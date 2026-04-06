Colombia

Alcaldía de Bogotá anunció más de 690 vacantes, incluidas opciones sin experiencia y registro sencillo: cómo y cuándo postularse

Un nuevo ciclo de oportunidades de trabajo estará disponible en la capital entre el 6 y el 11 de abril, con plazas destinadas a diversos niveles de formación y procesos de selección gratuitos en distintos puntos de la ciudad

Guardar
Hay Mega Feria de Empleo en Chapinero, este 10 de octubre de 2025 - crédito Alcaldía de Bogotá
El Servicio Público de Empleo disponibiliza 354 plazas y las ferias laborales presenciales y virtuales suman otras 343 oportunidades - crédito Alcaldía de Bogotá

La primera semana de abril trae buenas noticias para quienes buscan empleo en Bogotá. La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció la disponibilidad de más de 690 vacantes en distintos sectores para el periodo comprendido entre el 6 y el 11 de abril.

La oferta, que abarca diferentes niveles de formación y experiencia, se distribuye entre el Servicio Público de Empleo (con 354 puestos) y las ferias presenciales y virtuales organizadas por la entidad (343 oportunidades). La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría, Bibiana Quiroga, destacó que la estrategia busca abrir puertas a quienes inician su vida laboral, así como a profesionales que desean mejores condiciones:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Seguimos trabajando para que más personas encuentren oportunidades de empleo en la ciudad. Esta semana tenemos una oferta muy enfocada en quienes están empezando, pero también con opciones para quienes buscan crecer o encontrar mejores condiciones. Queremos que el talento de Bogotá tenga cada vez más puertas abiertas”.

Los empleos pueden tener salarios de hasta nueve salarios mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá
341 vacantes del Servicio Público de Empleo no exigen experiencia previa o requieren como máximo un año de trayectoria laboral - crédito Alcaldía de Bogotá

Oportunidades para todos los perfiles

Un dato relevante es que 341 vacantes del Servicio Público de Empleo no exigen experiencia o requieren máximo un año, lo que amplía el acceso al primer empleo. Además, cerca del 52% de estas plazas (185 puestos) están dirigidas a personas con educación media, facilitando el ingreso al mercado laboral sin formación especializada. También hay 151 vacantes para técnicos y tecnólogos y 18 para profesionales en áreas específicas.

Durante la semana se realizarán seis ferias de empleo —virtuales y presenciales— en localidades como Teusaquillo, Suba, Barrios Unidos y Chapinero, acercando la oferta laboral a distintos sectores de la ciudad y permitiendo la postulación directa de los interesados.

La Unidad Móvil de Empleo visitará la localidad de Bosa, donde estará ubicada en la Junta de Acción Comunal Antonia Santos (calle 65 Sur #81F-06) del 6 al 11 de abril. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m. Allí, los ciudadanos podrán acceder gratuitamente a registro, orientación ocupacional, conexión con vacantes y formación, además de recibir asesoría para postularse o presentar vacantes empresariales.

El 52% de las nuevas vacantes en Bogotá está dirigido a personas con educación media, facilitando el acceso al empleo sin formación especializada - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
El 52% de las nuevas vacantes en Bogotá está dirigido a personas con educación media, facilitando el acceso al empleo sin formación especializada - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Los servicios de empleo brindados por la Administración distrital son gratuitos, y la consulta de vacantes puede hacerse sin costo a través del Servicio Público de Empleo o del canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

Vacantes disponibles del 6 al 11 de abril

Entre los cargos ofertados se encuentran:

  • Extrusor (a)
  • Técnica (o) mantenimiento industrial
  • Técnico (a) de inyección
  • Operario (a) de producción
  • Agente de call center bilingüe (inglés B2)
  • Agente de call center ventas bilingüe (inglés B2)
  • Agente de call center trilingüe (inglés-portugués B2)
  • Analista de reclamaciones
  • Desarrollador (a)
  • Operario (a) montacargas
  • Auxiliar de producción
  • Transportador (a) tienda a tienda – portal norte/Suba
  • Directora (o) comercial
  • Inspectora (o) de línea RTM
  • Ingeniera (o) comercial y soporte técnico
  • Auxiliar contable
  • Auxiliar farmacéutico (a)
  • Analista de trámites
  • Encargado (a) de tienda – administrador (a) de punto de ventas
  • Asesor (a) comercial
  • Auxiliar administrativa (o) y contable
  • Profesional en seguridad y salud en el trabajo
  • Especialista en ventas
  • Analista de gestión humana bilingüe
  • Ingeniera (o) desarrolladora de software
  • Ejecutivo (a) de ventas
  • Agente call center de servicio al cliente
  • Agente call center cobranza
  • Guarda de seguridad

Las ferias de empleo se realizarán en Teusaquillo, Suba, Barrios Unidos y Chapinero - crédito Luisa González/REUTERS
Las ferias de empleo se realizarán en Teusaquillo, Suba, Barrios Unidos y Chapinero - crédito Luisa González/REUTERS

Panorama del mercado laboral en Bogotá

El contexto laboral en la capital muestra señales positivas. Según cifras del Dane para febrero de 2026, la tasa de desempleo en Bogotá fue del 8,2%, la tercera más baja entre las principales ciudades del país. Además, la ciudad registró un aumento de 81.000 personas ocupadas, alcanzando los 4.308.000 empleados, de los cuales 2.851.000 corresponden a empleo formal.

La informalidad disminuyó en 113.000 personas, situándose en 1.457.000 ocupados informales. Los sectores que más contribuyeron a la generación de empleo fueron la industria manufacturera, administración pública, educación, salud y actividades profesionales y técnicas.

Temas Relacionados

Trabajo en BogotáEmpleo FormalTrabajo sin experienciaColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Hay nueva decisión sobre Ricardo Roa y su futuro en la Presidencia de Ecopetrol: por ahora se va de vaciones y licencia

Mientras se resuelve su situación judicial, el futuro del actual funcionario y de la compañía permanecen bajo evaluación institucional y política

Hay nueva decisión sobre Ricardo Roa y su futuro en la Presidencia de Ecopetrol: por ahora se va de vaciones y licencia

Resultado Chontico Noche hoy 6 de abril

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche hoy 6 de abril

Ministerio de Defensa prepara negociación para el sistema de escudo antidrones: así avanza el proceso para la nueva tecnología

El Gobierno de Gustavo Petro activó la figura de urgencia manifiesta para adquirir el sistema de defensa de manera inmediata, por lo que busca adelantar el proceso antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Ministerio de Defensa prepara negociación para el sistema de escudo antidrones: así avanza el proceso para la nueva tecnología

Unidad de Búsqueda intervino cementerio en Santander: hay reportes de 876 desaparecidos

Familias campesinas, junto a la Ubpd y organizaciones sociales, participaron en una nueva fase de búsqueda en el capo santo de Santa Helena del Opón, donde se presume fueron enterrados sus seres queridos durante el conflicto armado

Unidad de Búsqueda intervino cementerio en Santander: hay reportes de 876 desaparecidos

Experto reveló la cantidad de pasos que debería caminar al día para disminuir el riesgo de enfermedades

Aunque una caminata no es suficiente para tener una buena salud, es un comienzo adecuado para aquellos que llevan una vida sedentaria, por eso las autoridades sanitarias incentivan a complementar con ejercicios variados

Experto reveló la cantidad de pasos que debería caminar al día para disminuir el riesgo de enfermedades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

Hela 5, la pastor belga del Ejército Nacional que recorrió 28 kilómetros en el Catatumbo luego de un ataque del ELN: así fue el reencuentro con su guía

ENTRETENIMIENTO

Westcol relató pelea en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Westcol relató pelea en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

Karina Garcia reveló el vacío que más la ha marcado en su vida: “Estoy sola en este mundo”

Jessica Cediel se pronunció sobre las críticas que recibió por las publicaciones en redes en el funeral de su papá y reveló hace cuánto no tiene relaciones íntimas

Deportes

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

Carlos Antonio Vélez cuestionó los títulos de James Rodríguez con el Real Madrid: “Hay quienes tienen y no jugaron finales”

Hora y dónde ver en Colombia Real Madrid vs. Bayern Múnich: Luis Díaz en busca de la semifinal de la Uefa Champions League

Ramón Jesurún habría bajado a Sebastián Villa de la convocatoria para los partidos de Colombia vs. Francia y Croacia: estas serían las razones

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”