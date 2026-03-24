Miguel Uribe Londoño se despachó contra señalamientos de que estaría usando el magnicidio de su hijo para hacer política: “Ojalá pudiera”

El candidato presidencial del partido Demócrata se pronunció frente a os señalamientos de que estaría usando lo sucedido con el senador Miguel Uribe Turbay para ganar respaldo en las urnas - crédito @MiguelUribeL/X

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, que murió el 11 de agosto de 2025, desencadenó una ola de señalamientos políticos sobre su familia y motivó una contundente respuesta pública de su padre, el hoy aspirante presidencial Miguel Uribe Londoño: que en sus redes sociales desmintió que esté utilizando el cruento crimen de su hijo para obtener réditos políticos.

En medio del debate sobre el uso político de las tragedias personales, Uribe Londoño, que representa al partido Demócrata tras su tormentosa salida de la colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por aparentes acercamientos con Abelardo de la Espriella, respondió a los que lo acusan de instrumentalizar este suceso, con miras a la contienda del 31 de mayo, a la que llega con un mínimo margen en las encuestas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miguel Uribe Londoño, padre del senador Miguel Uribe Turbay, ha pedido acompañamiento de la comunidad internacional tras el atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá - crédito Miguel Uribe/Facebook

“Hay quienes dicen que estoy usando a mi hijo para hacer política. Ojalá pudiera hacerlo. Ojalá pudiera tenerlo a mi lado, verlo jugar con mi nieto Alejandro, oírlo, discutir con él, verlo caminar entre la gente como él lo hacía. Pero no puedo. No puedo porque el terrorismo me lo arrebató, porque me lo quitó para siempre. A un hijo no se le usa, a un hijo se le ama, se le honra”, expresó el veterano político antioqueño, de 73 años.

Miguel Uribe Londoño expresó su intención de sacar adelante las ideas de su asesinado hijo

A su vez, el dirigente político enfatizó que la única forma de mantener vivo el legado de su hijo es a través de las ideas y sueños que dejó. “Algo importante que me quedó de Miguel son sus ideas, las que construyó escuchando, acercándose a la gente, soñando un país mejor. Y hoy la única forma de que no muera del todo es que esas ideas sigan vivas en ustedes, en sus oportunidades, en su futuro”, dijo Uribe Londoño.

Miguel Uribe Londoño sigue en la carrera presidencial, pese a su polémica salida del Centro Democrático - crédito Colprensa/Catalina Olaya

Y reiteró su postura con un mensaje que despertó el apoyo de sus simpatizantes y los del joven senador, que murió a los 39 años y tras dos meses y cuatro días de estar en una unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. “Yo no tengo una ambición, tengo un propósito: construir el país que mi hijo soñó. Porque mientras esas ideas vivan, Miguel seguirá vivo”, declaró el candidato presidencial en su video.

El 7 de junio de 2025, Uribe Turbay sufrió un atentado sicarial en el barrio Fontibón de Bogotá, mientras participaba en un acto político. El congresista del Centro Democrático recibió varios disparos por la espalda, uno de ellos en la cabeza, mientras se dirigía a sus simpatizantes; en un atentado que lo dejó en estado crítico. Pese a recibir 12 intervenciones quirúrgicas, su estado no mejoró y murió el 11 de agosto de 2025.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, no hace parte de la campaña de su suegro, del que mostró distancia, pero a la vez respeto por sus intenciones - crédito maclaudiat/Instagram

Pese a que las autoridades avanzaron en la identificación y captura de los responsables del asesinato, al detener al joven que accionó el arma, un menor de edad de 15 años; y de capturar a Katerine Martínez, alias Gabriela, condenada a 21 años, y Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, sentenciado a 22 años por su papel en la logística del atentado, todo apunta a los cabecillas de la Segunda Marquetalia como los determinadores.

En efecto, las investigaciones apuntan a la disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) como autora intelectual del crimen, y de acuerdo con las confesiones de los implicados, el plan fue ordenado por alias El zarco Aldinever. Los autores materiales habrían recibido ofertas de dinero para el transporte y ejecución del crimen, sin conocer inicialmente la identidad del objetivo propuesto.