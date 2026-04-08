Por problemas de la plataforma de pasaportes de la Cancillería, Daniel Briceño denunció que se perdieron más de $3.000 millones: “Vergüenza”

Daniel Briceño cuestionó el destino de los fondos asignados al sistema digital de la Cancillería.- crédito @Danielbricen/X

La reciente suspensión del trámite de pasaportes en Colombia volvió a poner en el centro de la discusión pública la denuncia de Daniel Briceño, representante electo por el Centro Democrático, sobre la presunta pérdida de $3.100 millones en la Cancillería, asociados a la modernización del sistema digital de citas y expedición de documentos.

El colapso de la plataforma Sitac y las dificultades reportadas en Bogotá, Antioquia y consulados en el exterior, reforzaron los cuestionamientos del denunciante, quien desde 2024 advierte sobre la gestión de recursos y contratos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Briceño sostiene que las fallas actuales reflejan problemas de fondo que él ya había advertido. “Se robaron literalmente tres mil cien millones de pesos en la Cancillería de Gustavo Petro. Y esto es absolutamente grave y nadie le está parando bolas a esto”, expresó, señalando que desde hace tiempo alertó sobre el manejo de fondos públicos destinados a la actualización tecnológica del sistema de pasaportes.

Daniel Briceño sostiene que las fallas actuales reflejan problemas de fondo que él ya había advertido - crédito @Danielbricen/X

En su denuncia, Briceño detalló que el contrato para modernizar la plataforma fue adjudicado de manera directa a la organización Al Desarrollo, por un valor de $10.364 millones.

“Yo desde el año 2024 denuncié cómo el señor Luis Gilberto Murillo, que hoy posa de antipetrista y está haciendo campaña a la presidencia, siendo canciller, le entregó a un contratadero llamado Al Desarrollo diez mil trescientos sesenta y cuatro millones de pesos, supuestamente para modernizar el sistema por medio del cual se asignan todas las citas para sacar los pasaportes y hacer trámites en la Cancillería”, afirmó.

El denunciante subrayó que el proceso se realizó sin licitación pública, bajo la figura de prestación de servicios, lo que permitió la adjudicación directa.

“También denuncié en su momento que se entregó a dedo violando la ley, porque el señor Luis Gilberto Murillo disfrazó un proceso para saltarse la licitación pública, un proceso de suministro en donde debe haber licitación o proceso de selección objetiva, lo disfrazó de un proceso de prestación de servicios para dárselo a Al Desarrollo”, indicó Briceño.

La actualización del sistema debía entregarse el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, días antes de esa fecha, la Cancillería autorizó un desembolso de $3.109 millones a Al Desarrollo, según Briceño.

“El 13 de diciembre de ese mismo año, del 2024, es decir, unos días antes de entregar los productos, la Cancillería autorizó que le dieran un desembolso de tres mil ciento nueve millones de pesos a Al Desarrollo”.

Pese a los recursos girados, el proyecto no se concluyó a tiempo, según Daniel Briceño. “El 26 de diciembre de 2024, es decir, cinco días antes de vencerse el plazo, pues Al Desarrollo dijo: ‘Hey, mira, tengo unos problemas internacionales que son ajenos a mí y no puedo cumplir el contrato, así que déjenme una primera prórroga’. Y la Cancillería le dio una primera prórroga”, señaló Briceño sobre los retrasos.

Posteriormente, la entidad amplió el plazo hasta el 15 de febrero de 2025 y, tras un nuevo incumplimiento, lo extendió hasta agosto de ese año, según relató el congresista electo.

Pese a los recursos girados, el proyecto no se concluyó a tiempo, según Daniel Briceño - crédito suministrada a Infobae Colombia

“El 29 de enero del 2025, días antes de que se acabara esa primera prórroga, Al Desarrollo pidió otra prórroga y la Cancillería dijo: ‘¿Sabe qué? Okey, no han cumplido, pero tienen hasta agosto del año 2025’. Es decir, les dio ocho meses más para que cumplieran con esa actualización de ese sistema”, agregó.

Briceño afirmó que notificó estos hechos a la Procuraduría en octubre de 2024, sin obtener respuesta. “Yo desde octubre del año 2024 ya había denunciado esto ante la Procuraduría y, pues como el procurador no sirve para nada, no hizo absolutamente nada”, sostuvo. El contrato se prorrogó una vez más hasta diciembre de 2025 y, de acuerdo con el denunciante, un informe de interventoría concluyó que Al Desarrollo no cumplió con las obligaciones del contrato.

El denunciante remarcó que la Cancillería no inició el proceso de recuperación de los recursos entregados a Al Desarrollo, a pesar del incumplimiento.

Daniel Briceño remarcó que la Cancillería no inició el proceso de recuperación de los recursos entregados a Al Desarrollo, a pesar del incumplimiento - crédito Colprensa

“En ninguna parte la Cancillería dice que va a comenzar el cobro de los tres mil cien millones de pesos que se le dio a Al Desarrollo y por los cuales ellos incumplieron”, afirmó.

Finalmente, cuestionó la falta de actuación de los entes de control: “¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Por qué la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada? Yo también expuse la denuncia y no hicieron absolutamente nada”.