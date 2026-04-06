Sexo, salud sexual y cáncer, una realidad de los pacientes oncológicos de la que poco se habla: “Me costó lágrimas”

Algunos pacientes oncológicos experimentan disminuición en el deseo sexual debido a tratamientos como la quimioterapia y por los cambios que experimentan en su cuerpo - crédito Bogotá.gov.co y Canva (Montaje: Jesús Aviles/Infobae)

“No soy capaz de sostener una relación íntima”. En un momento determinado de su vida, Yenny Pinzón Cubillos hizo esa confesión a la pareja sentimental que tenía, y la razón no era precisamente falta de amor: “No me aguanto el malestar”.

Yenny, de 54 años, fue diagnosticada con cáncer de mama tres años atrás y pasó por un tratamiento de quimioterapia. El proceso, que implica el uso de fármacos potentes que destruyen las células cancerosas, fue necesario para enfrentar la enfermedad, pero tuvo efectos secundarios que cambiaron su vida.

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No es la única. En Colombia, miles de personas viven con cáncer. Según Cuenta de Alto Costo, a corte del 31 de octubre de 2025, en el país se documentaron 782.868 casos de cáncer en el sistema de salud. Buena parte de los pacientes fueron diagnosticados con cáncer de mama, de próstata, de colon y de recto, y recibieron sus respectivos tratamientos.

Aunque cada caso es distinto, los efectos colaterales suelen aparecer en muchos pacientes. Entre los más conocidos está, por ejemplo, la caída del cabello, que se presenta en algunas personas que son sometidas a varias sesiones de quimioterapia. También pueden experimentar fatiga, anemia, náuseas, vómitos, diarrea, cambios de peso, incontinencia, entre muchos otros síntomas, según la Sociedad Americana del Cáncer.

Los pacientes con cáncer pueden experimentar anemia, náuseas, vómitos, diarrea, cambios de peso y otros síntomas que surgen por los tratamientos a los que son sometidos - crédito Jesús Aviles/Infobae

Pero, además de todas esas reacciones adversas, hay dos aspectos clave en la vida de las personas que también resultan afectados por los tratamientos contra la enfermedad: la sexualidad, entendida como intimidad, y la salud sexual. Así lo explicó a Infobae Colombia la médica y cirujana Alexandra Caballero Guzmán, magíster en salud sexual y reproductiva y docente de Oncosexología y Sexología de Cuidado Paliativo en la Universidad del Rosario de Bogotá.

Las relaciones sexuales: así impactan los tratamientos en la intimidad

De acuerdo con la experta, algunos tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia, generan supresión de las hormonas sexuales en determinados pacientes, que experimentan síntomas incómodos y dolorosos de los cuales no siempre son informados.

La disminución de esas hormonas en las mujeres “se traduce en algo que sería como una menopausia (…). Yo puedo tener tratamientos de quimioterapia desde los 14 años. Por tanto, yo puedo estar en menopausia inducida desde muy temprana edad. Y eso normalmente no se lo explican a los pacientes”.

Esto se evidencia en la desaparición de la menstruación, cambios emocionales, problemas a nivel psicológico y disminución del deseo sexual, algo que también enfrentan algunos hombres con cáncer, además de disfunciones eréctiles.

Los tratamientos contra el cáncer pueden, en algunos casos, adelantar síntomas de la menopausia en las mujeres y afectar su vida sexual - crédit Gemini/Infobae México

Por otro lado, tanto hombres como mujeres pueden sufrir de “mucositis”, es decir, inflamación, ulceración y enrojecimiento de las zonas del cuerpo donde hay mucosa. En diálogo con Infobae Colombia, Yenny Pinzón detalló de qué se trata, basándose en su propia experiencia.

“Esas mucosas se ponen terriblemente delicadas porque sufren un resecamiento por el tratamiento y este resecamiento te lleva a que te sangran, te duelen, te arde, se abren fisuras en esas mucosas (…) Los ojos se secaron y me sangraron. Se secó la nariz; me sangraba. En la boca también me salieron ampollas”, detalló.

Según la cirujana Caballero, en las mujeres también puede aparecer el síndrome genitourinario de la menopausia, un conjunto de síntomas que causan “atrofia” y sequedad vaginal.

Tanto el síndrome como la mucositis generan incomodidad en las pacientes. Hay sensación de molestia “hasta para usar ropa interior”, lo que quiere decir que la intimidad también suele quedar descartada. “Para tener relaciones sexuales se vuelve muy difícil porque duele, arde, y uno realmente ya no quiere porque, pues, uno siente muchísimo dolor (…). Ni siquiera tú misma te puedes tocar, porque eso te arde, te duele”, precisó Yenny.

Las mujeres que padecen cáncer y están en tratamiento pueden presentar mucositis en sus genitales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

La intimidad quedó suspendida por un tiempo con una pareja que tuvo en ese momento. Hablaron sobre el tema e incluso le mostró cómo estaba su cuerpo, con el fin de evidenciar por qué el tener sexo ya no era una opción.

“Yo le dije a él, además le mostré, le dije: ‘Mira cómo estoy’. O sea, no soy capaz de sostener una relación íntima porque no me aguanto el malestar. Es que es un dolor y un fastidio impresionante esa situación”, explicó.

Además, según las recomendaciones que recibió por parte del personal de salud que la trató, lo mejor era evitar tener intimidad durante la quimioterapia. Las mucosas del cuerpo no pueden entrar en contacto con otro cuerpo, porque “a la persona le dan los mismos efectos como si estuviera con quimioterapia”.

Sus padres también tuvieron un diagnóstico de cáncer y los tres asumieron la enfermedad prácticamente al mismo tiempo. Así que, mientras Yenny experimentaba los síntomas de esta afección, se percataba de cómo su mamá y su papá pasaban por situaciones similares.

Los hombres con cáncer, que son sometidos a tratamientos para afrontar la enfermedad, pueden experimentar cambios dolorosos en su cuerpo debido a dichos tratamientos - crédito Europa Press

En su caso, el sexo también desapareció; su padre experimentó efectos muy dolorosos que desmejoraron su calidad de vida y la intimidad. “Él ya no podía tener relaciones con mi mamá porque el pene de él se inflamaba. Era una cosa tan impresionante (…) Era como si se le fuera a reventar la punta del pene (…), se le abrían grietas”, detalló.

El diagnóstico de cáncer, por sí mismo, ya puede afectar las relaciones de pareja, y los efectos derivados de los tratamientos, suelen empeorar el panorama. Según Yenny, en muchas ocasiones, los noviazgos o matrimonios terminan por eso.

“En los tiempos de quimioterapia vi que muchos esposos abandonaron a las esposas en su tratamiento. Las dejaron; se iban de la casa, ellas se iban a quimioterapia y, cuando volvían, ellos ya no estaban”, precisó.

Salud sexual y autopercepción: “Yo me miro al espejo y me da pena”

Diana Laverde, una mujer de 47 años, atravesó por experiencias similares. En su momento, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino y, para tratarlo, pasó por una cirugía. Posteriormente, se le detectó un cáncer de ovario; tuvo una extirpación de ovarios y actualmente está recibiendo quimioterapia.

La extirpación de ovarios genera cambios en el cuerpo de las mujeres y en su bienestar - crédito Hospital Ruber Internacional/Europa Press

Entre los efectos secundarios que ha afrontado por estos procedimientos están los cambios hormonales, que adelantaron la sintomatología de la menopausia. Vive con bochornos que, además de impactar su día a día, dificultan la vida en pareja. “Ahorita no tengo pareja; duermo sola y digo: ‘Nadie me toleraría’, porque me acaloro y me enfrío”, precisó.

Además, debido a las cirugías que le hicieron, su cuerpo también cambió. Asegura que tiene una “barriguita” que quedó “totalmente por fuera”, lo cual ha afectado su confianza y su comodidad al momento de tener relaciones sexuales con alguien. “Es muy feo. Físicamente, yo me miro al espejo y me da pena; me da pena mostrar mi cuerpo. Hasta que no puedas aceptarte cómodamente, pues menos piensas en intimidad”, contó.

Adicionalmente, experimentó mucositis en la boca y en el perineo, una capa de piel que se encuentra entre la abertura vaginal o el escroto (en los hombres) y el ano. “Yo no sabía que me iban a dar granitos”.

La información que recibió por parte de su oncólogo y del personal de salud del centro de oncología que la atendió se centró en algunos efectos de la quimioterapia, como la sequedad en la piel y en otras partes del cuerpo, pero no le fue indicado claramente cómo prevenir o manejar esos síntomas.

La quimioterapia y otros tratamientos contra el cáncer pueden generar sequedad en la piel - crédito Fundación Descubre/Europa Press

Solo hasta que llegó a una consulta para exponer lo que estaba experimentando, recibió una orientación al respecto. Entonces, le recetaron una crema para sanar las lesiones y hacer enjuagues bucales y baños con bicarbonato de sodio.

Sin embargo, según el estudio “Prevención y tratamiento de la mucositis oral: la eficacia del bicarbonato de sodio frente a otros agentes: una revisión sistemática”, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos, no hay evidencia que respalde el uso del bicarbonato de sodio para el manejo y la prevención de la mucositis oral, específicamente.

La paciente afirmó haber experimentado cierta mejoría, aunque explicó que el uso del bicarbonato de sodio es complejo porque, sobre todo en la zona vaginal, puede incrementar la resequedad.

Por otro lado, en materia de salud sexual, el personal de salud indicó que ciertos tratamientos contra el cáncer, como la quimioterapia, generan inmunosupresión, es decir, un debilitamiento del sistema inmunitario. Por eso, recomendó evitar escenarios de riesgo que faciliten el contagio de infecciones bacterianas y hongos. Eso incluye las relaciones sexuales.

A los pacientes oncológicos se les recomienda evitar escenarios de riesgo que faciliten el contagio de infecciones bacterianas y hongos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

“Tú tienes que tener cuidado con el sexo. Uno puede sangrar a chorros. Entonces, tienes que tener cuidado en la intimidad, porque a veces este contacto te lacera y sangras. Es una zona muy sensible”, explicó.

Yenny también recibió información a medias sobre todo lo que cambiaría en su cuerpo debido al tratamiento contra el cáncer. Fue atendida por su EPS y en un centro oncológico en el que tuvo capacitaciones enfocadas, entre otras cosas, en la necesidad de incrementar las defensas y en las alteraciones en las mucosas.

“Pero jamás se refirieron a la parte de los genitales y lo de la intimidad nunca lo tocaron. Cuando empezó a pasarme todo, yo dije: ‘¿Pero esto qué es?’”, confesó.

Entonces, buscó ayuda externa. Consultó con una asociación de mujeres con cáncer de seno y con la Liga Colombiana contra el Cáncer, donde recibió orientación centrada en los síntomas que estaba experimentando, derivados del tratamiento.

Los pacientes con cáncer deben recibir orientación sobre salud sexual e intimidad, entendidas desde los efectos derivados de los tratamientos - crédito Imagen Ilustrativa/VisualesIA ScribNews

Le recetaron lubricantes naturales y óvulos para hidratar y regenerar la mucosa. Algo completamente diferente a lo que le recomendó un ginecólogo con el que consultó sobre su situación; le envió lubricantes convencionales.

“Los lubricantes del comercio tienen parabenos. El parabeno estimula la parte hormonal y, en mi caso, que es un cáncer hormonal, de una vez me dispara las células cancerígenas”, indicó.

Con los productos adecuados, duró casi un año y medio en tratamiento para recuperar la mucosa. “Me costó; me costó lágrimas, me costó tiempo, dinero”.

¿Cómo se afronta desde la medicina?

La médica experta en oncosexología asegura que, en este tipo de casos, las mujeres deberían usar un hidratante diario y un lubricante para evitar lesiones en la mucosa, puesto que esas heridas pueden aparecer con el uso de la ropa interior o con actividades como caminar, trotar o montar en bicicleta.

Los genitales de mujeres y hombres pueden verse afectados por algunos tratamientos contra el cáncer. Se requiere de atención y medicina especializada para tratar los efectos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Para las actividades sexuales, lo indicado es que la mucosa esté hidratada y flexible, para lo cual se necesita de un lubricante que no tenga parabenos, mentoles ni alcoholes. Se requieren lubricantes especiales para pacientes oncológicos.

Por otro lado, se recomienda que pasen por una fase de rehabilitación, que involucra un tratamiento pélvico y consultas de seguimiento tanto para hombres como para mujeres.

Mucho más que la intimidad: información clave para los pacientes

De acuerdo con la doctora Alexandra Caballero, las personas con cáncer deben ser debidamente informadas sobre la realidad que van a asumir con sus tratamientos, yendo más allá de los resultados que esperan alcanzar. No solo se trata de las limitaciones que pueden surgir en materia de sexualidad y de la vida en pareja; hay datos clave relacionados con la salud sexual que no deben pasarse por alto, pero que muchas veces no se abordan en las consultas.

La quimioterapia, la hormonoterapia, el trasplante de médula ósea y otros tratamientos disponibles para los pacientes oncológicos repercuten en la fertilidad y en su sistema inmunológico. Por eso, es crucial que los pacientes cuenten con orientación preventiva, algo que, según detalló, no siempre pasa en Colombia. “Normalmente, eso no se le dice a los pacientes”, indicó la médica Alexandra.

El sistema inmune puede debilitarse por el cáncer y los tratamientos para combatirlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Por un lado, se informa sobre la toma de medidas para evitar embarazos durante los tratamientos. “Las pacientes que están en procesos oncológicos y van a empezar este tipo de tratamientos tienen que tener una asesoría para prevenir embarazos durante el tratamiento, porque puede llevar a que haya malformaciones fetales”, explicó.

De igual manera, se debe preguntar si los pacientes están interesados en ser padres, porque hay servicios de preservación de la fertilidad a los que pueden acceder antes de iniciar los tratamientos contra la enfermedad. Según Caballero, una gran cantidad de personas en Colombia que está en edad reproductiva ha sido diagnosticada con cáncer, por lo cual es primordial indagar sobre sus intereses en la materia.

Por otro lado, todas las personas que viven con esta enfermedad deben recibir información para prevenir infecciones de transmisión sexual, debido a que, ante la caída de las defensas, son más susceptibles a adquirir infecciones virales como el virus del papiloma humano (VPH), –algunos tipos pueden causar cáncer– el herpes y algunas bacterias. Esto puede complicar su cuadro oncológico.

“Los pacientes deben tener claro qué tipo de afectación a su salud sexual van a dar los diferentes tipos de tratamientos”, señaló.

Los pacientes con cáncer deben extremar medidas para evitar contagios por VPH y otras ITS - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Sin embargo, en Colombia, el sistema de salud carece de una ruta de atención específica para abordar los problemas de salud sexual y reproductivos de las personas con cáncer. De acuerdo con Caballero, existe la Ruta Integral de Atención en Salud para el Cáncer (2018), pero hace falta integrar adecuadamente el tema de la salud sexual.

Generalmente, los pacientes oncológicos recurren a asociaciones que prestan servicios a personas con cáncer para encontrar respuestas.

“A pesar de que todos reconocen que son muy importantes, pues al final son tenidas como accesorias o secundarias o terciarias (…) En medio de todo el proceso oncológico, esto es un tema menor. Y existe aún el tabú sobre este tipo de actividades (la vida sexual)”, detalló.

Para las mujeres, el abordaje es mucho más complejo, porque los oncólogos no suelen tener formación en sexualidad, y los ginecólogos no siempre poseen conocimiento especializado en oncología. Se requiere un manejo interdisciplinar.

Desde la urología se abordan los efectos derivados de los tratamientos para el cáncer, pero los hombres también requieren de atención especilizada en sexualidad y oncología - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

En el caso de los hombres, según la experta, “tienen más ayuda” porque son atendidos por urólogos que “manejan supremamente bien la disfunción eréctil” –que se trata con medicamentos, inyecciones y dispositivos que ayudan a la oxigenación de cuerpos cavernosos– y otros síntomas. Sin embargo, también deben contar con una atención en salud que no desconozca su diagnóstico de cáncer.

El acompañamiento psicológico: un enfoque que no debe pasarse por alto

Según explicó a Infobae Colombia la psicooncóloga Mayra Alejandra Vaca, que tiene más de 10 años de experiencia en el acompañamiento de pacientes oncológicos y de sus familias, todos los efectos del cáncer y de los tratamientos no solo generan cambios físicos; afectan el estado de ánimo de las personas, causando estrés, miedo, ansiedad, vergüenza, culpa, tristeza, entre otros.

Esa combinación también impacta en el deseo sexual de los pacientes, que, como cualquier otra persona, necesitan seguridad, conexión y sensación de bienestar general para tener deseo sexual y experimentar encuentros sexuales verdaderamente placenteros. El choque es tal que las personas que viven con la enfermedad refieren haber perdido su identidad sexual.

“En tratamientos para el cáncer de mama es muy común que suceda disminución del deseo (…) Hay miedo a no poder conectar nuevamente con su pareja o a no gustarle o a no sentir esa confianza para que la pareja pueda verla”, explicó la experta.

El acompañamiento psicológico es clave para los pacientes con cáncer, en aras de mejorar su calidad de vida - crédito Imagen ilustrativa Infobae/VisualesIA

Las personas que sufren cambios de peso por la enfermedad o el tratamiento, o que pasan por mastectomías (extirpación quirúrgica de uno o ambos senos), ostomías (abertura quirúrgica en la pared abdominal para permitir la eliminación de desechos), también experimentan dificultades para vivir su sexualidad.

A esto se suma la caída del cabello, las uñas y la piel, según indicó Yenny Pinzón. “Hacen también que haya una desconexión en la parte sexual”, detalló la psicooncóloga.

Por eso, además de contar con apoyo profesional desde la oncología y la sexología, los pacientes con cáncer necesitan de un acompañamiento psicológico, que se enfoque en cómo asumir la realidad de la enfermedad y sus consecuencias, así como los retos emocionales que viven las parejas, en determinados casos.

“Ayudarles a cómo entablar nuevas formas de intimidad, no solamente penetrativa, sino explorar, por ejemplo, caricias, abrazos u otro tipo de vínculo”, precisó la experta.

Desde la psicología se puede ahondar en la realidad que enfrentan algunas parejas cuando uno de ellos es un paciente oncológico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

La psicoeducación, orientada a la explicación de la etapa por la que están pasando y los síntomas que están experimentando, es crucial para disminuir el estrés que sienten. “Muchas veces los médicos no les han explicado muy bien todos esos efectos que tiene a nivel de la sexualidad y hay mucha incertidumbre, mucha duda. Muchas veces se preguntan: ‘¿Será, será que soy yo? ¿Qué me está pasando?’”, indicó.

Y no se puede dejar por fuera el hecho de que, en muchos casos, las parejas pasan a ser las cuidadoras de los pacientes, lo que puede implicar un choque emocional por el cambio de roles y una sobrecarga, debido a la cantidad de actividades que debe asumir.

“Muchas veces la pareja empieza a tener dificultades precisamente porque no hay una diferenciación entre lo que es el ser cuidador y seguir siendo pareja”, explicó, precisando que esta situación exacerba problemas preexistentes en las parejas.

De ahí la importancia de contar con un acompañamiento psicológico, en el que se evalúen la parte laboral, académica, de pareja, familiar y sexual, puesto que son áreas vitales del ser humano.