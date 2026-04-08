Colombia

La Corte Constitucional definirá este jueves si tumba o no la primera emergencia económica decretada por Gustavo Petro

El alto tribunal evaluará si mantiene o deroga el acto que permitió al Ejecutivo adoptar medidas tributarias extraordinarias ante una crisis fiscal, decreto que fue establecido tras la negativa del Congreso a la ley de financiamiento

Guardar
- crédito Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa y Colprensa
- crédito Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa y Colprensa

Para este jueves 9 de abril de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional comenzará a resolver uno de los desafíos institucionales más complejos del actual gobierno: definir la legalidad del decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 con el que el presidente Gustavo Petro declaró el primer estado de emergencia económica.

Esta medida, suspendida provisionalmente desde el 29 de enero por una mayoría de seis magistrados frente a dos, buscaba facultar al Ejecutivo para adoptar un conjunto de reformas fiscales destinadas a recaudar cerca de $11 billones y afrontar lo que el Gobierno califica de crisis fiscal y social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ponencia que será debatida por la Sala Plena, preparada por el magistrado Carlos Camargo Assis, recomienda declarar inconstitucional la totalidad del decreto, con el argumento principal de que los hechos invocados por el Gobierno no cumplen los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad exigidos por la Constitución Política de Colombia.

En caso de que el alto tribunal acoja la ponencia de Camargo, el decreto quedará sin efectos legales y todas las medidas sobre él sustentadas perderán validez jurídica.

El plazo para que el alto tribunal adopte una decisión definitiva vence el 16 de abril, en medio de la expectativa sobre la capacidad del Ejecutivo para sortear la crisis y sobre el alcance de sus facultades ante la negativa del Congreso frente a la ley de financiamiento que fue negada por el legislativo a finales del 2025.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalEmergencia EconómicaGustavo PetroCarlos Camargo AssisColombia-Noticias

Más Noticias

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de abril

Multaron a Stark Smart Gym y otros gimnasios por más de 915 millones de pesos por omitir información a sus clientes: esto fue lo que pasó

La sanción se dio tras identificar irregularidades en la publicidad de sus planes y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de sus usuarios

Multaron a Stark Smart Gym y otros gimnasios por más de 915 millones de pesos por omitir información a sus clientes: esto fue lo que pasó

Hablaron familiares del empresario colombiano quye murió en una playa de Punta Cana: ‘”No era un hombre de excesos”

El diagnóstico forense determinó que la causa del deceso fue hipoxia cerebral por asfixia, provocada por ahogamiento

Hablaron familiares del empresario colombiano quye murió en una playa de Punta Cana: ‘”No era un hombre de excesos”

Así respondió Armando Benedetti a las críticas por video que hizo sobre Barranquilla: “Con bastante odio”

Tras su mensaje por el cumpleaños de Barranquilla, el ministro del Interior advirtió sobre el riesgo de ignorar la desigualdad social

Así respondió Armando Benedetti a las críticas por video que hizo sobre Barranquilla: “Con bastante odio”

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

El Tiburón, vigente campeón de Colombia, debuta en la competencia internacional en estadio prestado por las remodelaciones que se realizan en el Metropolitano Roberto Meléndez

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Karol G tendría 3 invitados especiales en su presentación en Coachella: hay dos cantantes colombianos

Karol G tendría 3 invitados especiales en su presentación en Coachella: hay dos cantantes colombianos

Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes habrían terminado su relación: diferencias políticas la aparente causa de la ruptura

“Cómo le va a pegar a la muchacha, sáquenlo de aquí”: en video Nelson Velásquez frenó agresión en concierto

Diomedes Díaz, Carlos Vives, Guayacán Orquesta y Estados Alterados: estos álbumes cumplen 35 años en 2026

Hijo de Felipe Peláez se robó todas las miradas en las redes sociales del artista: “Tu clon”

Deportes

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del “Poderoso de la Montaña”

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones del Grupo C de la Copa Sudamericana tras la derrota contra O’Higgins

Deportes Tolima cedió un empate ante Universitario de Perú en su debut en la Copa Libertadores 2026

Los mejores memes que dejó el debut de Millonarios en la Copa Sudamericana con derrota 2-0 ante O’Higgins