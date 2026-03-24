Petro arremetió contra el Consejo Gremial por críticas a impuesto al patrimonio: “Dejen de hacer terrorismo económico”

Petro comparó la medida con impuestos aplicados durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó al pronunciamiento de la presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez Jaramillo, que había alertado sobre las consecuencias económicas derivadas del impuesto al patrimonio para personas jurídicas establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026.

La medida fue expedida en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno debido a la temporada invernal en el Caribe colombiano.

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A través de su cuenta en X, el jefe de Estado respondió directamente a las críticas del sector empresarial, defendiendo el alcance del impuesto y comparándolo con medidas adoptadas en gobiernos anteriores. “Y porque no quebraron las empresas en la época de Uribe y Santos si era cuando el impuesto al patrimonio era hasta cinco veces superior y cobijaba a todas las empresas y no a una ínfima minoría de grandísimas empresas rurales y urbanas, que es lo que hemos hecho nosotros. Las más grandes de todas”, escribió el mandatario.

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