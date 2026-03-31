Nueva medida del Banco de la República preocupa a Gustavo Petro, pero es respaldada por expertos: “¿Quienes pagan? Los colombianos”

El Banco de la República endureció la política monetaria ante al alto índice de inflación de Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

La tasa de interés de política monetaria en Colombia, que es el porcentaje mínimo que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por prestarles dinero, aumentó en 100 puntos básicos (pb) luego de la última decisión de la Junta Directiva del Emisor, por lo que ahora se ubica en 11,25%.

La votación interna evidenció divisiones en la Junta: cuatro integrantes respaldaron el aumento, dos propusieron una reducción y uno planteó mantener la tasa sin cambios. El ajuste, que no fue bien recibido por el ministro de Hacienda Germán Ávila, quien anunció que el Gobierno no integrará la Junta, responde a la persistencia de la inflación y a expectativas de precios superiores a las metas oficiales.

La entidad elevó la tasa con el objetivo de contener una inflación anual situada en 5,4% en enero y 5,3% en febrero, niveles que se mantienen por encima del cierre de 2025 y del rango meta (3%). Además, argumentó que la inflación total continúa por encima del objetivo, con registros de 5,4% y 5,3% en los primeros meses de 2026. La inflación básica sin alimentos ni regulados subió a 5,4% en enero y a 5,5% en febrero, lo que refleja que la caída reciente obedece principalmente a menores precios regulados.

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Las expectativas de inflación siguen elevadas. Entre los analistas, la previsión para finales de 2026 descendió levemente, desde 6,4% en enero hasta 6,3% en marzo, mientras que para 2027 permanece en 4,8%. En el mercado de deuda, las variables implícitas se mantienen cerca de 7,0%, lo que indica que las presiones sobre los precios persisten.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, afirmó que la Constitución establece de manera clara la obligación de resguardar el poder adquisitivo de la moneda. Aclaró que, dentro de la Junta Directiva, solo el ministro de Hacienda tiene dependencia jerárquica, ya que responde ante el presidente, mientras que los demás integrantes actúan de manera autónoma ante la ciudadanía - crédito Banco de la República

Debate y tensiones en la Junta Directiva del Banco de la República

Por supuesto, la decisión provocó reacciones encontradas dentro y fuera del Gobierno, lo que puso en primer plano el debate sobre la autonomía del banco central y sus efectos en la economía de Colombia.

El presidente Gustavo Petro señaló, por medio de X, que “la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”. Para él, esta es una posición política de oposición. “Insistió en que la inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos”.

Además, que “la subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal”.

Petro señaló que la “Junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana”. Confirmó que " el Gobierno se retira de la Junta. No somos participes de una posición de oposición suicida".

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que el Banco de la República busca aumentar las ganacias de los banquerors - crédito @PetroGustavo/X

Para el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, a decisión responde a un entorno de inflación persistente, expectativas aún frágiles y mayores riesgos externos e internos sobre los precios. “En momentos así, preservar la estabilidad monetaria sigue siendo fundamental para la confianza en la economía”.

Equivocación “de cabo a rabo”

A su vez, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo criticó con firmeza la postura del ministro Ávila.

“Se equivoca de cabo a rabo el ministro de Hacienda cuando pone en entredicho la institucionalidad y con ello la democracia en Colombia”, declaró Restrepo. Añadió que distanciarse del mandato del banco para salvaguardar el poder adquisitivo de la moneda es “un error para la atracción de inversión en nuestro país. Es un error para el crecimiento en Colombia. Es un error para que la inversión siga creciendo en nuestra nación, genere empleo y mayores niveles de riqueza en el país”.

Restrepo advirtió sobre las consecuencias del manejo fiscal del Gobierno. “Por la vía del exceso fiscal, del sobreendeudamiento, del derroche en materia de gasto público, nos está llevando a incrementos en las expectativas de inflación en el país”, criticó.

El exfuncionario relacionó las iniciativas de convocar una Asamblea Constituyente con el propósito de debilitar la autonomía del banco central. Argumentó que “entiende ahora uno por qué en la constituyente que respalda Iván Cepeda se está proponiendo el rompimiento de la autonomía de la banca central, porque lo que se pretende justamente es poder controlar la emisión de dinero y por esa vía, desafortunadamente, llevarnos a un escenario hiperinflacionario”.

Por su parte, el también exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas remarcó que la discusión no es ideológica. “Esto no es ideología sino responsabilidad económica: cuando la inflación aprieta, hay que respaldar decisiones técnicas del Banco de la República. Las tasas no suben por capricho, sino para evitar males mayores. El ministro de Hacienda se equivoca al convertir una decisión técnica en una pelea política”, apuntó.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, dijo que el Gobierno Petro está hacienda politiquería barata - crédito @RestrepoJCamilo/X

Inflación controlada en Colombia

Otro exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, defendió la independencia de la Junta Directiva, “Debería recordar que por mandato de la Constitución la junta del Banco es independiente del gobierno de turno. Y que es gracias a las políticas del banco —en gran medida— por lo que tenemos la inflación controlada en Colombia”, remarcó.

Añadió que relajar las políticas contra la inflación sería irresponsable. “Pretender que el Banco de la República suelte las amarras de sus políticas antiinflación (y mucho menos ahora que los aumentos de precios como el crudo de petróleo, el gas natural y los fertilizantes están estallando al alza con la guerra de Irán) sería una irresponsabilidad enorme”, agregó.

Además, acusó al Gobierno de utilizar el banco con fines partidistas. “El Gobierno de Petro y su ministro de Hacienda están haciendo politiquería barata con cargo al Banco de la República”, remarcó.

Quiénes pagan

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, expresó la preocupación empresarial. “Esta decisión es la consecuencia directa de la alerta inflacionaria que tenemos hoy en día, fueron muchas las voces que advirtieron sobre esta posible consecuencia de las decisiones de política tomadas, con más criterio político que de interés nacional. Hoy el Gobierno quiere crucificar al Banco de la República, pero la verdad es que lo dejó sin ningún espacio para hacer algo distinto. ¿Quienes pagan? Los colombianos”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, lamentó que la decisión la terminarán pagando los colombianos - crédito @BruceMacMaster/X

Por su parte, el economista senior internacional de Credicorp Capital, Diego Camacho, interpretó la salida del ministro Ávila como reflejo de desacuerdos de fondo. “Este hecho deja en quizás en un segundo plano la decisión de fondo, el movimiento de los cien puntos básicos y pone de presente una tensión al interior de la junta que habíamos anticipado”, indicó.

De igual forma, explicó que el debate se centró en cómo interpretar la tendencia inflacionaria, ya que algunos, incluido el ministro, vieron relevante la reducción reciente, pero la mayoría advirtió que se debió a medidas administrativas como recortes en combustibles, energía y gas, “cuya sostenibilidad en el tiempo es difícil de prever”. Además, el experto resaltó la importancia de la respuesta de la Junta ante la inflación persistente. “Con una duración tan prolongada de la inflación por fuera del rango meta, es natural que la reacción de la junta sea hacer un ajuste importante en tasas de interés para que esas expectativas de inflación converjan hacia el objetivo”, dijo.

Precisó que “los cien puntos básicos responden al deterioro en las expectativas de inflación, a los riesgos que se están materializando en la inflación núcleo”. Agregó que estos factores incluyen incrementos en el salario mínimo y en el gasto público. Ahora, prevé que la tasa de política monetaria podría terminar el año entre 11,75% y 12%, en función de la evolución macroeconómica y de los precios internacionales. Alertó sobre los riesgos asociados al conflicto en Irán y a la volatilidad de bienes básicos como petróleo, gas y fertilizantes, que pueden seguir presionando los precios internos.