Colombia

Alcaldía de Tunja ordenó modernización obligatoria del transporte público: decreto exige renovación y accesibilidad en la flota de buses

La normativa implementa estándares sobre seguridad, sostenibilidad y dispositivos tecnológicos en todos los vehículos, asegurando que la prestación del servicio sea uniforme y priorizando la inclusión de personas con movilidad reducida

Guardar
La implementación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) permitirá el monitoreo en tiempo real y la gestión eficiente de las rutas urbanas en Tunja - crédito Alcaldía de Tunja
La implementación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) permitirá el monitoreo en tiempo real y la gestión eficiente de las rutas urbanas en Tunja - crédito Alcaldía de Tunja

La Alcaldía de Tunja anunció un paso decisivo en el proceso de modernización del transporte público con la expedición del Decreto 10061 de 2026, una normativa que establece la obligación de renovar y unificar la flota de buses bajo criterios de seguridad, comodidad, sostenibilidad y, por primera vez, accesibilidad universal para personas con discapacidad.

Modernización obligatoria y estandarización de la flota

El decreto exige a las empresas operadoras un proceso de transición y homologación técnica de los vehículos que componen la flota. Esto implica que todos los buses deberán cumplir con especificaciones uniformes de color, logotipo, número de orden y sistemas tecnológicos, facilitando el control y la percepción de orden por parte de las autoridades y los ciudadanos. El color elegido, gris azulado claro, la presencia del logotipo “Mi Ruta” y la asignación visible del número de orden son elementos obligatorios para la identidad renovada de la flota.

La medida también obliga a la implementación de sistemas de información al usuario y la integración de tecnologías como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que permitirá el monitoreo en tiempo real, la gestión de rutas y el control operativo del servicio. Esta transformación, según el secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos García, “asegurará que cualquier ciudadano, sin importar el sector, reciba la misma calidad, seguridad y respeto”.

La nueva normativa establece que los buses deberán ser 100% accesibles y adoptar tecnologías de cero emisiones para disminuir la contaminación - crédito Alcaldía de Tunja
La nueva normativa establece que los buses deberán ser 100% accesibles y adoptar tecnologías de cero emisiones para disminuir la contaminación - crédito Alcaldía de Tunja

Accesibilidad y sostenibilidad: ejes de la reforma

Una de las novedades más destacadas del decreto es la exigencia de que la nueva flota sea 100% accesible y de cero emisiones. Todos los vehículos deberán contar con rampas, sistemas de acceso y espacios adaptados para personas con movilidad reducida, en cumplimiento estricto de la Ley 1618 de 2013. Además, se buscará que la transición incluya buses con tecnologías limpias, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y mejorando la calidad del aire en la ciudad.

La accesibilidad universal y la movilidad sostenible dejan de ser conceptos abstractos para convertirse en obligaciones concretas y medibles en la operación del transporte público tunjano.

Sistema de Recaudo Centralizado y control tecnológico

Como parte del proceso de modernización, el decreto establece la obligatoriedad de instalar validadores electrónicos en todos los vehículos, facilitando la implementación del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC). Este sistema permitirá a los usuarios pagar con diferentes medios, con validación automática de saldo y transbordos, alineando a Tunja con las mejores prácticas del sector a nivel nacional.

La Alcaldía de Tunja exige que toda la flota de transporte público unifique color, logotipo, número de orden y sistemas tecnológicos para mejorar la identificación - crédito Alcaldía de Tunja
La Alcaldía de Tunja exige que toda la flota de transporte público unifique color, logotipo, número de orden y sistemas tecnológicos para mejorar la identificación - crédito Alcaldía de Tunja

La integración de tecnología en la operación, control y seguimiento de la flota es otro de los grandes objetivos: la gestión digital facilitará la planeación y el cumplimiento de rutas, mejorando la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema.

Plazos y transición progresiva

El decreto otorga a las empresas y propietarios de vehículos con una vida útil restante de al menos 15 años, un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2028 para acogerse a las nuevas disposiciones, incluyendo el cambio de imagen y la adopción de tecnologías obligatorias. Este margen temporal busca garantizar una transición ordenada, minimizando el impacto económico sobre los operadores y permitiendo la adaptación gradual del parque automotor.

Beneficios esperados para la ciudad y los usuarios

Entre los beneficios proyectados destacan:

  • Reducción de emisiones contaminantes y mejora de la calidad del aire.
  • Accesibilidad real para personas con discapacidad.
  • Mayor seguridad, comodidad y homogeneidad en la prestación del servicio.
  • Mejor control y tecnificación del sistema de transporte.
  • Consolidación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp) de Tunja, alineado con los estándares nacionales.

Tunja instalará dos nuevas cámaras de fotodetección en la Avenida Norte con calle 59 para reducir accidentes viales - crédito Google Maps
El Sistema de Recaudo Centralizado permitirá pagos electrónicos y validación automática de saldo, modernizando la experiencia del usuario en el transporte público - crédito Google Maps

Finalmente, la administración precisó que la modernización de la flota también facilitará la planeación urbana, el ordenamiento del tránsito y la integración de Tunja en la red de ciudades que apuestan por la movilidad sostenible e incluyente.

Temas Relacionados

Transporte Público TunjaMovilidad SostenibleAccesibilidad UniversalDecreto 10061 de 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Medellín no logró la victoria como local en Copa Libertadores: empató por 1-1 ante Estudiantes

El Poderoso empezó perdiendo el compromiso con gol tempranero de Tiago Palacios, pero consiguió la igualdad con Francisco Chaverra para sumar un punto en el grupo A

Medellín no logró la victoria como local en Copa Libertadores: empató por 1-1 ante Estudiantes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

El Tiburón, vigente campeón de Colombia, debuta en la competencia internacional en estadio prestado por las remodelaciones que se realizan en el Metropolitano Roberto Meléndez

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

En la audiencia de la JEP se conocieron detalles de 19 hechos registrados entre 2006 y 2008

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Medellín ya sabe la fecha de su próximo partido en la Copa Libertadores: duro rival para el Poderoso

El conjunto del técnico Alejandro Restrepo tendrá su primera salida de visitante en el certamen y será ante nada menos que el equipo más complicado del grupo A

Medellín ya sabe la fecha de su próximo partido en la Copa Libertadores: duro rival para el Poderoso

Consejo de Estado admitió demanda de Katherine Miranda y puso en jaque el traslado de millones de usuarios a la Nueva EPS

Una decisión judicial puso bajo revisión el Decreto 182 de 2026, una medida que redefine el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud y genera dudas sobre la continuidad en la atención

Consejo de Estado admitió demanda de Katherine Miranda y puso en jaque el traslado de millones de usuarios a la Nueva EPS
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

ENTRETENIMIENTO

Margarita Ortega alertó a sus seguidores tras confirmar que se sometió a una compleja cirugía: “Salí de la UCI”

Margarita Ortega alertó a sus seguidores tras confirmar que se sometió a una compleja cirugía: “Salí de la UCI”

Natalia París reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, aunque no le responda los mensajes: “Así mismo va a ser de presidente”

Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

Expareja de Maluma se despachó contra el cantante durante un “reality show”: ”Yo para ti no fui nada"

BTS en Colombia: Ticketmaster se pronunció ante la polémica por la preventa de boletería y advirtió sobre “entradas especulativas”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Medellín no logró la victoria como local en Copa Libertadores: empató por 1-1 ante Estudiantes

Medellín ya sabe la fecha de su próximo partido en la Copa Libertadores: duro rival para el Poderoso

Bucaramanga se habría quedado sin entrenador en la Liga BetPlay: Leonel Álvarez no continuará en el Leopardo

Norberto Peluffo fue diagnosticado con cáncer de colon: “Vamos a salir adelante”