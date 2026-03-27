Manager de Westcol aclaró si Presidencia les pagó por la entrevista con Gustavo Petro: “Lo mismo será con Álvaro Uribe”

Manager de Westcol desmintió especulaciones sobre pago del Gobierno por entrevista con el presidente Petro - crédito @terrenoviral/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, recibió a Luis Villa, más conocido como Westcol, en la Casa de Nariño, el 26 de marzo de 2026, donde hablaron sobre los logros y fallas de su administración.

El encuentro, que duró una hora, reunió a más de 2.000.000 de personas en redes sociales. La lista de temas incluyó el empleo, la inteligencia artificial, el desinterés de los jóvenes en la política, entre otros.

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Luego de la transmisión, miles de internautas y seguidores del creador de contenido preguntaron sobre los términos de su visita a la residencia oficial, especulando que el Gobierno nacional ofreció millonarias sumas de dinero a Villa.

“¿Cuánto le habrán pagado a Westcol? El streamer más famoso de Colombia no hace esas vueltas gratis. Y lo más interesante: ¿cómo le habrán pagado? Esto para no dejar trazabilidad seguro”; “Pues entonces es muy duro westcol que hizo que petro y Uribe le pagaran , viejo hay algo más que la plata en este mundo, ahora mismo es la persona más sonada y de la que todos hablan en Colombia eso no tiene precio(sic)”, fueron algunos de los comentarios.

El equipo del streamer, en especial su manager Carlos Vidal, respondió a los comentarios, señalando que no hubo ningún tipo de pago por parte de Presidencia.

Carlos Vidal aseguró que el equipo de ‘streamer’ asumió los gastos relacionados con la visita, incluidos vuelos, transporte, seguridad y alojamiento - crédito @carlosvbarrueco/X

Según su testimonio, vía redes sociales, ellos asumieron todos los gastos relacionados con la visita, incluidos vuelos, transporte, seguridad y alojamiento. Vidal anticipó que el mismo esquema se repetirá en la reunión prevista con el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

“Nada, fuimos con nuestros vuelos, nuestro transporte, nuestra seguridad, pagamos nuestro hotel, salimos de la Casa de Nariño solos sin escolta oficial... nos invitaron a cenar mientras esperabamos 1 hamburguesa x persona. Lo mismo será con Alvaro Uribe, q nos invitara a un tinto y a comer algo (sic)”, detalló en su perfil de X.

La reunión entre Gustavo Petro y Westcol

El encuentro entre Westcol y el presidente Gustavo Petro generó numerosas reacciones en redes sociales, incluidos comentarios humorísticos por parte de los usuarios - crédito @gustavopetrourrego/ Instagram

El presidente Gustavo Petro resaltó durante la conversación con Westcol que “el luto no es simbólico. Si se nos está muriendo la juventud, vamos mal”, refiriéndose al impacto del accidente en el que fallecieron jóvenes militares.

A propósito, precisó que durante su mandato se implementaron aumentos salariales para estos soldados y que muchos de ellos, en sus palabras, “iban esperanzados” y luchaban “contra narcotraficantes en esa región, arriesgando su vida”.

Uno de los datos concretos que introdujo Gustavo Petro en el diálogo con Luis Villa fue el avance en la cobertura educativa: “La cobertura en educación superior pasó del 50% al 60% durante mi gobierno. Pasar del 50 al 60% es una gran ventaja”, aseguró el jefe de Estado.

Sin embargo, reconoció que este progreso es insuficiente para resolver de fondo los obstáculos que enfrenta la juventud. A pesar del aumento en la tasa de acceso universitario, el propio mandatario admitió que los graduados encuentran serias dificultades para insertarse en el mercado laboral: “Uno estudia… hace su carrera universitaria; después, o el salario es malo o no consigue trabajo”.

En un bloque central de la transmisión, Petro subrayó que “es muy difícil que un joven salga de la pobreza”, y sostuvo que la respuesta pasa por transformaciones profundas de la política pública. El gobernante de los colombianos remarcó la importancia de generar oportunidades reales, y sostuvo que “el joven debe dejar de ser mirado como enemigo”.

Westcol aportó su visión desde la experiencia personal y evidenció la desconexión entre el sistema educativo y la demanda laboral, advirtiendo que muchos buscan alternativas fuera de los caminos clásicos.

En su análisis, Petro indicó que la solución a estos problemas implica ampliar tanto la educación como el acceso al crédito y la tierra, con especial énfasis en los sectores rurales. Según explicó en la entrevista, estas medidas podrían modificar el panorama actual, donde la pobreza y la falta de opciones impulsan a la juventud a buscar salidas inmediatas, a menudo precarias.

Petro rechazó vínculos con el narcotráfico y llama a la unidad política

Gustavo Petro y Westcol conversaron en la Casa de Nariño sobre juventud, empleo, educación y el auge de OnlyFans en Colombia - crédito @gustavopetrourrego/ Instagram

Durante el encuentro, Petro abordó también las acusaciones que lo asocian con el narcotráfico. Calificó estas versiones como “noticias falsas” y sostuvo que durante su paso por el Congreso de la República se dedicó a “descubrir los nexos entre la paraquería y los políticos”.

En el contexto actual, hizo un llamado a superar los enfrentamientos partidistas, y ante la consulta de Westcol sobre una hipotética colaboración con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, respondió que sí trabajaría con él y recordó un encuentro entre ambos: “No tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir”.

El presidente alertó sobre propuestas que prometen soluciones fáciles a los problemas económicos, argumentando: “El camino fácil no sirve, es un espejismo”. Señaló que numerosas plataformas digitales de contenido emergen en este contexto, producto de carencias estructurales: “Vivimos en pobreza”, explicó, subrayando que la presión económica lleva a muchos jóvenes a buscar soluciones urgentes, incluso asumiendo responsabilidades familiares y laborales a edades tempranas.

En este punto, Westcol describió un fenómeno visible en Medellín, donde “el Parque Lleras puede ser el parque al aire libre de prostitución más grande que tenga Latinoamérica”, vinculando la problemática directamente con la falta de oportunidades.