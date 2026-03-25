“Silencio cómplice”: el duro señalamiento de Lina María Garrido contra Francia Márquez y Aida Quilcué

La congresista Lina María Garrido estalló contra Aida Quilcué y la vicepresidenta Francia Márquez por su silencio ante la inseguridad en Cauca - crédito @linamariagarri1/X

La representante a la Cámara Lina María Garrido lanzó fuertes críticas contra la fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda, al cuestionar de forma directa a Aída Quilcué, pertenecientes al Pacto Histórico.

Garrido, que pertenece al Cambio Radical y no logró asegurar un nuevo periodo legislativo en el Congreso 2026-2030, mantiene una postura crítica frente al Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro y sus aliados.

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En esta ocasión, dirigió su atención hacia la lideresa indígena del Cauca, de la comunidad nasa, y también hacia la vicepresidenta Francia Márquez Mina, a las que señaló y juzgó por lo que considera falta de pronunciamientos ante problemáticas graves ocurridas en la vía Panamericana, en la tarde del 23 de marzo.

Lina María Garrido lanzó cuestionamientos directos contra Aída Quilcué y Francia Márquez por su silencio ante ataques que recibe el Cauca - crédito @aida_quilcue - @linamariagarri1/X - Vicepresidencia

En su cuenta en la red social X, la congresista escribió: “¿Alguien ha escuchado a @aida_quilcue ‘defensora’ de las comunidades indígenas o a la vicepresidenta @FranciaMarquezM defensora de las comunidades afro, pronunciarse sobre el tema? NO. Guardan el mismo silencio que han tenido frente a los más de 18.000 niños reclutados por sus amigos de las FARC. Colombia no puede volver a cometer el mismo error al votar (sic)”.

Las críticas no se limitaron a ese mensaje, ya que en un video, Garrido amplió su denuncia y expresó su preocupación por hechos que calificó como alarmantes: “Colombia tiene un dolor de patria (…) esto me tiene consternada”.

Luego describió situaciones que, según dijo, afectan a menores en el Chocó, donde grupos armados ilegales ejercen control y presión sobre comunidades: En el Chocó, el ELN y el Clan del Golfo están cobrando entre uno y cinco millones de pesos por la virginidad de niñas de apenas diez años. Muchas terminan embarazadas o con enfermedades de transmisión sexual. Amenazan a las familias para que les entreguen sus hijas y, si denuncian, los matan”.

Lina María Garrido cuestionó si las líderes han hablado sobre la situación de seguridad, de manera irónica - crédito @linamariagarri1/X

“En el municipio de Unguía, Chocó, hay un comandante que tiene más de sesenta niñas a su disposición y el Gobierno Petro lo premió entregándole una zona de despeje que ahora la llama zona de ubicación temporal. Esos son los logros de la paz total de Petro y de Cepeda”, señaló la congresista en su video.

La legisladora, además, lanzó fuertes cuestionamientos sobre el silencio de la vicepresidenta de Colombia y de una de las candidatas que quiere llegar a ocupar este puesto tras las elecciones de 2026.

“Pregunto: ¿alguien ha escuchado a Francia Márquez? Esa sí que vendió no solo su dignidad, sino la de nuestra niñez por tres pesos. Ahora nos quieren repetir la dosis con una tal Aída Quilcué, dizque defensoras de las comunidades vulnerables. Vergüenza debería darles al guardar el mismo silencio que han tenido frente a los más de dieciocho mil niños reclutados por sus amigos de las Farc”.

Lina María Garrido criticó decisiones del Gobierno liderado por Gustavo Petro, al señalar que estas medidas favorecen a actores armados - crédito Lina María Garrido/Facebook

“Por eso es que no podemos volver a cometer el mismo error al votar. Colombia tendrá que elegir entre quienes apoyan la impunidad para los criminales que realizan estos horrores o quienes con mano de hierro vamos a proteger a nuestros niños”, concluyó en su mensaje con el que criticó la senadora Garrido.

¿Qué pasó en la vía Panamericana, Cauca?

Y es que las declaraciones se producen en medio de un ambiente marcado por hechos de violencia, sobre todo con respecto al atentado con explosivos que ocurrió el lunes 23 de marzo en la vía Panamericana, en el sector de Río Las Piedras, entre Timbío y Rosas (Cauca). El ataque dejó un uniformado muerto y al menos 15 personas heridas, entre civiles y policías.

La explosión causó un impacto severo en uno de los corredores viales más importantes del país. El cierre total de la carretera interrumpió el transporte de carga entre el interior y el puerto de Buenaventura.

Un ataque con explosivos en la vía Panamericana, entre Timbío y Rosas, Cauca, dejó un policía muerto - crédito @OctavioGuzmanGu / X

Esta situación generó efectos inmediatos en la logística, con aumento de costos para transportadores que deben tomar rutas alternas más largas y riesgosas. Además, el daño en la vía incluyó un cráter de gran tamaño que impide el tránsito.

El uniformado que falleció participaba en la verificación de reportes sobre cilindros bomba instalados en la carretera. Tras la explosión, fue trasladado al hospital Susana López de Valencia en Popayán, donde murió horas después; su caso generó conmoción en su lugar de origen, donde lo recuerdan como un servidor comprometido con la seguridad.

El ataque ocurrió hacia la 1:31 p. m. cuando una patrulla de la Policía acudió al lugar. Según los reportes, los artefactos se activaron de forma remota y causaron una explosión de gran magnitud; entre los heridos se encuentran varios uniformados, incluidos el patrullero Miguel Papajoy Muñoz y los subintendentes Juan David Ortiz Gómez y Néstor Jiménez.