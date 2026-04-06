Colombia

Revelan audio sobre un presunto plan de narcotraficantes del que alertó Gustavo Petro previo a su encuentro con Trump: “¿Qué significará está?”

Sobre este caso, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X en un corto mensaje

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Gustavo Petro y Donald Trump - crédito Presidencia
Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca en febrero de 2026 - crédito Presidencia

En febrero de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump; días antes, un audio de siete minutos alertó al mandatario colombiano.

El País de América reveló el audio este lunes 6 de abril de 2026, en el contexto de las grabaciones publicadas por Noticias Caracol sobre las reuniones que mantuvo Jorge Lemus, exdirector del DNI, con el abogado de alias Papá Pitufo, señalado como el “zar del contrabando”, así como sobre las supuestas interceptaciones ilegales contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Por este motivo, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X con un corto mensaje: “Hablando de grabaciones, ¿Qué significará está?“.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X con un corto mensaje - crédito @petrogustavo/X

Según el audio revelado por El País de América, dos hombres, uno de nacionalidad colombiana y el otro de nacionalidad ecuatoriana, hablan sobre un supuesto plan para frenar la extradición de capos del narcotráfico a cambio de hablar en contra del presidente Petro ante autoridades de Estados Unidos.

“Quieren agarrar a los manes y hacerlos cantar en contra de Petro. ¿Los gringos? Sí. Nosotros casi no nos vamos a meter ahí“, se escucha en el audio.

En el audio se escucha al ecuatoriano decir al colombiano lo siguiente: “Quedó firmado en acta que se conformó un grupo especial, avalado por la embajada de Estados Unidos, en el que se tiene que reportar cada mes, cada fin de mes, situaciones en frontera con el objetivo de tener algo en contra de los de allá”.

A continuación, expone a su interlocutor —que participa de manera reservada— una propuesta que contempla a distintos grupos armados colombianos para entablar un proceso de negociación respecto a sus detenciones.

Durante aproximadamente dos minutos, menciona de forma específica a líderes de los Comandos de la Frontera, del ELN, del frente Carolina Ramírez y de agrupaciones menores como los Comuneros del Sur.

“La misión que tengo yo es ir a la Interpol a retirar esas difusiones [circulares rojas, la solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición]. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que quieren agarrarlos, quieren agarrar a uno de estos manes y hacerlo cantar en contra de Petro", se escucha en el audio revelado por el citado medio.

Según informó El País de América, el audio llegó al medio de comunicación luego de que The New York Times revelara que dos agentes federales estaban investigando al presidente Gustavo Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico.

De hecho, el presidente Petro ya había a dado a conocer la existencia de este audio en el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026.

El presidente Petro reaccionó a la disputa entre Trump y Lula el sábado 4 de abril de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Gustavo Petro ya había a dado a conocer la existencia de este audio en el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026 - crédito Catalina Olaya / Colprensa

“Hay una grabación, que creo que debe hacerse pública. No la hicimos nosotros porque eso proviene de Ecuador”, indicó el mandatario en ese momento.

Fuentes consultadas por El País de América indicaron que las autoridades estadounidenses conocen la existencia de este audio. Otra fuente consideró creíble la conversación, que actualmente revisa el área de inteligencia.

El presidente Gustavo Petro ha sido blanco de señalamientos sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico. De hecho, en octubre de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó al jefe de Estado por esos presuntos nexos.

Junto al presidente, en la lista figuran su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, quien enfrenta una investigación por parte de la justicia colombiana.

El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control
El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control

En el mismo listado aparece el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha respaldado las críticas formuladas por el presidente Petro hacia el mandatario estadounidense Donald Trump.

Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los carteles de la droga. Vamos a seguir investigando eso; de hecho, vamos a acelerar esa investigación”, precisó El senador estadounidense Bernie Moreno en su momento.

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