Colombia

Sobreviviente del accidente del Hércules en Putumayo narró lo ocurrido durante el siniestro: “Me pedían ayuda, pero yo también estaba mal”

El testimonio de un militar que permaneció con vida tras la caída del avión militar en Puerto Leguízamo aporta detalles sobre las condiciones dentro de la aeronave, las causas del accidente y la respuesta tras el impacto

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El soldado Mauricio Peñaranda relata
El soldado Mauricio Peñaranda relata que el avión comenzó a traquear poco después del despegue, describiendo cómo se aferraron a las varillas internas antes del impacto- crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana/Sitio Web/VisualesIA

Durante este pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, una aeronave militar tipo Hércules se precipitó a tierra poco después de despegar, causando una de las tragedias aéreas más graves en la historia reciente de Colombia.

En entrevista, Mauricio Peñaranda, uno de los soldados que sobrevivió al accidente, relató que la caída se produjo sin aviso previo y desmintió versiones sobre la apertura de la compuerta para que los ocupantes pudieran saltar antes del impacto.

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El militar, quien permanece en el Hospital Militar de Bogotá, aseguró en conversación con Semana que “no tengo ningún golpe, solo en la cara me quemó”.

Según su relato, en el momento del siniestro, los ocupantes del avión se aferraron a las estructuras internas buscando protección, pero la aeronave se partió al tocar tierra. “Nos agarramos a las varillas que estaban ahí adentro y cuando cayó, unos cayeron por allá, otros por allá y así. Así fue que pasó”, afirmó Peñaranda.

Peñaranda desmintió que los pilotos
Peñaranda desmintió que los pilotos hayan abierto la puerta para que los ocupantes saltaran, afirmando que la aeronave se partió al tocar tierra - crédito @SARGENTOCHALA - @MinMedio/X

Las autoridades confirmaron que 68 militares y policías perdieron la vida en el accidente, mientras que otros 59 resultaron heridos. El avión Hércules transportaba a 128 ocupantes y municiones, según el balance oficial citado. El accidente ocurrió a aproximadamente un kilómetro de la pista tras el despegue, en una zona de difícil acceso, lo que dificultó las labores de rescate y traslado de los heridos.

Respecto a las versiones que circularon sobre la apertura de la puerta trasera de la aeronave por parte de los pilotos, el sobreviviente descartó esta posibilidad: “No, se partió todo el avión, los pilotos no avisaron nada”, declaró Peñaranda. También aclaró que, aunque se contempló transportar una camioneta dentro del avión, finalmente esta fue retirada antes de que la tripulación y los demás ocupantes abordaran.

A pesar de la ausencia de la camioneta, el uniformado recordó que la aeronave parecía llevar una carga considerable. “Sentía que eso venía pesado porque eso empezó a traquear”, explicó. Tras el impacto, algunos de los sobrevivientes lograron salir y pedir ayuda, mientras que habitantes cercanos utilizaron motocicletas para llevar a los heridos hasta el hospital más próximo.

“No sé ni cómo salí
“No sé ni cómo salí de ahí”, expresó el sobreviviente, al recordar los momentos posteriores a la caída de la aeronave en Putumayo- crédito La Voz de Amazonia/Mare Rafue/REUTERS

El accidente generó debate sobre el estado de la aeronave y la responsabilidad en su adquisición. El presidente Gustavo Petro responsabilizó a su antecesor, Iván Duque, por haber recibido lo que calificó como un avión “chatarra” de fabricación estadounidense, construido en 1983 y donado en 2020. Petro cuestionó la decisión de incorporar este equipo a la flota militar y recordó que en marzo de 2025 solicitó el reemplazo de los Hércules.

Por su parte, Duque respondió a través de redes sociales, solicitando una investigación que incluya la revisión del peso transportado por la aeronave y el estado de la pista del aeropuerto local. El exmandatario defendió que el avión fue entregado como parte de una donación del gobierno de Estados Unidos y rechazó las acusaciones del actual jefe de Estado.

El Ministerio de Defensa descartó la hipótesis de un ataque guerrillero, pese a la presencia de grupos armados en la región, caracterizada por cultivos ilícitos. Jhon Molina, gobernador de Putumayo, subrayó que el aeropuerto local enfrenta limitaciones de infraestructura y requiere inversiones para mejorar la seguridad operativa.

Según el testimonio, habitantes de
Según el testimonio, habitantes de la zona ayudaron en el traslado de heridos al hospital, utilizando motocicletas para evacuar a los sobrevivientes- crédito prensa MinDefensa

Molina también destacó que la ayuda de la comunidad fue clave para auxiliar a las víctimas, dado que el acceso terrestre implica un trayecto de cinco horas en lancha desde Puerto Asís.

El Instituto Nacional de Medicina Legal anunció el traslado de los cuerpos a Bogotá para las respectivas investigaciones forenses. Además, se informó sobre un militar desaparecido, cuyo paradero aún es desconocido.

El balance oficial destaca que, además de los heridos dentro de la aeronave, algunas personas resultaron afectadas por la explosión de municiones transportadas, que detonaron tras el impacto y el incendio posterior.

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