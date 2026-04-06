Gustavo Petro se pronunció sobre supuestas negociaciones de su Gobierno con ‘Papá Pitufo’: “Ese fue el único y exclusivo propósito”

Gustavo Petro señaló irregularidades en acercamientos del Gobierno con abogado de Papá Pitufo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Las recientes revelaciones sobre reuniones entre altos funcionarios del Gobierno y el abogado de Diego Marín, conocido como alias Papá Pitufo, provocaron una nueva crisis política para la administración de Gustavo Petro.

Una investigación difundida por Noticias Caracol expuso que, con conocimiento del presidente, se llevaron a cabo encuentros en los que se habrían hecho ofrecimientos judiciales al abogado del contrabandista, pese a que esta clase de propuestas no está permitida por la ley.

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El Ejecutivo reconoció la existencia de esas reuniones en una comunicación enviada al noticiero. “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”, señalaron desde la Casa de Nariño.

De acuerdo con la versión oficial, la intención era facilitar la entrega del señalado ‘zar del contrabando’ ante las autoridades nacionales.

No obstante, el presidente Petro admitió anomalías en el proceso. Según declaró, algunos agentes de inteligencia aprovecharon esos acercamientos para solicitar dinero.

“Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”, explicó el jefe de Estado.

La situación judicial de Diego Marín también fue abordada en el pronunciamiento presidencial. Petro detalló que la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Marín, pero limitó la investigación a hechos ocurridos desde 2023, a pesar de que el contrabandista tendría un historial delictivo de casi cuatro décadas.

“La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante, sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso”, apuntó el mandatario. Según el presidente, la decisión de la fiscal encargada de restringir el periodo investigado evidenciaría una intención de la entidad de perseguir al Gobierno actual y no a Marín.

El presidente también manifestó sospechas sobre la existencia de un acuerdo entre la Fiscalía y la Dirección Nacional de Inteligencia.

“El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la fiscalía general y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo”. Finalmente, la Presidencia informó que no realizará más declaraciones sobre el asunto.