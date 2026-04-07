Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 7 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 7 de abril
Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 7 de abril

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 3.670,97 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,12% comparado con el dato de la sesión previa, que fue de 3.666,67 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense marca una bajada 0,29%, por lo que en el último año todavía mantiene una disminución del 9,66%.

Respecto de días previos, sumó tres fechas sucesivas de subida. La cifra de la volatilidad es notoriamente inferior a los números logrados para el último año (14,42%), así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad “inmediata” de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos

La Fiscalía General de la Nación no presentó a tiempo el escrito de acusación en contra del exministro, según indicó la magistrada Isabel Álvarez

Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad “inmediata” de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

El estadio José Alvalade en Lisboa, Portugal, es la sede de los primeros 90 minutos del partido que definirá a uno de los cuatro mejores equipos del certamen en Europa

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Jóvenes en Paz inicia el segundo ciclo de pagos en abril de 2026: Prosperidad Social entregará recursos a 12.623 beneficiarios

Las transferencias serán distribuidas entre abril y mayo, dependiendo del nivel de cumplimiento de cada beneficiario, utilizando plataformas oficiales que aseguran trazabilidad y transparencia en las operaciones

Jóvenes en Paz inicia el segundo ciclo de pagos en abril de 2026: Prosperidad Social entregará recursos a 12.623 beneficiarios

Feminicidio en Santa Marta: apuñaló a su pareja hasta la muerte porque quería terminar la relación

La agresión contra la joven madre puso en evidencia una relación llena de amenazas y maltrato por parte de su pareja, que le dolaba la edad y la habría atacado física y psicológicamente por años

Feminicidio en Santa Marta: apuñaló a su pareja hasta la muerte porque quería terminar la relación

Resultado Sinuano Día hoy 7 de abril

Como todos los días, este tradicional sorteo colombiano divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado Sinuano Día hoy 7 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Ryan Castro reveló cómo interactúa en redes sociales con las mujeres que le gustan: “Yo soy muy desconfiado”

Equipo legal de Tebi Bernal se pronunció sobre las acusaciones de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Si me pasa algo, te responsabilizo”

Deportes

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Sporting Lisboa vs. Arsenal EN VIVO, cuartos de final de la Champions League: Luis Javier Suárez es titular

Luis Díaz pegó primero y abrió el marcador en la Champions League ante Real Madrid

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2025: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Deportes Tolima vs. Universitario de Perú - EN VIVO: siga aquí el debut del club Pijao en la fase de grupos de la Copa Libertadores

La publicación de Marino Hinestroza con la que le estaría respondiendo a su entrenador en Vasco da Gama: “Que nadie te haga dudar”