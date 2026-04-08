Colombia

Gustavo Petro volvió a criticar al Banco de la República por las tasas de interés: “Lo que hicieron es aberrante”

El mandatario colombiano lamentó que el tipo de intervención esté en 11,25%, luego de un nuevo aumento de 100 puntos básicos (pb)

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Gustavo Petro, presidente de Colombia, manifestó que "el alza de tasas encarece la deuda y limita apoyos a 637.000 adultos mayores" - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al aumento de 100 puntos básicos (pb) que hizo la Junta Directiva del Banco de la República a la tasa de interés, que es el porcentaje base al que el banco central presta dinero a las entidades financieras, por lo que ahora está fijada en 11,25%, y lo que ocasionó el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de retirarse de la misma. Como se recordará, la decisión de la subida se dio ante la persistente inflación que hay en el país (5,29% anual en febrero de 2026, según el Dane).

Lo hizo, el 7 de abril, por medio de una alocución en la que hizo varias afirmaciones en contra de los miembros del órgano máximo del Emisor, cuyo gerente general es Leonardo Villar.

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Afirmó el mandatario que “la inflación se ha producido únicamente gracias a una inflación global en el mundo”. Según dijo, lo que hizo ahora la Junta Directiva del banco central es “aberrante”. Lamentó que el Gobierno esperaba un crecimiento económico de 2,9% para 2026, pero ahora con la medida sería de 2,6%.

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