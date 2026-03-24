Cayó otro ciudadano español con circular roja interpol por presunto abuso sexual a menor de edad en Colombia: tenía empleo

El ciudadano europeo fue detenido y será puesto a disposición de las autoridades españolas - crédito Migración Colombia

Voceros de las autoridades migratorias confirmaron la detención de un ciudadano español, detenido en el municipio de Cota, Cundinamarca, tras ser identificado con una circular roja de Interpol por el delito continuado de abuso sexual a una menor de 13 años.

La detención es la segunda de un ciudadano originario de España confirmada el 24 de marzo de 2026, y se debió a una alerta de los sistemas de Migración Colombia, que permitió ubicar al extranjero en el municipio aledaño a la capital del país.

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De acuerdo con la información facilitada por portavoces de Migración Colombia, el individuo trabajaba como ingeniero en una empresa industrial del sector de Siberia y se había hospedado en la misma zona, lo que facilitó el procedimiento de verificación por parte de oficiales del Grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Andina.

Las autoridades, al parecer, ya lo tenían rastreado en medio de procedimientos investigativos que contaron con la confirmación de una orden de captura internacional, la oficina de Interpol Colombia realizó los trámites judiciales y administrativos correspondientes.

Sin embargo, desde las instituciones que llevaron a cabo el arresto no confirmaron la identidad del señalado. Mientras tanto, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, sostuvo que la entidad intensifica los operativos de verificación migratoria en el país, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes.

El ciudadano europeo tenía una orden de captura por delitos sexuales contra una menor de edad en España - crédito Migración Colombia

Además, recalcó que estas acciones siguen los lineamientos impartidos por la Presidencia, con especial atención en la identificación de posibles casos de trata de personas y delitos que afecten a la niñez.

Desde Migración Colombia reiteraron que los operativos de verificación migratoria continúan en todo el país; en especial en localidades de Bogotá como Kennedy, Engativá, Chapinero, Los Mártires y Santa Fe, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos contra la ciudadanía.

En lo que va de 2026, la Regional Andina de Migración Colombia ha detectado más de 40 alertas relacionadas con infracciones migratorias y requerimientos judiciales, principalmente en localidades de Bogotá.

Ciudadano español capturado en Palmira

En las horas de la mañana del 24 de marzo, las autoridades también reportaron la detención de un ciudadano español, señalado por delitos sexuales contra menores de edad.

El extranjero fue capturado en Palmira, Valle del Cauca. Su detención se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de captura internacional solicitada por las autoridades españolas, tras una investigación que estableció la existencia de un vínculo familiar entre el implicado y la víctima menor de edad.

Imágenes que muestran el momento exacto en que agentes de la Policía Nacional de Colombia realizan la captura de un hombre en las instalaciones de un aeropuerto del país - crédito @DirectorPolicia/X

La operación contó con la colaboración entre la Policía Nacional de Colombia, los US Marshals y las autoridades de España, y tuvo como objetivo avanzar en el proceso de extradición del detenido hacia territorio español, donde enfrentará cargos por agresión sexual agravada.

En otro operativo reciente, Migración Colombia inadmitió a diez extranjeros en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia. Nueve ciudadanos de Estados Unidos y uno de Anguila intentaron ingresar al país con fines asociados a la explotación sexual.

El ciudadano de Anguila, que llegó en la madrugada desde República Dominicana, admitió ante los funcionarios que pretendía “escoger mujeres para tener relaciones sexuales en su país”, lo que motivó la decisión inmediata de rechazo.

La medida fue adoptada tras detectarse que planeaban visitar el país con fines contrarios a la ley, en el marco de controles migratorios orientados a evitar actividades vinculadas a la trata de personas y la explotación sexual - crédito Migración Colombia

Las capturas fueron posibles tras entrevistas migratorias y revisión de equipaje, en el contexto de las estrategias para impedir el acceso de visitantes con fines ilícitos, fortalecer la protección de la población y frenar el uso del territorio nacional como destino para la explotación de personas.

En 2025, en todo el país, 110 extranjeros fueron rechazados por motivos similares, de los cuales cerca de 80 fueron identificados en esta terminal, principal punto de entrada aérea hacia Medellín. Estas cifras consolidan a Rionegro como una plataforma estratégica en la detección temprana de actividades delictivas internacionales.