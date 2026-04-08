Colombia

Sandra Ramírez cuestionó llamados a agilizar su citación ante la JEP por macrocaso de violencia sexual: “Se vulnera la presunción de inocencia”

La senadora del Partido Comunes afirmó que hasta el momento no ha sido vinculada a ningún caso en la justicia transicional

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Sandra Ramírez calificó las afirmaciones como acusaciones que constituyen “injurias y calumnias” - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
Sandra Ramírez calificó las afirmaciones como acusaciones que constituyen “injurias y calumnias” - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que convoque a la senadora Sandra Ramírez a rendir testimonio dentro del macrocaso 07, que indaga hechos de violencia sexual, abuso infantil y abortos ocurridos en las filas de la antigua guerrilla.

La solicitud se basa en que Sandra Ramírez ocupó un cargo importante en las Farc, fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo” y tuvo alto rango dentro del grupo. Por eso, la organización de víctimas considera que ella podría aportar información relevante y que, debido a su posición, podría ser señalada como una de las principales responsables de los hechos investigados.

“Estas conductas de extrema gravedad comprometen directamente su responsabilidad dentro de la estructura de mando y requieren su comparecencia efectiva ante la jurisdicción”, precisaron.

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación previa contra senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc - crédito @sandraramirezcomunes/Instagram
a solicitud se basa en que Sandra Ramírez ocupó un cargo importante en las Farc, fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, “Tirofijo” y tuvo alto rango dentro del grupo - crédito @sandraramirezcomunes/Instagram

Por este motivo, la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, se pronunció y calificó las afirmaciones como acusaciones que constituyen “injurias y calumnias”.

“Frente a las recientes acusaciones, que constituyen injurias y calumnias sobre mi militancia durante el conflicto armado, me dirijo al país con transparencia, claridad política y sentido de responsabilidad”, expresó Sandra Ramírez.

Sandra Ramírez expresó su respeto para las víctimas, asegurando que nada debe estar por encima de su dignidad.

“Ratifico mi profundo respeto por las víctimas. Su dolor es incuestionable y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición son en el centro de cualquier debate. Nada, absolutamente nada, puede estar por encima de su dignidad”, expresó Ramírez.

No obstante, afirmó que la JEP no debe ceder ante posibles presiones políticas o mediáticas. Además, indicó que hasta el momento no ha sido vinculada a ningún caso en la justicia transicional.

Sandra Ramírez - crédito @SandraComunes/X
Sandra Ramírez afirmó que la JEP no debe ceder ante posibles presiones políticas o mediáticas - crédito @SandraComunes/X

“También quiero ser clara: la JEP no puede ni debe ceder ante presiones políticas o mediáticas. La justicia transicional constituye un camino legítimo y necesario para el esclarecimiento de la verdad, y debe regirse por sus propios procedimientos y tiempos, no por las dinámicas coyunturales ni los vaivenes político-electorales del país. También quiero dejar constancia de que, hasta la fecha, no he sido vinculada a ningún caso dentro de la justicia transiciona”, señalól.

Y agregó: “Como firmante del Acuerdo de Paz y como mujer, asumí una decisión ética y política: dejar las armas, defender la vida y contribuir a la construcción de paz. Ese compromiso no ha sido simbólico, ha sido real, verificable y sostenido en el tiempo”.

La senadora afirmó que existen responsables del conflicto que supuestamente han eludido sus obligaciones o callado.

“Mientras quienes firmamos la paz hemos asumido nuestras responsabilidades y nos hemos sometido a la justicia, hay actores del conflicto que han eludido sus obligaciones, han callado o han huido de la verdad. La justicia no puede ser a la carta, ni la memoria puede construirse desde el silencio cómplice”, aseveró.

Sandra Ramírez advirtió sobre un escenario de inseguridad jurídica para los firmantes de paz, debido a que, según sus declaraciones, se está vulnerando la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Hoy advertimos con preocupación un escenario de inseguridad jurídica para los firmantes de paz. Se vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso, se violan los derechos políticos adquiridos, se alimenta una estigmatización que pone en riesgo no solo a quienes hicimos tránsito a la vida civil, sino también a nuestras familias”, afirmó la senadora.

Cuestionó el “incumplimiento” del Estado, porque, según ella, eso debilita el proceso de reincorporación. Aseguró que existen “vacíos profundos” en garantías políticas y sociales.

Sandra Ramírez - crédito @SandraComunes/X
Sandra Ramírez advirtió sobre un escenario de inseguridad jurídica para los firmantes de paz - crédito @SandraComunes/X

“A esto se suma el incumplimiento del Estado colombiano frente a lo pactado, lo cual está debilitando el proceso de reincorporación. Persisten vacíos profundos en garantías sociales, económicas y políticas. El espíritu del Acuerdo de Paz como herramienta de transformación para el país se ha desdibujado peligrosamente”, expresó Ramírez.

Finalmente, señaló que su compromiso es con las víctimas, con la verdad y la paz.

“Mi compromiso es con las víctimas, con la verdad y con la paz. Colombia no solo merece, sino que exige verdad completa y garantías reales de no repetición. Nada menos es aceptable”, puntualizó Sandra Ramírez.

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