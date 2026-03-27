Colombia

Abogado respaldó a Acxan Duque tras escándalo por haber enviado una foto desnudo a una subalterna: “Estaría más que crucificado”

El profesional en Derecho Alí Bantú aseguró que se puede demostrar que el exviceministro encargado no envió el contenido sexual con intención. Se equivocó de chat

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El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad, Acxan Duque Gamez, afirmó que la foto que envió a la subalterna estaba dirigida a su pareja sentimental - crédito @AcxanDuqueGamez/X
El exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad, Acxan Duque Gamez, afirmó que la foto que envió a la subalterna estaba dirigida a su pareja sentimental - crédito @AcxanDuqueGamez/X

El abogado y CEO del Colectivo Justicia Racial, Alí Bantú Ashanti, se pronunció sobre el escándalo que surgió alrededor del ex viceministro de Igualdad encargado para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza, Acxan Duque Gámez. El exfuncionario, que también fungía como jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad, renunció luego de que se hiciera pública una denuncia de una subalterna a la que le envió una fotografía desnudo.

Duque Gámez salió de la cartera, pero aclaró que el envío de la foto fue un error. Según detalló, iba a enviarle el contenido a su pareja sentimental, pero se equivocó de chat de WhatsApp. De hecho, en una captura de pantalla de la conversación con la funcionaria, se evidencia que, tras haber enviado la foto, la borró e inmediatamente se disculpó, aclarando la situación.

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“Mil disculpas, al revisar, fueron a dos personas distintas y presenté excusas, ya que estaba hablando. Por la cara del chat reportaré la situación inmediatamente y pondré el contenido del mismo a disposición de control interno. Reitero, nunca fue mi intención, ya que estaba en conversación con mi pareja (sic)”, escribió el exviceministro.

Esta sería la conversación completa de Acxan Duque con una funcionaria - crédito @SoyDefensor_/X
Esta sería la conversación completa de Acxan Duque con una funcionaria - crédito @SoyDefensor_/X

El abogado Bantú Ashanti cuestionó la manera como se generó el escándalo y el escarnio público al que fue sometido el exfuncionario. Según explicó, con la conversación completa queda claro que Acxan Duque cometió un error y que inmediatamente buscó aclarar y solucionar. En ese sentido, su conducta no aplicaría al delito de acoso sexual.

El caso de Acxan Duque, por fortuna, no carece de elementos materiales probatorios, de lo contrario estaría más que crucificado. En este caso, por el contrario, la evidencia muestra que se equivocó de chat y que inmediatamente pidió excusa, pero además, él mismo pone el caso en control interno disciplinario del Ministerio de la Igualdad. Acxan hizo lo correcto”, detalló.

En desarrollo...

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