploma y la medalla tuvo lugar en el auditorio del Hotel Pullman Ambassador, donde el presidente de la asociación, Christian Têtedoie, oficializó el reconocimiento. En América Latina, este título es compartido por un grupo reducido de chefs provenientes de México, Brasil y Argentina.

Según una entrevista para la revista Cambio, Fernandes León tomó la decisión de dedicarse a la cocina a los 16 años. Nació en París, donde creció junto a su madre, de origen colombiano, específicamente del departamento de Nariño.

Durante su infancia viajaba a Colombia cada uno o dos años para visitar a sus abuelos en una finca llamada Cascajal, ubicada en las cercanías de Pasto. En ese entorno comenzó su acercamiento a los procesos culinarios, marcado por preparaciones tradicionales que influyeron en su desarrollo profesional.

El chef, de 36 años, es el primer colombiano en obtener este reconocimiento otorgado por la Association des Maîtres Cuisiniers de France crédito @chef_.andres/Instagram

Dos décadas después de ese momento inicial, el chef recibió el reconocimiento a los 36 años. Su formación incluye estudios en la escuela Ferrandi de París, considerada una de las más reconocidas en gastronomía. Posteriormente, acumuló experiencia en restaurantes con estrellas Michelin en ciudades como Tokio, Melbourne, Reims y París.

Su trayectoria también incluye pasos por establecimientos como Château Les Crayères y Lasserre en Francia, así como Esquisse en Tokio y Vue du Monde en Australia. Estos antecedentes fueron parte del proceso de evaluación que realiza la asociación francesa antes de otorgar el título, el cual se basa en el análisis detallado de la hoja de vida y la experiencia profesional de cada candidato.

Hace más de cinco años, Fernandes León decidió establecerse en Colombia. Antes de abrir su restaurante, realizó recorridos por regiones como Montes de María y Tolima, con el objetivo de conocer productos locales. Finalmente, se instaló en Bogotá, donde fundó Cascajal, un espacio enfocado en alta cocina con insumos exclusivamente colombianos.

La trayectoria del chef incluye formación en la escuela Ferrandi de París y experiencia en restaurantes con estrellas Michelin en Europa, Asia y Australia- crédito @cascajal.rest/Instagram

Según explicó el chef en el medio, “todo lo que utilizo en el restaurante es de origen local: cacao, pimientas, café, pescados y patos son de origen colombiano”. Su propuesta combina técnicas de la cocina francesa con ingredientes provenientes de distintas regiones del país.

El restaurante ofrece un menú de degustación de ocho pasos, además de opciones a la carta. Entre los productos utilizados se encuentran el pirarucú, el mojojoy y frutas amazónicas como el asaí, el seje y el arazá. El establecimiento fue reconocido en 2025 con el título de Mejor Chef Revelación, y recibió la categoría de Dos Fuegos en la primera gala de Fine Dining Table realizada en Bogotá.

Durante el congreso en Seúl, Fernandes León participó en varias actividades junto a chefs que cuentan con distinciones como Meilleurs Ouvriers de France y estrellas Michelin. En ese contexto, señaló que el reconocimiento también representa una oportunidad para visibilizar los productos colombianos. Indicó que, al mencionar su trabajo en Colombia, otros participantes manifestaron interés en conocer la oferta gastronómica del país.

Cascajal, el restaurante de Fernandes León en Bogotá, trabaja exclusivamente con ingredientes de origen colombiano- crédito @cascajal.rest/Instagram

“Después de cinco años de estar en Colombia de alguna manera me considero un embajador de los ingredientes nacionales”, afirmó el chef, quien agregó que el contacto con colegas internacionales generó interés por visitar el país.

El reconocimiento implica, según sus propias palabras, una responsabilidad profesional más allá del título. También lo describió como el resultado de 20 años de trabajo acumulado en distintos escenarios de la cocina internacional.

Con esta designación, Fernandes León se integra a una lista limitada de chefs en la región que cuentan con este reconocimiento, entre ellos Guy Santoro, Philippe Segond, Michel Mustière, Pascal Masson, Eric Turillon, Erick Jacquin, Frédéric Monnier y Jean-Paul Bondoux.

Mientras tanto, Cascajal comenzará a exhibir la acreditación en su sede en Bogotá, en un contexto en el que su propuesta busca posicionar ingredientes colombianos dentro de estándares de alta cocina internacional.