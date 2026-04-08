Feminicida huyó de Medellín a Caldas con una peluca para evadir a la justicia tras matar a su pareja a puñaladas en un hotel

El criminal tenía en su poder los objetos personales de su víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Alcaldía de Medellín

Una mujer de 20 años, identificada como Daniela Mendivelso Zuluaga, fue hallada sin signos vitales tras ser atacada con un arma blanca durante la jornada del 7 de abril de 2026 en una habitación de hotel en el centro de Medellín, según información entregada por la Secretaría de Seguridad de la ciudad.

El 8 de abril se confirmó que el presunto agresor, un hombre de 34 años, fue capturado en el departamento de Caldas tras intentar huir sin dejar mayor rastro, puesto que pretendía valerse de disfraces para evadir a la justicia.

El reporte oficial de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá indica que el operativo de captura se concretó después de que las autoridades analizaron imágenes de cámaras de seguridad, lo que permitió reconstruir la ruta de escape desde el barrio Villa Nueva, en La Candelaria, fuera de Medellín.

La Policía localizó al sospechoso cuando se desplazaba con una peluca, maquillaje y celulares, elementos que pertenecerían a la víctima, según reportes oficiales.

El sujeto apuñaló a su víctima y le causó otras lesiones en su cuerpo - crédito Colprensa

De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer había ingresado horas antes al alojamiento acompañada por el ahora detenido. Tras el hallazgo que ocurrió en la noche del 7 de abril, empleados alertaron a la línea de emergencias 123 sobre la presencia del cuerpo en la habitación.

Según las versiones preliminares, la joven de 20 años fue hallada desnuda, con múltiples lesiones de arma blanca en cuello, mentón y cabeza, así como otros signos de violencia física, por lo que se desató todo un operativo para dar con el paradero de su agresor.

La víctima, que según las autoridades frecuentaba el hotel desde 2025 y habría sido trabajadora sexual, fue identificada también por una amputación en su mano derecha y varios tatuajes, incluido uno con el nombre Milena.

Según la recepcionista, la víctima le habría afirmado que el capturado era su pareja sentimental actual, además de solicitar horas adicionales de estadía para permanecer junto a él, según informes preliminares recogidos por Teleantioquia. Este dato, sumado al trabajo de recolección de imágenes de las cámaras de seguridad del sector fue resaltado por Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, que se refirió a la rapidez en las diligencias investigativas.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras se avanza en el proceso para determinar la relación con la víctima y la posible tipificación del caso como feminicidio, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Seguridad de Medellín.

La mujer fue encontrada sin vida por los trabajadores del hotel que se alertaron al ver que no salía de la habitación - crédito Colprensa

Cabe mencionar que las cifras oficiales de las autoridades locales indican que 7 mujeres han sido asesinadas en Medellín durante 2026, de ese total, 6 casos corresponden a presuntos feminicidios, por lo que se continúa trabajando en la respectiva investigación para judicializar a los señalados responsables.

Mujer fue asesinada y luego incendiaron la vivienda para borrar rastros del crimen

El 16 de marzo de 2026 se dio a conocer el caso de Selene Roldán Blandón que fue hallada muerta tras un incendio en su vivienda del barrio San Pablo, en la comuna Popular de Medellín. Las autoridades informaron que las circunstancias del hecho sugieren un homicidio: además de las quemaduras, junto al cuerpo se hallaron manchas de sangre y dos botellas con residuos de gasolina, lo que apunta a que el incendio habría sido provocado para encubrir el crimen.

Hay preocupación por las cifras de violencia de género en la región - crédito Colprensa

El hallazgo del cuerpo de Roldán Blandón ocurrió tras la intervención del Cuerpo de Bomberos de Medellín, que fueron alertados a las 5:24 a. m. de ese lunes por vecinos que sintieron una explosión en el segundo piso de la vivienda, ubicada en la calle 101C con la carrera 37. Una vecina relató a El Colombiano que subió a investigar y halló al novio de la joven, que le indicó que el cuarto se había incendiado y alegó que saldría a buscar ayuda, pero no regresó.