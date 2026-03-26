Colombia

Ministro de Defensa se alejó de la versión de Petro sobre condiciones del avión accidentado en Putumayo: “No son los años”

Pedro Sánchez destacó que la aeronave contaba con 1.038 horas de vuelo tras su más reciente mantenimiento realizado en 2023

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Dentro del Ejecutivo hay versiones encontradas sobre el accidente aéreo - crédito EFE/AFP/Europa Press
Dentro del Ejecutivo hay versiones encontradas sobre el accidente aéreo - crédito EFE/AFP/Europa Press

El accidente del Hércules 1016 en Puerto Leguizamo, Putumayo, que se registró el 23 de marzo de 2026, desencadenó un debate sobre la gestión de la flota aérea militar en Colombia, mientras las autoridades investigan las razones por las cuales la aeronave, un Lockheed C-130 fabricado en 1983, no logró ganar altura y terminó costando la vida a 69 uniformados.

El presidente de la República, Gustavo Petro, calificó el avión de “chatarra” y cuestionó la decisión de la administración anterior, encabezada por Iván Duque, de aceptar la donación del aparato por parte del gobierno de Estados Unidos.

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Frente a estas acusaciones, Pedro Sánchez, ministro de Defensa, defendió la operación y el mantenimiento de la aeronave, al tiempo que anticipó un plan de renovación por $13 billones para fortalecer la flota, según informó El Tiempo.

Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X
Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X

En el contexto de la tragedia, Sánchez recalcó que la aeronave contaba con 1.038 horas de vuelo tras su más reciente mantenimiento realizado en 2023 y que “no son los años los que determinan si una aeronave puede seguir volando, sino las horas de uso y el rigor en su mantenimiento”, destacó al medio citado.

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general Carlos Fernando Silva, respaldó la competencia de la tripulación, que sumaba cerca de 6.000 horas de experiencia de vuelo en este tipo de aparato.

La DEA menciona a Gustavo Petro en una investigación preliminar por posibles vínculos con el narcotráfico internacional, sin pruebas concluyentes - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Pedro Sánchez destacó que la aeronave contaba con 1.038 horas de vuelo tras su más reciente mantenimiento realizado en 2023 - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

A la espera del informe definitivo sobre las causas del accidente, el ministro Sánchez explicó que una de las principales hipótesis apunta a que el ala del avión chocó contra un árbol durante el despegue. Además, subrayó que tanto las condiciones de la pista como el clima coincidían con las exigencias técnicas requeridas para ese modelo y peso específico. Horas después del siniestro, otro avión Hércules pudo aterrizar en la misma pista para evacuar a los heridos, bajo condiciones meteorológicas estables.

El Gobierno anuncia la modernización de la flota tras la tragedia del Hércules

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, en respuesta a este incidente, anunció que el Gobierno colombiano está en proceso de firmar un Conpes por $13 billones destinado a la modernización de la flota aérea y la adquisición prioritaria de aeronaves nuevas, con el objetivo de “proteger la vida” y garantizar mejores condiciones para militares y policías.

Respecto al debate suscitado por las declaraciones del presidente Petro, el titular de la cartera aclaró que los calificativos de “chatarra” responden a una legítima preocupación por la seguridad del personal, pero defendió la aeronavegabilidad del Hércules accidentado, informó El Tiempo.

La tragedia aérea en Putumayo deja al menos 70 fallecidos y 51 heridos tras la caída de un C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito prensa MinDefensa
La tragedia aérea en Putumayo deja al menos 70 fallecidos y 51 heridos tras la caída de un C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito prensa MinDefensa - crédito prensa MinDefensa

Según los reportes oficiales, el accidente aéreo dejó un saldo de 69 personas fallecidas y 57 heridos. Sánchez expresó: “A las familias de quienes perdieron a sus seres queridos, todo nuestro acompañamiento. Es un dolor muy profundo que lo sufre la patria, pero no están solas. Estamos con ustedes y nos encargaremos de darles el tratamiento debido a estos héroes de la patria, así como del acompañamiento posterior a las honras fúnebres. A las familias de los heridos, que sepan que están en buenas manos, que se van a recuperar. Son 57 heridos y 69 personas fallecidas. Es una tragedia”.

El ministro insistió en que cualquier especulación solo desvía el foco del respeto y el comportamiento responsable que exige una calamidad de esta envergadura.

Citan a debate de control político al ministro de Defensa

Una proposición formal en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes solicita citar al ministro de Defensa Pedro Sánchez a un debate de control político, tras el accidente aéreo en Putumayo donde fallecieron 69 miembros de la Fuerza Pública.

Entre los impulsores de esta solicitud figuran Carolina Arbeláez, Juan Espinal y Juana Carolina Londoño, quienes exigen que Pedro Sánchez explique tanto las causas del siniestro como el estado de las capacidades operativas de la FAC, de acuerdo con la documentación presentada ante la comisión.

La representante Arbeláez señaló que existen más de 480.000 millones de pesos no ejecutados en el presupuesto del Ministerio de Defensa, monto destinado para mantener las aeronaves y reforzar capacidades.

“Necesitamos respuestas de lo que está pasando en cuanto al presupuesto que se está ejecutando en el Ministerio de Defensa, hemos identificado que hay más de 480.000 millones de pesos sin ejecutar a la fecha para las capacidades y mantenimiento de los aviones, hay muchas preguntas que tenemos y el ministro deberá responder”.

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