Qué pasará con el precio del dólar en Colombia en abril luego de la subida de la tasa de interés del Banco de la República

El dólar en Colombia cerró marzo de 2026 por debajo de los $3.700 - crédito Dado Ruvic/Reuters

El incremento de la tasa de interés del Banco de la República en 100 puntos básicos (pb), hasta situarla en 11,25%, refuerza las expectativas de que el dólar en Colombia continúe débil a corto plazo. Expertos del sector financiero destacaron que la decisión consolida la robustez del peso colombiano, mientras los analistas debaten los posibles escenarios para ahorradores, inversionistas y empresas.

El aumento de la tasa de referencia, que define el costo al que el Emisor presta dinero a los bancos comerciales, busca frenar la inflación local e incrementa la rentabilidad de los depósitos, lo que fortalece de manera temporal al peso colombiano y amplía el atractivo del país para inversionistas extranjeros. Como consecuencia, el precio del dólar osciló entre $3.600 y $3.800 en lo que va de 2026, mientras que factores internacionales y cambios en los precios del petróleo añaden complejidad al panorama cambiario nacional.

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Al respecto, el chief business officer de Global66, Rodrigo Lama, explicó a Bloomberg Línea que “a pesar de la fortaleza reciente del dólar y el repunte de las tasas de interés, mantenemos nuestra visión de un dólar estructuralmente más débil en el mediano plazo, aunque reconocemos que el conflicto en Medio Oriente ha extendido el desvío transitorio respecto a esta tendencia”.

En 2026, el Banco de la República ya subió 200 puntos básicos la tasa de interés - crédito Banco de la República

Señaló el experto que la liquidez global y la evolución de variables como el choque energético determinan la dinámica del dólar. Además, resaltó que “tasas más altas en Estados Unidos fortalecen al dólar, presionan a las materias primas a la baja y generan depreciación en monedas emergentes”.

Lama puntualizó que la extensión de la tregua en los ataques a instalaciones energéticas en Medio Oriente, que dura diez días, generó “un período de incertidumbre donde el mercado intenta anticipar si esta ventana se traduce en negociaciones efectivas o en una preparación para una escalada mayor”. Señaló también que el peso colombiano muestra “mayor resiliencia relativa, apoyado por los elevados precios del petróleo”.

Fortalezas del peso colombiano

El equipo de economistas de Davibank resaltó que el precio del dólar se mantiene bajo control –al fluctuar entre $3.600 y $3.800– a pesar de la alta volatilidad global, con lo que afianza así al peso colombiano como una de las monedas más sólidas en 2026.

Al cierre de la jornada del 5 de abril, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.616,67, mientras que el de venta se ubicaba en $3.723,33 - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Según Davibank, “este comportamiento está motivado por tasas de interés locales que resultan atractivas para los inversionistas extranjeros, la señal de subida de tasas del banco central y una prima por riesgo fiscal que llama la atención en un mundo donde otros bancos centrales mantienen sus tasas estables”. Los expertos añaden que en abril, la temporada de pago de impuestos de empresas extranjeras tiende a favorecer al peso, ya que suelen vender dólares para cumplir las obligaciones tributarias en el país.

En cuanto al crédito, el análisis indica que el crédito al consumo presentaba un crecimiento nominal de cerca de 8% anual a inicios de marzo, y que los créditos hipotecarios registraban un incremento nominal del 12% anual, con lo que alcanzó su mayor ritmo desde mediados de 2023.

Influencia internacional: petróleo y conflicto en Medio Oriente

La evolución del conflicto en Medio Oriente se mantiene como un factor determinante para el comportamiento del dólar en Colombia. Rodrigo Lama advirtió que la tregua temporal de diez días en los ataques a instalaciones energéticas generó incertidumbre sobre si este periodo implicará negociaciones efectivas o la preparación para una nueva escalada.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, se mantiene por encima de los USD100 - crédito Ronald Wittek/EFE/EPA

Asimismo, el precio del petróleo también resulta crucial para la moneda nacional: cuando el crudo sube, el flujo de dólares hacia Colombia crece y refuerza el valor del peso colombiano. No obstante, la reincidencia de episodios de volatilidad geopolítica puede alterar este equilibrio y modificar las presiones sobre el tipo de cambio.

Evolución del crédito y recomendaciones financieras

Con tasas de interés elevadas y una demanda creciente de recursos financieros, DAVIbank considera que es fundamental monitorear el comportamiento del sector crediticio, en especial, si el ciclo de tasas altas se prolonga. Según la entidad, el dinamismo del crédito al consumo —con un crecimiento aproximado de 8% anual— y el avance de los créditos hipotecarios justifican una estrategia equilibrada entre endeudamiento y ahorro, aprovechando los rendimientos que ofrecen los depósitos en la actualidad.

Así las cosas, los analistas recomiendan que hogares y empresas mantengan cautela y busquen balancear el acceso al crédito con las oportunidades para optimizar los beneficios ofrecidos por las tasas de remuneración en los productos de ahorro.