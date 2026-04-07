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‘El Montañero’ y seis más: estos son los perfiles de los criminales que no serán capturados por petición del Gobierno Petro

La Fiscalía retiró el beneficio a 16 negociadores de la “paz urbana” que están en prisión, pero ratificó que no habrá órdenes de captura para siete cabecillas que están en libertad

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Alias El Montañero - Paz Urbana
La Fiscalía ratificó el beneficio para siete criminales en el Valle de Aburrá - crédito PolicíaNacional/Presidencia

El 7 de abril la Fiscalía General de la Nación revocó la suspensión de las órdenes de captura contra 16 de los 23 criminales de Medellín y el Valle de Aburrá por los que el Gobierno nacional había solicitado el levantamiento de las órdenes de captura para que los señalados pudieran participar en espacios y diálogos de la “paz urbana”.

El ente acusador argumentó su decisión al explicar que la suspensión no tenía sentido para quienes ya cumplían condenas o estaban bajo medida de aseguramiento en estos momentos.

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La suspensión de las órdenes se mantendrá para siete personas, entre ellas alias El Montañero, señalado por narcotráfico internacional y homicidios, motivo por el que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó que la información sobre el estado judicial de los implicados no se comunicó oportunamente al ente acusador, señalando que se intentó engañar a la Fiscalía.

Gutiérrez anunció que quienes aún mantienen la suspensión podrían ser detenidos si son sorprendidos cometiendo nuevos delitos en Medellín o el Valle de Aburrá, puesto que aseguró que el Gobierno Petro está protegiendo a individuos que siguen delinquiendo en la región.

El alcalde de Medellín rechaza que el Gobierno Petro siga negociando con criminales en Antioquia - crédito Alcaldía de Medellín
El alcalde de Medellín rechaza que el Gobierno Petro siga negociando con criminales en Antioquia - crédito Alcaldía de Medellín

El perfil de los que seguirán con el beneficio

Los nombres de quienes seguirán con el beneficio negociado en la “paz urbana” por el Gobierno Petro son: Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo; y Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero.

Todos los mencionados figuran como integrantes de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y actividades delictivas en el Valle de Aburrá y han sido señalados por autoridades judiciales y policiales por su participación en organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, lavado de activos, homicidios y extorsiones.

Carlos Pesebre - Paz Urbana
Los siete beneficiados no serán capturados a pesar de ser mencionados como figuras claves del crimen organizado en la región - crédito @PazUrbanaCo/X

Estos son los perfiles de los criminales que no serán capturados en el Valle de Aburrá por petición del Gobierno Petro:

Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert: figura como uno de los líderes de redes criminales vinculadas al narcotráfico en el Valle de Aburrá. Ha sido señalado por su participación en el envío de cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales y por coordinar operaciones logísticas dentro de la organización.

Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica: reconocido por su rol en la administración de recursos ilícitos y la gestión de alianzas entre diferentes estructuras delictivas. Tiene antecedentes por tráfico de drogas y es identificado como uno de los articuladores de rutas para el transporte de estupefacientes.

Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente: es acusado de gestionar la coordinación de homicidios selectivos y el control de zonas estratégicas para el tráfico de drogas. Ha sido investigado por su capacidad para establecer conexiones con otros grupos armados ilegales en Antioquia.

Este sujeto quedó en libertado a finales de marzo de 2024 - crédito Presidencia de la República | Policía Nacional
Las autoridades adelantaban un operativo para capturar a Pérez Peña antes de la resolución de la Fiscalía - crédito Presidencia de la República / Policía Nacional

Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado: las autoridades lo acusan de ser el asesor legal y financiero de las organizaciones criminales, facilitando el lavado de activos y la creación de mecanismos para evadir la acción de las autoridades judiciales.

Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias Mundo Malo: Coordinador logístico, encargado de la adquisición de armas, vehículos y recursos necesarios para las actividades criminales. Además, supervisa el almacenamiento y movilización de sustancias ilícitas.

Fredy Alexander Henao Arias, alias Naranjo: Se le atribuye la ejecución de acciones de sicariato y extorsión dentro de la organización; participaría en la protección de cargamentos de droga y en la intimidación de testigos y rivales.

Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero: identificado por su función en el reclutamiento de nuevos integrantes y el control territorial en áreas clave para el narcotráfico. También ha sido señalado como responsable de coordinar actividades violentas para mantener el dominio de las estructuras criminales.

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