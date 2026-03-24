Periodista colombiano justificó su conducta tras el escándalo mediático por presunto acoso sexual: “Es fruto de aprecio y camaradería”

La controversia ha sido impulsada por la difusión de mensajes previos del comunicador, generando una discusión pública sobre el manejo de imágenes personales y los límites de la privacidad en el ámbito periodístico - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

El periodista Gustavo Gómez defendió sus publicaciones de imágenes de las piernas de sus compañeras de trabajo en su cuenta oficial de X, antes Twitter, afirmando: “Toda foto con aspectos privados o físicos de colegas de trabajo es fruto de aprecio y camaradería. Y se tomó sin engaños, con el consentimiento de las personas”.

Las declaraciones surgen en medio de un escándalo por posibles actos de acoso sexual en medios colombianos.

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En los últimos días, usuarios de X han rescatado y viralizado mensajes antiguos de Gustavo Gómez en los que compartía fotos de las piernas de varias colegas, acompañadas de comentarios como “¿No les parece que Erika Fontalvo tiene lindas piernas?” y “Concurso de piernas” ¿Quién gana?“.

Otras publicaciones hacían referencia directa al físico de periodistas como Erika Fontalvo y Liss Pereira, o involucraban a otros compañeros, como en el mensaje: “La linda Liss Pereira y una mano entrometida de @cesaralo, experto en piernas”.

Las afirmaciones del comunicador se producen luego de que antiguos mensajes en redes sociales fueran difundidos ampliamente, lo cual ha renovado el debate sobre el consentimiento y las responsabilidades éticas en los medios de comunicación - crédito captura de pantalla Gustavo Gómez / X

Las citas que giran en torno a comentarios sobre las piernas de distintas figuras públicas, sus compañeras de trabajo, incluyen frases como: “Dario, ¿esas piernas son de la mesa de trabajo?”, “¿No les parece que Erika Fontalvo tiene lindas piernas?”, “Primera fila de Erika Fontalvo.Se sentó para no gastar las piernas.”, “La linda Liss Pereira y una mano entrometida de @cesaralo, experto en piernas” y “Concurso de piernas. ¿Quién gana?”, “@claudiapcnn ¡Tengo más ojos que una tarántula y tú más piernas que una jirafa!“, ”@cristinapineda1 con todo y piernas" y “Daniel Samper Pizano y Eva Rey, Las piernas son de Eva”.

El revuelo digital se produce en el contexto de crecientes denuncias y debates sobre el acoso sexual en medios de comunicación en Colombia, lo que ha amplificado la reacción frente a la conducta de Gómez y ha motivado la relectura de sus publicaciones pasadas.

Respuesta de Gustavo Gómez y debate sobre consentimiento

Frente a la polémica, Gustavo Gómez publicó en su cuenta oficial de X que todas las imágenes fueron tomadas con el consentimiento de las personas involucradas y que el objetivo era resaltar un ambiente de camaradería entre colegas.

La circulación masiva de estos mensajes previos ha desencadenado reacciones críticas entre usuarios, lo que evidencia una mayor sensibilidad frente a prácticas percibidas como invasivas - crédito captura de pantalla Gustavo Gómez / X

En sus palabras: “Es fruto de aprecio y camaradería”, defendiendo la naturaleza de sus publicaciones previas.

El periodista insistió en que no hubo engaño y que las fotos respetaban la privacidad de sus compañeras. Sin embargo, la viralización de estos contenidos ha reabierto el debate sobre los límites del consentimiento en entornos laborales y la responsabilidad pública de los comunicadores en el manejo de la imagen y el respeto hacia sus colegas.

La periodista Juanita Gómez divulga testimonio de acoso sexual: “Me llamaban ‘perra’ en pleno consejo de redacción”

Una nueva serie de testimonios de acoso sexual y maltrato laboral en medios de comunicación colombianos ha emergido tras las investigaciones internas que se adelantan en Caracol Televisión por denuncias contra dos presentadores, alimentando un debate persistente sobre las condiciones laborales y el abuso en la industria.

La víctima relató que el acoso era habitual y provenía tanto de presentadores como de camarógrafos - crédito @JuanitaGomezL/ X

La periodista Juanita Gómez ha divulgado en sus redes sociales relatos anónimos recientes, que detallan episodios desde insultos públicos hasta agresiones físicas y conductas reiteradas por parte de diferentes figuras, tanto hombres como mujeres, del entorno televisivo.

Entre los relatos recogidos tras la difusión de los primeros casos por Infobae, destaca la denuncia de una comunicadora que habría sido agredida verbalmente en plenas reuniones editoriales, al punto que afirma: “Me llamaban ‘perra’ en pleno consejo de redacción... todos se reían, pero me quedaba callada. Y todo porque en mi primer directo mi tono de voz fue bajo. Después de eso, jamás me dejaron hacer un directo de nuevo”, según compartió Gómez en su cuenta de X el 24 de marzo de 2026.

La denunciante describe el ambiente profesional como un espacio donde la normalización de conductas impropias y el silencio institucional posibilitaron el abuso.

De acuerdo con el material difundido por Juanita Gómez, los episodios de acoso y maltrato laboral no solo provienen de superiores masculinos; el testimonio enfatiza que en los insultos participaron también mujeres en posiciones de liderazgo.

“Lo más triste era que quien me decía perra era una mujer. Por eso lo validaban”, asegura la denunciante en el testimonio recogido por lJuanita Gómez.

Se conocieron nuevos casos de presunto acoso sexual de extrabajadoras de Caracol Televisión - crédito @JuanitaGomezL/ X

Otra faceta relevante se manifiesta en el relato donde una presentadora expone el procedimiento de un camarógrafo: “Había un camarógrafo que me hacía tomas iniciando en mi busto. Y me enviaba mensajes obscenos a mi celular”, cita reproducida por Gómez.

La afectada relata que, tras identificar al agresor, informó del hecho a su jefe, y mucho tiempo después supo que se le había prohibido al camarógrafo trabajar con ella: “Años después supe que él (jefe) había dado la orden a cámaras de que él no volviera a salir a trabajar conmigo”.

El proceso de denuncia institucional no impidió el daño emocional y profesional, que solo se dimensionó con el paso del tiempo. La víctima hace autocrítica sobre la normalización de estas situaciones laborales: “Pasan los años y uno dice, ¿en serio yo permití eso? Y solo digo: no fue mi culpa”.