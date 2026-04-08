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“Llevaría a casi vaticinar la muerte de la producción de vivienda”: Petro sobre aumento de tasas de interés

El presidente cuestionó el aumento de tasas del Banco de la República y advirtió impactos en vivienda y sectores vulnerables del país

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La coincidencia entre la publicación del borrador de decreto y el aumento del salario mínimo del 23% generó especulaciones sobre una relación directa, pero el presidente Petro la negó - crédito César Carrión/Presidencia - Pexels
El presidente cuestionó el aumento de tasas del Banco de la República y advirtió impactos en vivienda y sectores vulnerables del país - crédito César Carrión/Presidencia - Pexels

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió al incremento de las tasas de interés decidido por el Banco de la República, advirtiendo sus posibles efectos sobre la economía nacional.

El mandatario aseguró que el aumento de dos puntos en la tasa de interés real podría afectar de manera directa la producción de vivienda nueva en el país, citado por Revista Semana.

Además, planteó que las decisiones recientes del emisor tendrían efectos diferenciados en la población, con mayores impactos en los sectores más vulnerables, según información obtenida por ese medio de comunicación.

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Gustavo Petro en la alocución presidencial del martes 23 de diciembre
El mandatario aseguró que el aumento de dos puntos en la tasa de interés real podría afectar de manera directa la producción de vivienda nueva en el país - crédito Joel González/Presidencia

Advertencias sobre la vivienda y la economía

Durante su intervención, el jefe de Estado cuestionó el impacto que tendría el incremento en las tasas de interés.

“Se puede decir que esa decisión de dos puntos completos de tasa de interés real nos ha llevado a casi vaticinar la muerte completa de la producción de vivienda nueva, no porque queramos, sino porque ese es el efecto de subir la tasa de interés real, como en el tiempo del UPAC”, afirmó Petro, citado por Revista Semana.

El mandatario señaló que este tipo de decisiones incide directamente en sectores clave de la economía.

Según explicó, el comportamiento de las tasas influye en la capacidad de acceso al crédito y en la dinámica del mercado inmobiliario.

Impacto en sectores sociales

El presidente también advirtió que los efectos de esta medida podrían recaer principalmente en los sectores de menores ingresos.

Indicó que las condiciones actuales del sistema financiero generan diferencias en la distribución de beneficios.

“¿Quiénes son los beneficiarios de lo que ha hecho el Banco de la República? Para estos, en forma, en porcentaje, al final de la participación, prácticamente es el 84% del total del beneficio que se deriva del crecimiento de la tasa real. Unos ganan, otros pierden”, señaló el mandatario, citado por ese medio de comunicación.

Banco de la República se defendió de los ataques de Petro tras negativa de bajar las tasas de interés - crédito Colprensa/Presidencia
Banco de la República se defendió de los ataques de Petro tras negativa de bajar las tasas de interés - crédito Colprensa/Presidencia

En ese contexto, explicó que los impactos no se distribuyen de manera uniforme entre los distintos actores económicos.

Señalamientos sobre el sistema financiero

El jefe de Estado también se refirió al papel de las entidades financieras en este escenario.

Afirmó que, aunque los bancos como empresas podrían no ser los únicos beneficiados, sí lo serían los actores vinculados al sistema financiero.

“Aquí ya vemos cómo pierden los pobres. Pues, ¿quiénes son? Los fondos de pensiones y cesantías dirían que los trabajadores, pero en un 30 % casi; sin embargo, estos tienen unos administradores que son, ¿quiénes? Los dueños de los bancos”, expresó Petro, citado por ese medio de comunicación.

Durante su intervención del 5 de agosto, el presidente Petro lanzó una respuesta para quienes dicen que él se la pasa de fiesta - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Gustavo Petro afirmó que, aunque los bancos como empresas podrían no ser los únicos beneficiados, sí lo serían los actores vinculados al sistema financiero - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El mandatario agregó que los beneficios también se derivan de la participación en títulos de deuda pública.

Distribución de beneficios y porcentajes

Finalmente, el presidente expuso cifras relacionadas con la participación de distintos sectores en los efectos de la medida.

Indicó que los fondos de capital extranjero representan un 22 %, mientras que los bancos comerciales tienen un 14 % de participación.

Asimismo, mencionó a las compañías de seguros con un 12 %, la fiducia pública con un 5 % y otros actores con un 16 %.

“Es decir, aquí ganan los dueños del sector financiero”, puntualizó Petro, citado por ese medio de comunicación.

El análisis del mandatario se dio en medio del debate nacional sobre las decisiones del Banco de la República y su impacto en la economía del país, especialmente en sectores como la vivienda y el acceso al crédito.

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