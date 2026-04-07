La acción de Ecopetrol registró caídas luego de conocerse la salida temporal de Ricardo Roa: así cerró el 7 de abril

Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado colombiano - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La salida temporal de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol generó un impacto inmediato en la mayor petrolera de Colombia y en el comportamiento de la jornada bursátil del martes 7 de abril. La Junta Directiva autorizó una licencia no remunerada de 30 días para el funcionario, luego reconocer sus vacaciones programadas.

La licencia de Roa ocurre en medio de volatilidad para las acciones de Ecopetrol, que reflejaron movimientos en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y en Wall Street después de conocerse la decisión. Analistas del mercado consideran que la transición responde a la necesidad de ajustes en el gobierno corporativo y abre una etapa de expectativa respecto a la designación definitiva de un nuevo presidente.

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Durante la sesión del 6 de abril de 2026, la Junta Directiva de Ecopetrol respondió formalmente a la solicitud de Roa. Según informó la compañía, el funcionario goza de vacaciones entre el 7 de abril y el 27 de mayo, y extenderá el periodo de ausencia con una licencia sin remuneración a partir del 28 de mayo por 30 días más.

La Junta remarcó que la decisión se alinea con los estatutos sociales de la empresa y anticipó la continuidad en la estrategia corporativa. El relevo en la presidencia ocurre en un momento de cuestionamientos a la gestión y desempeño de Roa.

Juan Carlos Hurtado Parra asumirá como presidente encargado, liderando la empresa durante un período de alta presión financiera y legal - crédito Ecopetrol

Perfil de Juan Carlos Hurtado Parra en Ecopetrol

Al frente de la compañía queda Juan Carlos Hurtado, primer suplente presidencial y vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde el 16 de noviembre de 2025. Hurtado cuenta con 28 años de experiencia en el sector energético, incluyendo diversas posiciones directivas en Ecopetrol y la Transportadora de Gas Internacional (TGI).

El nuevo presidente encargado es ingeniero electricista, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos, y máster internacional en administración de negocios con enfoque en petróleo y gas. Ocupó la Vicepresidencia de Exploración, Desarrollo y Producción, lo que constituye un perfil que suma gestión operativa y dirección estratégica.

Reacción del mercado bursátil y desempeño de acciones

La decisión de relevo temporal en Ecopetrol se reflejó en la Bolsa de Valores de Colombia, donde las acciones abrieron al alza con una variación positiva de 1,28%. Sin embargo, a medida que avanzó la mañana y se hicieron públicos los planes de licencia, el precio descendió.

A las 11:00 a. m., las acciones caían un 0,18% en Bogotá, lo que situaba el precio en $2.695. En Wall Street, el ADR (recibo de depósito americano en español) de Ecopetrol se cotizaba en USD14,64 ($53.847), con una baja del 0,16%.

Ricardo Roa está en la Presidencia de Ecopetrol desde abril de 2023 - crédito Luisa González/Reuters

Durante la jornada, el valor de la acción osciló entre un máximo de $2.800 y un mínimo de $2.720. Ecopetrol se mantuvo como el título más negociado en el mercado colombiano, con lo que superó a empresas como:

Grupo Cibest (preferencial y ordinaria): variaciones de -1,1% y 0,59%.

Grupo Sura (ordinaria y preferencial): descensos de -1,51% y -1,2%.

Dentro de las acciones que obtuvieron valorizaciones al inicio del día se incluyeron:

ETB: 3%.

Davivienda preferencial: 1,44%.

Promigas: 0,9%.

PEI: 0,81%.

Bolsa de Valores de Colombia: 0,78%.

Opiniones de analistas sobre la salida de Ricardo Roa

Las voces del mercado mostraron diferencias sobre la transición. El analista Gregorio Gandini dijo a La República que “una salida no formal, sino una licencia y vacaciones para Roa, es una decisión que golpea la credibilidad de la compañía, sobre todo en temas de gobierno corporativo”.

Agregó que “esto también ha generado molestia entre inversionistas minoritarios, lo que podría afectar el precio de la acción”.

Ecopetrol se mantuvo como el título más negociado en el mercado colombiano en la jornada del 7 de abril de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

Por su parte, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, sostuvo que “la acción de Ecopetrol registró una caída en la jornada de hoy, en un movimiento que, más que responder a un deterioro estructural, refleja un ajuste natural del mercado tras los recientes cambios en la administración”.

Vieira también planteó que “de hecho, la permanencia del anterior liderazgo habría podido generar un ruido mucho mayor en el mercado, incrementando la prima de riesgo sobre la acción. En este contexto, la transición abre un compás de espera, donde los inversionistas se mantienen atentos a la designación de un nuevo presidente con el perfil técnico, la experiencia y la credibilidad necesarios para retomar el rumbo estratégico de la compañía”.

Asimismo, el experto indicó que “el sentimiento de fondo se mantiene positivo: el mercado no solo descuenta el cambio como necesario, sino que también empieza a incorporar una expectativa positiva de cara al próximo gobierno, donde se espera una administración más alineada con criterios técnicos y de creación de valor para los accionistas”.