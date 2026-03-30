Colombia

Capturado depredador sexual que usaba IA para hacerse pasar por un niño en internet: lideraba una red internacional de abuso

Varias personas fueron capturadas en Medellín, Ibagué y Villavicencio durante un operativo internacional que permitió a la Policía Nacional desarticular una red de explotación sexual infantil

Guardar
El operativo dejo 6 capturados a nivel nacional - crédito Policía Nacional
El operativo dejo 6 capturados a nivel nacional - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional logró desmantelar una red transnacional de explotación sexual infantil tras una investigación de 16 meses, en la que participaron agencias internacionales.

El operativo, realizado de manera simultánea en Medellín, Ibagué y Villavicencio, culminó con la captura de seis personas señaladas de almacenar y distribuir material de abuso sexual de menores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los detenidos figura alias ‘Jorge’, quien, según las autoridades, “utilizaba más de nueve perfiles falsos apoyados en inteligencia artificial” para suplantar la identidad de un menor y ganarse la confianza de niños. Este individuo habría conseguido “afectar al menos a 38 víctimas, todas de nacionalidad española, con edades entre los siete y los once años”.

Durante la operación, las autoridades incautaron más de 130 imágenes y 115 videos de contenido ilegal. El general Óscar Rico, director de Protección y Servicios Especiales, destacó: “Estos criminales pensaron que el anonimato digital era un escudo. Hoy demostramos que la tecnología también está de nuestro lado para proteger a los menores”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Según la información, el hombre creaba perfiles falsos con inteligencia artificial para engañar a menores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va de 2026, se han registrado 671 capturas y el bloqueo de 550 páginas web relacionadas con delitos similares. Durante las audiencias judiciales, alias ‘Jorge’ aceptó los cargos en su contra.

Además, la proliferación de deepfakes, es decir, “contenido falso generado o manipulado con IA para crear imágenes, vídeos y audios en los que una persona parece decir o hacer cosas que nunca ocurrieron”, ha marcado una nueva era de desafíos para la seguridad digital y la protección de la infancia.

Su alto nivel de realismo permite que engañen tanto a quienes los observan como a quienes los escuchan, dificultando la detección a simple vista. Los especialistas distinguen dos grandes categorías de estos materiales.

Por un lado, los deepfaces: “Imágenes o videos falsos que suplantan la identidad de una persona haciendo parecer que dice o hace cosas que no se ajustan a la realidad”. Por otro, los deep voices o voice hacking: “Audios falsos que suplantan la voz de una persona, pueden ser utilizados para difundir declaraciones o discursos que nunca fueron pronunciados por la persona en cuestión”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mediante deepfake los delincuentes lograban obtener imágenes explicitas de menores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Unicef la tecnología deepfake se ha convertido en una herramienta empleada cada vez más para la creación de “contenido sexualizado de niños y niñas, incluida la ‘nudificación’, que se refiere al uso de las herramientas de IA para retirar o modificar la ropa en fotografías con el fin de crear imágenes sexualizadas o desnudos falsos”.

El informe realizado en conjunto con la Interpol revela la gravedad del fenómeno: “Al menos 1,2 millones de niños y niñas revelaron haberse visto afectados en el último año por la manipulación de sus imágenes mediante deepfakes con contenido sexual explícito”.

El estudio, realizado en 11 países, arroja una cifra que en algunos casos equivale a “1 de cada 25 niños y niñas”, lo que puede asimilarse a que en un aula escolar estándar haya al menos una víctima. Además, el propio informe resalta que “en algunos de los países del estudio, hasta dos terceras partes de los niños y niñas afirmaron estar preocupados por que se pudiera emplear la IA para falsificar imágenes o vídeos suyos con carácter sexual”.

Para evitar caer en la trampa de los deepfakes, los especialistas recomiendan varias estrategias clave. “Verificar la fuente” es el primer paso: si el contenido no proviene de un sitio confiable o tiene origen en perfiles desconocidos, es mejor desconfiar. También resulta fundamental evaluar la coherencia: si el material busca provocar polémica o escándalo, o si parece exagerado, conviene mantener la cautela y no contribuir a su viralización.

Ilustración de un adolescente preocupado frente a una laptop en una habitación oscura, con múltiples pantallas y móviles mostrando siluetas pixeladas de deepfakes.
Los menores de edad están más expuestos a este tipo de engaños en rede sociales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar vídeos, conviene observar los parpadeos y movimientos faciales, ya que suelen presentar “un número anormal de parpadeos o movimientos faciales poco naturales”. En cuanto a los audios, hay que atender a posibles “variaciones inusuales en el tono y el ritmo del habla” o la ausencia de ruido de fondo, lo que puede indicar manipulación.

Las imágenes, por su parte, pueden delatarse por “fallos en detalles como manos con dedos desproporcionados o fondos que no se alinean correctamente” y por incoherencias en la iluminación o las sombras.

Temas Relacionados

Perfiles falsosIADepredador sexualMenores de edadColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue el homenaje al bombero muerto en medio de un incendio en Medellín: entre sirenas y velas

Un acto simbólico tuvo lugar en la estación de Barrio Triste, donde familiares, colegas y vecinos participaron en una velatón tras el accidente que cobró la vida de Iván Darío Posada Gómez

Así fue el homenaje al bombero muerto en medio de un incendio en Medellín: entre sirenas y velas

Nuevo ranking revela el nivel de popularidad de los alcaldes latinoamericanos: así le fue Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

El informe de CB Global Data correspondiente a marzo de 2026 situó al alcalde de Bogotá en la novena posición entre los líderes de capitales latinoamericanas

Nuevo ranking revela el nivel de popularidad de los alcaldes latinoamericanos: así le fue Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

Este es el municipio de Antioquia que tuvo que demandar a Dios para poder salvar a su iglesia: el terreno pertenecía a las animas

En 2011 la necesidad de restaurar su iglesia llevó a los habitantes a realizar un proceso judicial sin precedentes

Este es el municipio de Antioquia que tuvo que demandar a Dios para poder salvar a su iglesia: el terreno pertenecía a las animas

Uzbekistán se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

La selección asiática debutará en una Copa del Mundo enfrentando a la Tricolor, el 17 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México

Uzbekistán se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

Gustavo Bolívar reveló los ‘datos clave’ que le darían la victoria a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Desde hace 20 años pasa esto”

El exsenador del Pacto Histórico sostuvo que el país ha tenido una tendencia histórica, al considerar que quienes dominan el Congreso suelen asegurar la Presidencia

Gustavo Bolívar reveló los ‘datos clave’ que le darían la victoria a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales: “Desde hace 20 años pasa esto”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Ejército destruyó dos artefactos explosivos en zona rural de Yarumal, Antioquia

Cayó alias Lerma, presunto integrante del brazo logístico del frente Jaime Martínez en Jamundí: este es su historial criminal

El objeto clave que habría dejado abandonado “Iván Mordisco” antes de que su campamento fuera bombardeado por el Ejército

Ejército neutralizó motobomba con capacidad para afectar 200 metros a la redonda en El Plateado

Encontraron tres cuerpos incinerados dentro de un carro en Cauca: es la masacre número 35 que se registra en Colombia en 2026

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio se refirió a la decisión de Avianca de vetarlo por broma pesada en uno de sus vuelos: “Ya me inventaron otro chisme”

Yeferson Cossio se refirió a la decisión de Avianca de vetarlo por broma pesada en uno de sus vuelos: “Ya me inventaron otro chisme”

Feid anunció fecha del ‘Falxo Tour’ en Bogotá: el sistema de venta de entradas premia la fidelidad de sus fans

Koral Costa se refirió a los fuertes rumores sobre la homosexualidad del actor Omar Murillo, su expareja: “No voy a salir a hablar mal de él”

Así fue el emotivo reencuentro entre Manuela Gómez con su hija Samantha: “El momento más esperado”

Así fue la reacción de Andrea Valdiri al comerse un gusano en su paso por la Amazonía: “Espectacular”

Deportes

Uzbekistán se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

Uzbekistán se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

Así fue la pelea en el estadio donde jugó la selección Colombia contra Francia: Hinchas de Millonarios y América de Cali serían los causantes

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama arremetió contra el conjunto colombiano tras la derrota ante Francia: “La camiseta de la selección pesa”

Técnico de Portugal confirmó a Cristiano Ronaldo en la selección que enfrentará a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Tiene su lugar asegurado”

Técnico del Pasto se metió a la cancha, simuló una agresión y luego salió a criticar a los árbitros en el partido contra Nacional