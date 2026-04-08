Colombia

En video quedó nuevo atraco a mano armada a un café en exclusiva zona de Bogotá y en pleno día

Las autoridades informaron que el asaltante actuó junto a un cómplice, quien lo esperaba en una motocicleta para facilitar la huida tras despojar a al menos cuatro personas de sus pertenencias

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El asaltante, vestido con chaleco azul oscuro y gorra, intimidó a los clientes exigiendo dinero, billeteras y celulares durante el incidente - crédito Captura de pantalla Pasa en Bogotá/X
El asaltante, vestido con chaleco azul oscuro y gorra, intimidó a los clientes exigiendo dinero, billeteras y celulares durante el incidente - crédito Captura de pantalla Pasa en Bogotá/X

Un nuevo caso de inseguridad movilizó a varios clientes de un café en la zona alta de Chapinero, Bogotá, cuando un hombre armado irrumpió en el lugar y despojó de sus pertenencias a los presentes.

El asaltante fue apoyado por un cómplice que lo esperaba fuera en una motocicleta, facilitando así la fuga tras el hecho.

Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraron cómo el ambiente de calma se transformó rápidamente en tensión.

El hombre, vestido con una gorra y chaqueta azul oscuro, gritaba a los clientes para que le entregaran celulares, billeteras y dinero en efectivo. Incluso, se llevó un computador portátil de una de las mujeres que se encontraba en el local.

Durante el registro audiovisual se escucha decir al delincuente: “Páseme usted el dinero, pásemelo”, gritando a un hombre que estaba pagando la cuenta y a quien le quitó el celular. A uno de los comensales, el mismo sujeto le dijo: “Páseme el computador o lo mato, rápido”.

Durante el asalto, al menos tres o cuatro personas fueron víctimas directas del robo, mientras que otras lograron salir del café al notar la situación.

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