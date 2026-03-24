Padre de Miguel Uribe Turbay acusó a la dictadura venezolana de participar en el magnicidio del precandidato presidencial

Uribe Londoño indicó que la Segunda Marquetalia siguió órdenes de una organización criminal más grande - crédito: AP

Luego de que se confirmó que las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron responsables de ordenar el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, decidió hablar sobre las consideraciones que tiene sobre el tema.

En diálogo con Semana, entre los temas que abordó el hoy candidato presidencial se destaca que desde su percepción, habría un poder por encima del grupo guerrillero en el asesinato de su hijo.

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“Y para la Segunda Marquetalia, ¿qué fin, qué objetivo tenían con matar a Miguel? Algo le incomodaba a esa organización que es débil, que seguramente tuvo apoyo”, afirmó inicialmente Miguel Uribe Londoño.

Padre de Miguel Uribe Turbay señaló que habría responsabilidad de la dictadura venezolana

Miguel Uribe Londoño afirmó que Nicolás Maduro es cómplice del asesinato de su hijo - crédito NYT

Aunque anticipó que no tiene pruebas para confirmar que su hipótesis sea correcta, el precandidato presidencial aseguró que la dictadura de Venezuela y principalmente Nicolás Maduro ayudaron para que se ejecutara el plan de asesinar a su hijo.

“Seguramente tuvieron apoyo del narcodictador Maduro, porque la plata no salió de Colombia para Venezuela. Claro, ellos fueron los que dieron el apoyo a la Segunda Marquetalia y a “Iván Márquez”. La protección de “Iván Márquez” viene de Maduro. Sin la protección de Maduro no habrían podido actuar”.

Uribe Londoño indicó que Nicolás Maduro fue cómplice del crimen por haber protegido en Venezuela a los cabecillas de la Segunda Marquetalia; además, indicó que considera que hay un poder superior que tomó la decisión de ordenar que se ejecutara el crimen.

“Al final sí, porque protegió a estos criminales. La plata salió de la Segunda Marquetalia o con apoyo de Maduro. Hay que resolver quién le dijo a “Iván Márquez” que había que matar a Miguel Uribe. Eso no fueron ellos. A ellos no fue a los que se les ocurrió hacer eso”.

Uribe Londoño afirmó que la Segunda Marquetalia cumplió con órdenes de un poder superior - crédito: Colprensa/Catalina Olaya

Sobre los posibles motivos que llevaron a que se realizara un plan para terminar con la vida de su hijo, Uribe Londoño indicó que los criminales en Colombia tenían claridad de que el entonces senador sería el próximo mandatario nacional.

“A ellos alguien les dijo. Para mí hay una organización criminal muy poderosa o un poder criminal muy grande en Colombia que está detrás de eso. Les quedaba claro, no había sino una razón, para que no fuera el próximo presidente de Colombia”.

Uribe Londoño tomó como referencia las últimas encuestas de intención de voto para indicar que, si estuviera con vida, hoy Miguel Uribe Turbay sería primero y le ganaría a Iván Cepeda en segunda vuelta.

“Según las encuestas, Iván Cepeda le gana a cualquier otro de los candidatos en segunda vuelta. Miguel Uribe Turbay estaría volando, sería el presidente sin duda alguna y a ellos no les convenía; era el que más claro les decía qué iba a pasar con Colombia si él era presidente. Se les iba a acabar la fiesta y resolvieron que había que matarlo y sacarlo del camino”.

Uribe Turbay fue asesinado durante un evento de campaña en Bogotá - crédito Sandra Forero/Facebook

Debido a que las autoridades han confirmado que se ofrecen millonarias recompensas por siete integrantes de la Segunda Marquetalia que estarían involucrados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, su padre pidió que el Gobierno Petro y el próximo presidente de Colombia descarte cualquier tipo de negociación de paz con las disidencias comandadas por “Iván Márquez”.

“Presidente Petro, termine cualquier proceso con la Segunda Marquetalia, póngase a perseguirla. Usted e Iván Cepeda tienen que acabar esa paz total, eso no sirve. Reconozca que eso se debe acabar ya”, puntualizó Miguel Uribe Londoño, que anunció que demandará al Estado colombiano por la muerte de su hijo.