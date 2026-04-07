Gustavo Petro celebró la liberación de Ricardo Bonilla y denuncia persecución política en caso Ungrd: “Tenían a un inocente preso”

Gustavo Petro defendió a Ricardo Bonilla tras su regreso a la libertad y cuestionó las actuaciones judiciales en su contra - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Lina Gasca/Colprensa

La decisión judicial que devolvió la libertad al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, provocó una reacción desde la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente tras conocerse el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en medio del proceso que enfrenta el exfuncionario por el caso de la Ungrd.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró: “Toda una justicia llega a su final. Tenían a un inocente preso arbitrariamente. Muy bien por Ricardo Bonilla que se podrá defender en libertad”.

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El presidente Gustavo Petro calificó de arbitraria la detención de Ricardo Bonilla y celebró su libertad como un acto de justicia - crédito @petrogustavo/X

La declaración se conoció poco después de que el tribunal ordenara la libertad de Bonilla por vencimiento de términos. La decisión se sustentó en que, según explicó la magistrada del caso, la Fiscalía radicó el escrito de acusación durante la diligencia de solicitud, lo que implicó que ya se habían superado los 120 días desde la imputación en su contra, realizada el 1 de diciembre de 2025.

Horas antes de que se conociera la decisión del Tribunal, el presidente Gustavo Petro ya había fijado una postura firme sobre el caso. A través de un mensaje en la misma red, aseguró: “El profesor de economía, Ricardo Bonilla ex ministro de hacienda de mi gobierno, está detenido arbitrariamente por simple sectarismo político, también es un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición. Exijo la libertad inmediata del profesor Ricardo Bonilla, y pido a todos los organismos de Derecho Internacional, su protección inmediata.”

Con este argumento, el alto tribunal concluyó que no era procedente mantener la medida de aseguramiento privativa de la libertad, permitiendo que el exministro continúe su proceso judicial en libertad.

El proceso judicial contra Ricardo Bonilla continúa pese a su liberación, ya que la decisión no significa cierre del caso Ungrd - crédito Colprensa

El caso de la Ungrd, que salpicó a varias figuras del ámbito político, sigue avanzando en los estrados judiciales. Aunque la decisión no implica el cierre del proceso, sí marca un giro clave en la situación jurídica de Bonilla, que ahora podrá ejercer su defensa sin estar detenido.

La decisión del Tribunal

El pronunciamiento judicial estuvo a cargo de la magistrada Isabel Álvarez Fernández, que concluyó que la solicitud presentada por la defensa cumplía con los requisitos exigidos por la ley. En su intervención, dejó claro que el incumplimiento de los plazos procesales era suficiente para conceder la libertad inmediata. El punto central del debate se concentró en el tiempo transcurrido entre la imputación de cargos y la presentación del escrito de acusación. Según lo expuesto en la audiencia, la Fiscalía no cumplió con el término establecido para formalizar ese paso, lo que abrió la puerta a la decisión adoptada por el Tribunal.

De acuerdo con la magistrada, la imputación se realizó el 1 de diciembre de 2025, y el plazo máximo de 120 días vencía el 31 de marzo de 2026. A partir de ese momento, la defensa estaba habilitada para solicitar la libertad por vencimiento de términos, como finalmente ocurrió.

El fallo del tribunal destaca que la medida de aseguramiento contra Bonilla no contaba con fundamento legal tras los 120 días establecidos - crédito Audiencia de libertad por vencimiento de términos Ricardo Bonilla/Despacho 10 del Tribunal Superior de Bogotá/ Teams

Aunque la Fiscalía radicó el escrito de acusación el mismo día de la audiencia, lo hizo a las 11:09 a. m., cuando la diligencia ya estaba en curso y la intervención de la defensa prácticamente había finalizado. Para el despacho, ese detalle fue determinante en la decisión. “Por esta razón, entonces, se dispone la libertad inmediata del ciudadano procesado”, afirmó la magistrada.

Durante su argumentación, la togada insistió en que la interpretación de la norma no admite ambigüedades. “En criterio de esta funcionaria, la norma es clara y no puede dársele otra interpretación”, señaló, subrayando la importancia de respetar los tiempos establecidos dentro del proceso penal.

Tras conocerse el fallo, varias de las partes involucradas reaccionaron de inmediato. La Fiscalía, junto con los representantes de las víctimas, el delegado de la Contraloría General de la República y el apoderado del Instituto Nacional de Vías (Invías), interpusieron recursos de apelación. En contraste, el Ministerio Público decidió no recurrir la decisión. Desde la defensa, el pronunciamiento fue de respaldo total al fallo. El abogado Alejandro Carranza celebró públicamente la decisión con un mensaje en redes sociales: “Gracias amado Dios. La gloria solo es tuya, libertad para el Dr Ricardo Bonilla (sic)”.