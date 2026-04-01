‘Millennium Actress’: la obra maestra de Satoshi Kon llegó a las salas de cine de Colombia

'Millennium Actress' mezcla realidad y ficción hasta distorsionar ambas en la narrativa - crédito cortesía Cinetopia

La película japonesa de animación Millennium Actress, dirigida por Satoshi Kon, llegó a las salas de cine de Latinoamérica el pasado 26 de marzo, como parte del cierre del Ciclo Satoshi Kon, según informaron los organizadores de la retrospectiva dedicada al realizador nipón.

El largometraje, estrenado originalmente en 2001 durante el Fantasia Film Festival y enfocado en el drama, relata la historia de Chiyoko Fujiwara, una reconocida actriz japonesa que, tras años de retiro, acepta ser entrevistada por un documentalista.

Durante la conversación, los recuerdos de la protagonista se alternan con escenas de las películas en las que participó, recurriendo a una estructura narrativa en la que realidad y ficción se entrelazan, debido a que los recuerdos de la protagonista se confunden con los papeles que interpretó en la pantalla grande.

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Con una duración de 88 minutos, Millennium Actress sigue la premisa de otros estrenos del ciclo de Kon, proyectándose en idioma japonés con subtítulos de apoyo.

El largometraje estrenado en 2001 ganó aclamación de la crítica y de figuras influyentes como Michel Gondry - crédito cortesía Cinetopia

El largometraje, considerado uno de los títulos más destacados dentro de la filmografía de Kon, aborda diferentes épocas y géneros cinematográficos a través de la memoria de su personaje central y utiliza el montaje para fundir diversos planos de narración.

Todo esto, en línea con la intención del realizador de crear un equivalente cinematográfico al trampantojo, una práctica habitual en el arte pictórico para engañar al espectador mediante distintas técnicas visuales que distorsionan su percepción.

El ciclo incluyó en meses previos las proyecciones previas de Perfect Blue y Paprika, completando así una revisión de la obra animada del director japonés en pantalla grande.

A día de hoy, Millennium Actress goza de reconocimiento internacional por su narrativa intrincada. Mantiene un 93% de aprobación crítica entre los críticos especializados del portal Rotten Tomatoes, y un 90% de valoración positiva por parte de la audiencia en el mismo portal. De igual modo, cuenta con una calificación superior a cuatro estrellas en el portal Letterboxd.

Esta fue la última película de Kon en utilizar animación tradicional, puesto que sus trabajos posteriores se produjeron utilizando métodos digitales. Adicionalmente, la mayoría de las escenas dibujadas por Takeshi Honda se crearon de acuerdo con las instrucciones de Kon, debido a su interés en trabajar con alguien que priorizara los fotogramas clave.

Satoshi Kon se encargó de dibujar muchas de las animaciones, dejando a Takeshi Honda la responsabilidad de los fotogramas clave - crédito cortesía Cinetopia

El presupuesto inicial para Millennium Actress fue de 130 millones de yenes, pero el presupuesto final apenas superó los 100 millones, convirtiéndose en una de las producciones de anime con el costo de producción más bajo para una película de animación.

El largometraje siguió una narrativa similar a Perfect Blue, pero mientras en esta se enfocó en los lados negativos y oscuros de la condición humana representando la agitación interna y el caos del personaje principal mediante la mezcla de ficción y realidad, en Millennium Actress su intención no era confundir al público, sino brindarle una experiencia con la que pudiesen disfrutar de la mezcla de ficción y realidad en sí misma.

13 salas de cine en Colombia fueron elegidas para proyectar el filme - crédito cortesía Cinetopia

La obra de Satoshi Kon ha sido analizada en escuelas de cine internacionales por su modo de integrar realidad y ficción mediante recursos de edición y un uso particular del montaje. Con los años, Millennium Actress también ha sido citada como referente de autores como Michel Gondry y Damien Chazelle.

Dónde verla en Colombia

Tras su estreno en salas de cine de toda Latinoamérica, en Colombia se eligieron 13 salas de distintos puntos del país para proyectar una de las obras cumbre del cine animado japonés::

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