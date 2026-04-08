Colombia

Jessi Uribe rindió nuevo homenaje a Yeison Jiménez y causó nostalgia en sus seguidores: “No es solo una canción”

La emoción entre los amantes del género popular por este nuevo gesto del colega y amigo personal del artista fallecido demostró que los tributos no pararán, puesto que todos sus compañeros lo recuerdan con cariño

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El artista demostró el respeto que siente por su colega - crédito Jessi Uribe / Instagram

El fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 sacudió el mundo de la música popular y afectó a aquellos que compartieron la vida y el escenario con el artista. La reacción de Jessi Uribe, amigo y colega cercano, se plasmó en un homenaje público que conectó con seguidores y músicos, generando una fuerte carga emotiva en el género.

Tras casi tres meses de la tragedia, Jessi Uribe rindió tributo a Yeison Jiménez durante un concierto al intercambiar su sombrero por una gorra con la marca del fallecido cantante, que llevaba un seguidor del público. Este gesto simbólico desató lágrimas entre los asistentes, pues se convirtió en un momento lleno de significado para la comunidad de música popular.

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El video fue compartido por el artista Jessi Uribe durante el martes 7 de abril de 2026 a través de las redes sociales en el que se muestra el momento en el que detuvo su espectáculo para solicitar la gorra con la marca de Yeison Jiménez a una persona del público, entregando a cambio su propio sombrero, debido a que lo conmovió ver esta prenda de la marca del cantante que llevó en alto el género.

Jessi Uribe anunció acciones legales por los rumores infundados que lo vinculan al accidente del cantante Yeison Jiménez, defendiendo su reputación - crédito Instagram
Jessi Uribe sigue recordando a Yeison Jiménez en sus conciertos - crédito Jessi Uribe / Instagram

Después del intercambio, el popular artista comenzó a interpretar una de las canciones favoritas de Yeison Jiménez. Se trata de Si ya me voy, que habla de la muerte y fue lanzada en 2024, además de ser una de las favoritas del oriundo de Manzanares (Caldas), según lo revelado por el bumangués en el evento.

“Si ya me voy, me quiero ir así como viví la vida y al ataúd rodeado de la gente que más me quería, Si ya me voy, quiero que brinden conmigo el último trago y a mi salud se canten unas de despecho, yo las pago”, dice un apartado del famoso tema musical.

El artista compartió el recuerdo a través de su cuenta de Instagram donde escribió: “No es solo una canción ❤️es un recuerdo que vuelve sin pedir permiso. Esta le gustaba a Yeison Jiménez y cada vez que la canto, vuelve a mi mente como si estuviera ahí”.

Las imágenes del homenaje se difundieron rápidamente en redes sociales, demostrando que los amantes de la música popular aún no se recuperan de la pérdida.

Ambos artistas, Jessi Uribe y Yeison Jiménez, destacaron por su aporte a la música popular y tenían previstas colaboraciones antes del accidente - crédito Instagram
Los cantantes tenían una cercana amistad - crédito Jessi Uribe / Instagram

Así fue la última charla entre los artistas

Jessi Uribe compartió detalles sobre la cercanía que tuvo con Jiménez en entrevista con Enrique Santos Show: “Con Yeison tuvimos una relación de muchos años. Yeison es un artista que siempre llevaba, no sé, 15 años dándole y dándole, música y música”.

El bumangués recordó el impacto que tuvo la noticia entre los músicos colombianos: “Fue terrible para todos porque ese día todos cantábamos y saber lo que pasó con su avión y tener que coger un avión luego de que esto pasara, la verdad, a todos nos afecta mucho eso”.

Reconoció que la ausencia de Jiménez sigue siendo difícil de asimilar: “Creemos que es mentira todavía, es que escuchamos su música y es como que uno cree que es mentira, que no pasó”.

Juan Pablo Navarrete, Jhon Álex Castaño, Yeison Jiménez, Pipe Bueno y Jessi Uribe. Foto: Instagram @pipebueno
Los famosos compartieron varios proyectos juntos - crédito @pipebueno / Instagram

Uno de los recuerdos más importantes para Uribe corresponde a la última conversación que mantuvo con su amigo antes del accidente por un proyecto musical de una canción para la Tricolor en medio del Mundial: “Yo hablé con él el día anterior porque íbamos a hacer el video en mi casa, íbamos a llevar a todos los artistas a mi casa. Me dijo: ‘Papi, llego tarde, ayúdame a conseguir la camisa de la Selección’”.

La partida de Yeison Jiménez fue bastante fuerte para los que compartieron con él escenarios y proyectos. Por esta razón, para Jessi Uribe y muchos seguidores, el legado del artista persiste cada vez que su música vuelve a sonar.

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