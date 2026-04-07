Madre colombiana se hizo viral en redes sociales por orgulloso video con su hijo, miembro de la guardia real de Inglaterra

El video de Carolina Duque junto a su hijo Sebastián, guardia real montado a caballo, suma miles de reproducciones en Instagram - crédito @household_cavalry_london/Instagram

Se dice popularmente que el amor de una madre trasciende todo. Y esa es una frase que le queda bien a una mujer de origen colombiano que fue captada en un video mientras expresaba su orgullo por su hijo, que forma parte de la guardia real durante una ceremonia en Horse Guards Parade, en las cercanías del Palacio de St. James en Londres (Inglaterra).

El momento, difundido en la cuenta @householdcavalrylondon (Guardia Real) de la red social Instagram, muestra a la dama, vestida con la camiseta de la Selección Colombia, manteniendo un cartel en alto mientras sonríe y dirige su gesto hacia el integrante de la guardia real, que porta el uniforme ceremonial con capa roja y casco metálico, e iba montado en un caballo.

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El letrero contenía la frase “That’s my son” que traducido al español significa “Ese es mi hijo”.

- crédito Captura de Pantalla @household_cavalry_london/Instagram

Esta manifestación de orgullo materno tuvo lugar en presencia de turistas de distintos países y generó atención en redes sociales por la conexión familiar evidenciada en una de las ceremonias tradicionales británicas.

En uno de los comentarios de la publicación del video se reveló la identidad de la mujer que sostuvo el cartel y generó conmoción entre los turistas y los locales.

Quién es la madre del guardia colombiano

Se trata de Carolina Duque, quien según su perfil es colombiana pero vive en Reino Unido.

La publicación de Duque acumula miles de reproducciones y ha despertado conversación en redes sociales, después de que ella misma relatara la razón detrás del video.

La protagonista expresó en una publicación: “Pasando por aquí para molestar a mi hijo en el trabajo y recordarle lo orgullosa que estoy de ser su madre”.

- crédito @caroduqueuk/Instagram

En otra grabación, explica que, hace un año, un hombre asistió a la ceremonia con un cartel que afirmaba “soy su papá”, lo cual generó confusión entre los usuarios de redes.

“Cuando mi hijo me mostró los videos de la gente que posteó en social media, yo me puse a mirar todos los comentarios y es superincreíble la forma de cómo la gente comenta agradeciéndole, felicitándolo, que qué orgullo. Y le creen, de que sí es el papá”, manifestó.

Sin embargo, recalcó que, una vez publicó su video, varios usuarios estuvieron incrédulos ante la compatibilidad entre ella y el miembro de la guardia real británica.

Carolina Duque viste la camiseta de la selección Colombia al posar orgullosa junto a su hijo en pleno acto ceremonial en Londres - crédito @caroduqueuk/Instagram

“Pero cuando pusieron los posts míos y yo me puse a ver los comentarios, a mí sí no me creían”, lamentó.

Por último, aclaró que su intención no era atraer visualizaciones sino demostrar el amor hacia su hijo. “Al final del todo, yo esto no lo hice por views, yo no lo hice por fama, yo solamente lo hice porque una mamá no necesita permiso para sentirse orgullosa de su hijo”, concluyó.

Además de identificarse como madre de Sebastián, el guardia en cuestión, Carolina Duque administra una empresa de fajas para mujeres en Reino Unido, según su perfil.

Lo que hace un guardia real de Reino Unido

La función de los guardias reales en el Reino Unido ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque mantienen el rol protocolario de custodiar espacios como el Palacio de Buckingham, la responsabilidad directa de la seguridad de las residencias oficiales recae actualmente en otras fuerzas de protección.

Household Cavalry Mounted Regiment form the Sovereign's Escort ahead of the arrival of Britain's King Charles, Nigerian President, Bola Ahmed Tinubu and First Lady Oluremi Tinubu, during Tinubu's two-day state visit, in Windsor, Britain, March 18, 2026. REUTERS/Isabel Infantes/Pool

No obstante, siguen siendo personal militar en servicio y tienen facultad para intervenir si detectan comportamientos que puedan interferir con sus labores o con la seguridad del entorno, según protocolos citados por medios británicos.

En años recientes se hicieron virales numerosos videos donde se observa a estos guardias —reconocidos por el uniforme rojo y su alto sombrero negro— emitiendo advertencias verbales o incluso gritando a turistas que invaden su espacio, se acercan demasiado o actúan de forma inapropiada.

De acuerdo con prácticas consignadas por prensa local, tienen la potestad de advertir de manera firme, con frases como “Abran camino”, e incluso recurrir a medidas físicas si sus indicaciones no se cumplen.