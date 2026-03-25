Colombia

Tras la muerte de 69 soldados en accidente de avión de la FAC en Putumayo, Gobierno Petro anunció Conpes de $13 billones para fortalecer a las FFMM

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que este nuevo modelo responde a análisis estratégicos y posibles amenazas contra Colombia

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El ministro Pedro Sánchez indicó que el objetivo es definir cómo enfrentar las amenazas en Colombia - crédito Presidencia

En el Consejo de Ministros del martes 24 de marzo de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que se elabora un documento Conpes por $13 billones destinado a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares durante los próximos diez años.

“Un Conpes para el fortalecimiento de capacidades estratégicas para las Fuerzas Armadas por $13 billones, cuyo flujo está programado durante diez años. Y la planeación de esto se hace bajo un concepto que se llama planeamiento por capacidades, en el cual uno comienza por definir el contexto estratégico, qué actores y qué factores interactúan”, afirmó Sánchez.

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El funcionario indicó que este nuevo modelo responde a análisis estratégicos y posibles amenazas a Colombia, con el objetivo de definir cómo enfrentarlas y las capacidades necesarias.

Pedro Sánchez señaló que serán
Pedro Sánchez señaló que serán tenidas en cuenta seis líneas de trabajo, basadas en funciones de guerra - crédito Luisa González/REUTERS

“Con base en ello, se determina un concepto estratégico, cómo vamos a enfrentar ese contexto. Y por último, se definen las capacidades, que son seis, basadas en funciones de conducción de la guerra”, aseveró.

Pedro Sánchez señaló que serán tenidas en cuenta seis líneas de trabajo, basadas en funciones de guerra, que serán estudiadas por la cúpula militar.

“Primero, lograr una autonomía estratégica o avanzar por lo menos en ella. Eso significa hacer transferencia de tecnología para nosotros, que nosotros comencemos a producir nuestras armas. Segundo, diversificación estratégica. Quiere decir que le compramos a lo que consideremos nosotros que sea mejor. Eso nos permite también tener una capacidad de resiliencia cuando ocurren conflictos y no depender solamente de una nación”, indicó el funcionario.

Y agregó: “Pero también otro enfoque es que solucione el problema que tenemos en Colombia. Ahí hemos hablado de seguridad y defensa, y en un enfoque que se le puede dar a seguridad y defensa es: seguridad, proteger lo que está interno, defensa frente a una amenaza externa. Aquí es enfocado netamente a lo interno”.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que tanto él como el presidente Gustavo Petro quieren que los soldados de Colombia tengan una dotación completa

Pedro Sánchez aseguró que tanto
Pedro Sánchez aseguró que tanto él como el presidente Gustavo Petro quieren que los soldados de Colombia tengan una dotación completa - crédito Colprensa

“Quiero que los soldados tengan toda la dotación, que no les pase nada, que tengan la mejor intendencia, el mejor armamento y que sea armamento colombiano. Segundo, que no les pase nada cuando se desplieguen, que vayan en blindados, que vayan protegidos. Tercero, que tengamos capacidad de respuesta supremamente rápido, que nos movamos muy rápido. Cuarto, que tengamos una capacidad de anticipación muy elevada”, afirmó Sánchez.

El ministro Pedro Sánchez indicó que el objetivo también es diversificar los proveedores internacionales, para evitar la dependencia de un solo país.

El funcionario precisó que el Gobierno nacional presentará en detalle la hoja de ruta del Conpes en los próximos meses.

“Si bien es cierto es clave reaccionar rápido, es más importante prevenir, anticiparnos. Y la anticipación se logra con una inteligencia robusta, que a la vez ayuda a tener iniciativa y ofensiva. Y otros elementos que están alrededor de ello es que sea interoperable y que se garantice economía de escala en elementos claves como transporte aéreo, como helicópteros, como botes para controlar absolutamente los ríos”, indicó Sánchez.

Pedro Sánchez precisó que el
Pedro Sánchez precisó que el Gobierno nacional presentará en detalle la hoja de ruta del Conpes en los próximos meses - crédito Ministerio de Defensa

Gustavo Petro se refirió a la situación de los jóvenes integrantes de la fuerza pública que han perdido la vida durante operaciones contra el narcotráfico. El comentario del presidente se dio luego del accidente de un avión militar C-130 Hércules en Putumayo, que dejó un saldo de 69 uniformados fallecidos al momento del despegue.

El mandatario planteó interrogantes sobre el sentido de estos sacrificios, al señalar que las acciones antidrogas de Colombia parecen beneficiar principalmente a otros países. Frente a esta realidad, Petro cuestionó si resulta justificable que la juventud colombiana enfrente estos riesgos.

Como parte de su respuesta, el presidente decretó tres días de duelo nacional en honor a los uniformados muertos. La declaración busca rendir homenaje a quienes perdieron la vida y abrir un debate sobre el costo humano de la lucha contra las drogas en Colombia.

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