Alcaldía de Tunja ordenó modernización obligatoria del transporte público: decreto exige renovación y accesibilidad en la flota de buses

La implementación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) permitirá el monitoreo en tiempo real y la gestión eficiente de las rutas urbanas en Tunja - crédito Alcaldía de Tunja

La Alcaldía de Tunja anunció un paso decisivo en el proceso de modernización del transporte público con la expedición del Decreto 10061 de 2026, una normativa que establece la obligación de renovar y unificar la flota de buses bajo criterios de seguridad, comodidad, sostenibilidad y, por primera vez, accesibilidad universal para personas con discapacidad.

Modernización obligatoria y estandarización de la flota

El decreto exige a las empresas operadoras un proceso de transición y homologación técnica de los vehículos que componen la flota. Esto implica que todos los buses deberán cumplir con especificaciones uniformes de color, logotipo, número de orden y sistemas tecnológicos, facilitando el control y la percepción de orden por parte de las autoridades y los ciudadanos. El color elegido, gris azulado claro, la presencia del logotipo “Mi Ruta” y la asignación visible del número de orden son elementos obligatorios para la identidad renovada de la flota.

La medida también obliga a la implementación de sistemas de información al usuario y la integración de tecnologías como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que permitirá el monitoreo en tiempo real, la gestión de rutas y el control operativo del servicio. Esta transformación, según el secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos García, “asegurará que cualquier ciudadano, sin importar el sector, reciba la misma calidad, seguridad y respeto”.

La nueva normativa establece que los buses deberán ser 100% accesibles y adoptar tecnologías de cero emisiones para disminuir la contaminación - crédito Alcaldía de Tunja

Accesibilidad y sostenibilidad: ejes de la reforma

Una de las novedades más destacadas del decreto es la exigencia de que la nueva flota sea 100% accesible y de cero emisiones. Todos los vehículos deberán contar con rampas, sistemas de acceso y espacios adaptados para personas con movilidad reducida, en cumplimiento estricto de la Ley 1618 de 2013. Además, se buscará que la transición incluya buses con tecnologías limpias, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y mejorando la calidad del aire en la ciudad.

La accesibilidad universal y la movilidad sostenible dejan de ser conceptos abstractos para convertirse en obligaciones concretas y medibles en la operación del transporte público tunjano.

Sistema de Recaudo Centralizado y control tecnológico

Como parte del proceso de modernización, el decreto establece la obligatoriedad de instalar validadores electrónicos en todos los vehículos, facilitando la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC). Este sistema permitirá a los usuarios pagar con diferentes medios, con validación automática de saldo y transbordos, alineando a Tunja con las mejores prácticas del sector a nivel nacional.

La Alcaldía de Tunja exige que toda la flota de transporte público unifique color, logotipo, número de orden y sistemas tecnológicos para mejorar la identificación - crédito Alcaldía de Tunja

La integración de tecnología en la operación, control y seguimiento de la flota es otro de los grandes objetivos: la gestión digital facilitará la planeación y el cumplimiento de rutas, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema.

Plazos y transición progresiva

El decreto otorga a las empresas y propietarios de vehículos con una vida útil restante de al menos 15 años, un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2028 para acogerse a las nuevas disposiciones, incluyendo el cambio de imagen y la adopción de tecnologías obligatorias. Este margen temporal busca garantizar una transición ordenada, minimizando el impacto económico sobre los operadores y permitiendo la adaptación gradual del parque automotor.

Beneficios esperados para la ciudad y los usuarios

Entre los beneficios proyectados destacan:

Reducción de emisiones contaminantes y mejora de la calidad del aire.

Accesibilidad real para personas con discapacidad.

Mayor seguridad, comodidad y homogeneidad en la prestación del servicio.

Mejor control y tecnificación del sistema de transporte.

Consolidación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) de Tunja, alineado con los estándares nacionales.

El Sistema de Recaudo Centralizado permitirá pagos electrónicos y validación automática de saldo, modernizando la experiencia del usuario en el transporte público - crédito Google Maps

Finalmente, la administración precisó que la modernización de la flota también facilitará la planeación urbana, el ordenamiento del tránsito y la integración de Tunja en la red de ciudades que apuestan por la movilidad sostenible e incluyente.