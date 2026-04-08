La Corte Constitucional definirá este jueves si tumba o no la primera emergencia económica decretada por Gustavo Petro

- crédito Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa y Colprensa

Para este jueves 9 de abril de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional comenzará a resolver uno de los desafíos institucionales más complejos del actual gobierno: definir la legalidad del decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 con el que el presidente Gustavo Petro declaró el primer estado de emergencia económica.

Esta medida, suspendida provisionalmente desde el 29 de enero por una mayoría de seis magistrados frente a dos, buscaba facultar al Ejecutivo para adoptar un conjunto de reformas fiscales destinadas a recaudar cerca de $11 billones y afrontar lo que el Gobierno califica de crisis fiscal y social.

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La ponencia que será debatida por la Sala Plena, preparada por el magistrado Carlos Camargo Assis, recomienda declarar inconstitucional la totalidad del decreto, con el argumento principal de que los hechos invocados por el Gobierno no cumplen los requisitos de imprevisibilidad y excepcionalidad exigidos por la Constitución Política de Colombia.

En caso de que el alto tribunal acoja la ponencia de Camargo, el decreto quedará sin efectos legales y todas las medidas sobre él sustentadas perderán validez jurídica.

El plazo para que el alto tribunal adopte una decisión definitiva vence el 16 de abril, en medio de la expectativa sobre la capacidad del Ejecutivo para sortear la crisis y sobre el alcance de sus facultades ante la negativa del Congreso frente a la ley de financiamiento que fue negada por el legislativo a finales del 2025.