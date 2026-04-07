Accidente en Zipaquirá: avanzan investigaciones y analizan si hubo falla mecánica o error en frenado

Cuatro de las personas muertas estaban en un mismo vehículo - crédito @JorgeEmilioR/X

En las últimas horas, las autoridades continúan avanzando en la investigación del siniestro vial ocurrido el 1 de abril en el peaje de Casa Blanca, en jurisdicción de Zipaquirá, que dejó cinco personas fallecidas y cerca de 20 heridas, según información obtenida por Revista Semana.

El caso es analizado por la Policía Nacional en conjunto con autoridades judiciales, quienes buscan establecer las causas del accidente que involucró un vehículo de carga y varios automóviles.

El hecho ocurrió en horas de la mañana durante el inicio de la Semana Santa y generó impacto en la movilidad nacional por la magnitud del siniestro.

Imágenes posteriores muestran las consecuencias del choque múltiple que desencadenó la emergencia en la vía hacia Ubaté - crédito suministrado a Infobae

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Hipótesis sobre el origen del accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, planteó una hipótesis inicial sobre el origen del siniestro.

Según indicó, el accidente habría sido causado por una falla en el sistema de frenos del vehículo de carga, que transportaba alimentos.

El automotor impactó contra varios vehículos que se encontraban en fila para el pago del peaje.

Esta versión fue considerada como una de las primeras líneas de investigación tras el hecho.

Jorge Emilio Rey - Gobernación de Cundinamarca - crédito @JorgeEmilioRey/X

Nuevas líneas de análisis técnico

Posteriormente, el coronel Jair Alonso Parra, director de la división de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entregó nuevos detalles sobre las indagaciones.

El oficial confirmó que actualmente se manejan dos hipótesis técnicas para explicar el accidente.

La primera coincide con la versión inicial, relacionada con una posible falla mecánica en el sistema de frenado.

La segunda apunta a un presunto “uso excesivo del sistema de detención del vehículo por parte del operario”, según lo señalado por el uniformado, citado por ese medio de comunicación.

Vehículos incinerados y equipos de emergencia en el peaje de Casablanca, en la vía Zipaquirá–Ubaté, tras el choque múltiple que dejó 5 muertos y 19 heridos - crédito Jorge Rey/X

Esta posibilidad sugiere que el recalentamiento de los componentes del sistema pudo afectar la capacidad de respuesta del vehículo antes del impacto.

Estado del conductor tras el siniestro

En cuanto al conductor del vehículo de carga, las autoridades informaron que logró salir de la cabina instantes antes de la colisión.

Como consecuencia de esta maniobra, el hombre sufrió heridas leves y recibió el alta médica el 5 de abril.

Posteriormente, fue puesto a disposición de autoridades judiciales para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

El caso continúa bajo análisis mientras se determina su posible responsabilidad en el accidente.

Avance de las investigaciones

La unidad de Tránsito y Transporte trabaja en conjunto con las autoridades judiciales para recopilar material probatorio.

Actualmente, se adelantan estudios técnicos, incluyendo peritajes mecánicos y análisis físicos en el lugar de los hechos.

Estas pruebas buscan establecer con precisión las causas del siniestro y definir eventuales responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la conducta del conductor fue un factor determinante en el accidente.

Las conclusiones finales dependerán de los resultados de las investigaciones en curso y de la evaluación técnica del vehículo involucrado.