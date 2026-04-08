Soacha tendrá nueva universidad pública: detalles de la oferta académica y beneficiarios del proyecto entregado por el Ministerio de Educación

La inauguración de la sede universitaria de Soacha coincidirá con el Día Nacional de la Memoria, simbolizando dignidad y reparación para la región - crédito Ministerio de Educación

El municipio de Soacha está a punto de vivir un momento clave en materia de educación superior con la construcción de una nueva sede universitaria pública, un proyecto que responde a una deuda histórica con la juventud y la población víctima de la violencia en la región.

El avance, impulsado por el Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas (Anim), marca el inicio de una transformación profunda para el sur de la sabana de Bogotá y Cundinamarca, con un espacio que impulsará la educación superior para miles de jóvenes.

Inicio de obras y sentido de memoria

La inauguración de los módulos de la nueva sede universitaria tendrá lugar el 9 de abril de 2026, en la celebración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. La sede se ubicará en la carrera 4 No. 31-90 (San Mateo, costado sur-norte frente al Centro Comercial Mercurio), en un predio gestionado desde 2022, cuando el actual ministro de Educación, Daniel Rojas, lideraba la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

La Universidad de Cundinamarca invertirá más de $8.000 millones en la adquisición de predios y aulas modulares para ampliar cobertura educativa en Soacha - crédito Colprensa

La nueva sede contará inicialmente con 17 ambientes modulares y 9 aulas, permitiendo la apertura inmediata de programas académicos en campos estratégicos como: Ingeniería en Geomática y Topografía, Ingeniería en Robótica y Automatización, e Ingeniería en Estadística y Ciencia de Datos. Las carreras buscan responder a las demandas productivas y tecnológicas del territorio, potenciando la innovación y el desarrollo local.

Universidad Industrial de Santander: una apuesta por la excelencia

El proyecto suma la participación de la Universidad Industrial de Santander (UIS), la primera universidad pública con acreditación institucional de alta calidad en el país. La Alcaldía de Soacha entregará a la UIS el edificio del Centro Administrativo Municipal (CAM), una infraestructura de 27.000 metros cuadrados, cuya adecuación se realizará con recursos de la alcaldía y el Gobierno nacional, en el escenario de la gratuidad y la ampliación de cobertura educativa.

Según Rojas, “una obra que iba a ser el centro administrativo municipal se convertirá en el centro académico municipal”. Esta transformación permitirá que la UIS reciba hasta 3.000 estudiantes de Soacha y municipios cercanos como Sibaté, Granada, Silvania y El Colegio.

La inauguración de la sede universitaria de Soacha coincidirá con el Día Nacional de la Memoria, simbolizando dignidad y reparación para la región - crédito Alcaldía de Bogotá

La UIS también adelantará procesos de diálogo con la comunidad para definir la oferta académica más pertinente, con interés en ingenierías aplicadas, tecnología, artes e inteligencia artificial, y un enfoque especial en salud y medicina.

Megaproyecto de la Universidad de Cundinamarca

De manera paralela, se consolida el megaproyecto de la Universidad de Cundinamarca (Udec) en Soacha, con la compra de un predio superior a $8.000 millones y la instalación inicial de aulas modulares con capacidad para 440 estudiantes. En una segunda fase, se edificará la sede convencional, que contará con laboratorios, salas de cómputo y bibliotecas para 2.000 estudiantes, con una inversión futura de $40.000 millones.

La oferta académica de la Udec incluirá carreras de vanguardia como Ingeniería Industrial, Ingeniería de Software, Ciencias del Deporte y Educación Física, Administración de Empresas, Contaduría Pública y Gestión Financiera, Ingeniería Topográfica y Geomática, Ingeniería en Matemáticas e Inteligencia Artificial, e Ingeniería en Electrónica y Energías Renovables.

La inauguración de la sede universitaria de Soacha coincidirá con el Día Nacional de la Memoria, simbolizando dignidad y reparación para la región - crédito Ministerio de Educación

El plan de multicampus universitario en Soacha representa una inversión total de más de $30.000 millones y responde al objetivo de convertir al municipio en un polo de conocimiento, evitando que los jóvenes tengan que migrar a Bogotá en busca de oportunidades educativas.

“Queremos que Soacha deje de ser la ciudad que expulsa a sus jóvenes para buscar oportunidades en Bogotá, y se transforme en un polo de conocimiento que también acoja ciudadanos de la capital y del país”, afirmó el ministro Daniel Rojas.