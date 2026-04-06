Alcaldía de Bogotá anunció más de 690 vacantes, incluidas opciones sin experiencia y registro sencillo: cómo y cuándo postularse

El Servicio Público de Empleo disponibiliza 354 plazas y las ferias laborales presenciales y virtuales suman otras 343 oportunidades - crédito Alcaldía de Bogotá

La primera semana de abril trae buenas noticias para quienes buscan empleo en Bogotá. La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció la disponibilidad de más de 690 vacantes en distintos sectores para el periodo comprendido entre el 6 y el 11 de abril.

La oferta, que abarca diferentes niveles de formación y experiencia, se distribuye entre el Servicio Público de Empleo (con 354 puestos) y las ferias presenciales y virtuales organizadas por la entidad (343 oportunidades). La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría, Bibiana Quiroga, destacó que la estrategia busca abrir puertas a quienes inician su vida laboral, así como a profesionales que desean mejores condiciones:

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“Seguimos trabajando para que más personas encuentren oportunidades de empleo en la ciudad. Esta semana tenemos una oferta muy enfocada en quienes están empezando, pero también con opciones para quienes buscan crecer o encontrar mejores condiciones. Queremos que el talento de Bogotá tenga cada vez más puertas abiertas”.

341 vacantes del Servicio Público de Empleo no exigen experiencia previa o requieren como máximo un año de trayectoria laboral - crédito Alcaldía de Bogotá

Oportunidades para todos los perfiles

Un dato relevante es que 341 vacantes del Servicio Público de Empleo no exigen experiencia o requieren máximo un año, lo que amplía el acceso al primer empleo. Además, cerca del 52% de estas plazas (185 puestos) están dirigidas a personas con educación media, facilitando el ingreso al mercado laboral sin formación especializada. También hay 151 vacantes para técnicos y tecnólogos y 18 para profesionales en áreas específicas.

Durante la semana se realizarán seis ferias de empleo —virtuales y presenciales— en localidades como Teusaquillo, Suba, Barrios Unidos y Chapinero, acercando la oferta laboral a distintos sectores de la ciudad y permitiendo la postulación directa de los interesados.

La Unidad Móvil de Empleo visitará la localidad de Bosa, donde estará ubicada en la Junta de Acción Comunal Antonia Santos (calle 65 Sur #81F-06) del 6 al 11 de abril. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m. Allí, los ciudadanos podrán acceder gratuitamente a registro, orientación ocupacional, conexión con vacantes y formación, además de recibir asesoría para postularse o presentar vacantes empresariales.

El 52% de las nuevas vacantes en Bogotá está dirigido a personas con educación media, facilitando el acceso al empleo sin formación especializada - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Los servicios de empleo brindados por la Administración distrital son gratuitos, y la consulta de vacantes puede hacerse sin costo a través del Servicio Público de Empleo o del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

Vacantes disponibles del 6 al 11 de abril

Entre los cargos ofertados se encuentran:

Extrusor (a)

Técnica (o) mantenimiento industrial

Técnico (a) de inyección

Operario (a) de producción

Agente de call center bilingüe (inglés B2)

Agente de call center ventas bilingüe (inglés B2)

Agente de call center trilingüe (inglés-portugués B2)

Analista de reclamaciones

Desarrollador (a)

Operario (a) montacargas

Auxiliar de producción

Transportador (a) tienda a tienda – portal norte/Suba

Directora (o) comercial

Inspectora (o) de línea RTM

Ingeniera (o) comercial y soporte técnico

Auxiliar contable

Auxiliar farmacéutico (a)

Analista de trámites

Encargado (a) de tienda – administrador (a) de punto de ventas

Asesor (a) comercial

Auxiliar administrativa (o) y contable

Profesional en seguridad y salud en el trabajo

Especialista en ventas

Analista de gestión humana bilingüe

Ingeniera (o) desarrolladora de software

Ejecutivo (a) de ventas

Agente call center de servicio al cliente

Agente call center cobranza

Guarda de seguridad

Las ferias de empleo se realizarán en Teusaquillo, Suba, Barrios Unidos y Chapinero - crédito Luisa González/REUTERS

Panorama del mercado laboral en Bogotá

El contexto laboral en la capital muestra señales positivas. Según cifras del Dane para febrero de 2026, la tasa de desempleo en Bogotá fue del 8,2%, la tercera más baja entre las principales ciudades del país. Además, la ciudad registró un aumento de 81.000 personas ocupadas, alcanzando los 4.308.000 empleados, de los cuales 2.851.000 corresponden a empleo formal.

La informalidad disminuyó en 113.000 personas, situándose en 1.457.000 ocupados informales. Los sectores que más contribuyeron a la generación de empleo fueron la industria manufacturera, administración pública, educación, salud y actividades profesionales y técnicas.