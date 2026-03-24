Aeronáutica Civil tendrá que responder en el Congreso por accidente del avión Hércules en el Putumayo

La muerte de miembros de las Fuerzas Militares motiva nuevas exigencias de explicaciones sobre el accidente aéreo - crédito Colprensa/Aeronáutica Civil

El accidente del avión Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en zona rural de Puerto Leguizamo, departamento de Putumayo (sur de Colombia), con un saldo de 70 muertos y 57 heridos, ha generado cuestionamientos a las autoridades oficiales sobre lo ocurrido.

Justamente, en la Comisión Sexta del Senado fue avalada una proposición para que se adelante un debate de control político contra la Aeronáutica Civil, con el fin de que la entidad entregue explicaciones por este y otros hechos que han comprometido la seguridad aérea del país.

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El debate fue propuesto por el senador Esteban Quintero (Centro Democrático) cuestionó la gestión del gobierno de Gustavo Petro, acusándolo de mantener un abandono sistemático de las Fuerzas Militares durante más de tres años.

“A Petro le quedan apenas meses de gobierno y en todo este tiempo no hizo absolutamente nada por fortalecer nuestras Fuerzas Militares. Nada. Por el contrario, las debilitó, las estigmatizó y las dejó sin recursos, poniendo en riesgo directo la vida de nuestros soldados”, manifestó el congresista de oposición.

Declaraciones de Esteban Quintero, senador del Centro Democrático, en la sesión del 24 de marzo de 2026 en la Comisión Sexta del Senado - crédito Canal del Congreso/YouTube

El legislador exigió esclarecer si el accidente fue resultado de deficiencias en mantenimiento o fallas operativas, al tiempo que criticó que los recientes anuncios oficiales sobre modernización y renovación de armamento son “tardíos y oportunistas” ante la gravedad de los acontecimientos.

“No quisiera creer que lo que hoy está pasando sea por falta de mantenimiento. O peor aún: que sí haya recursos para financiar una ‘paz total’ que mata, pero no para fortalecer a quienes nos protegen”, cuestionó.

Del mismo modo, el senador expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del siniestro aéreo registrado en el sur del territorio nacional.

Más de 120 ocupantes viajaban en la aeronave, principalmente personal militar cuando se estrelló en Putumayo - crédito @MinMedio/X

“Lamentamos lo que pasó, lamentamos la tragedia y hacemos votos y oraciones por sus familias y por supuesto, para que Dios le dé la fortaleza suficiente para tratar de llevar este dolor tan grande que tienen ellos y por supuesto que llevamos los colombianos”, mencionó.

También, Quintero recordó que la entidad no solo está involucrado en el accidente de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sino que fue criticada por los recientes incidentes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

“Todo lo que está pasando con la Aeronáutica Civil suena, huele muy raro, pero además es extremadamente peligroso para los colombianos la inacción de la Aeronáutica. Hace pocos días nos encontramos con las noticias de que se evitó un accidente de un avión o un vuelo comercial con un helicóptero que estaba sobrevolando el aeropuerto El Dorado. Pero era la segunda vez que esto pasaba y la Aeronáutica Civil absolutamente callada al respecto, sin tomar acciones pertinentes”, puntualizó.

Tras el siniestro del C-130 Hércules, el ministro de Defensa Pedro Sánchez aclaró que las explosiones registradas en redes sociales se debieron a la munición que llevaba la aeronave y no a un ataque armado, según el informe preliminar - crédito Suministrado

Nuevos detalles sobre el accidente

Durante la mañana del martes 24 de marzo, el Ejército Nacional de Colombia adelantó la búsqueda de tres personas que se encontraban desaparecidas tras el accidente de la aeronave militar en Puerto Leguizamo.

Hasta el mediodía del mismo día, la institución militar confirmó el hallazgo de los tres cuerpos sin vida. En ese sentido, la cifra oficial del siniestro vial fue de 70 muertos y 57 heridos.

El Hospital Militar Central informó el ingreso de 24 pacientes provenientes del accidente, cifra que incluye a un rescatista que participaba en las tareas en el lugar del siniestro. Detalló que, de los heridos, 21 permanecen hospitalizados en piso, uno está siendo tratado en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos se encuentran bajo observación en el área de Urgencias.

Hospital Militar - crédito @HOMILCOL/X

El centro médico enfatizó que ha dispuesto de “todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura” para garantizar una atención adecuada al personal afectado y a sus familias. Sostuvo además que la evolución clínica de los pacientes será informada de manera puntual a través de sucesivos partes médicos oficiales.

Las primeras identificaciones de los fallecidos han sido confirmadas oficialmente por las instituciones involucradas y comunicadas por cada una de las instituciones castrenses.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana detalló la identificación de seis de sus integrantes entre las víctimas mortales, mientras que la Policía Nacional reconoció la muerte de dos de sus miembros: el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Hoz Gutiérrez, ambos adscritos al Gaula de la institución.

La Dirección de la Policía Nacional, a cargo del general William Rincón, anunció que la bandera de Colombia será izada a media asta en todas las unidades policiales del país como señal de respeto y luto.

William Rincón - crédito @DirectorPolicia/X

Rincón expresó su dolor por el fallecimiento de los integrantes del Gaula, y dirigió un mensaje de condolencias a los familiares, asegurando: “Comparto su dolor como padre, como ciudadano y como Director de la Policía de Colombia”.

Por su parte, el Gaula Militar Putumayo confirmó la muerte de dos soldados profesionales y emitió un comunicado en el que resaltó el valor y la entrega de los uniformados, manifestando: “Su valentía, honor y entrega vivirán por siempre. A sus familias y compañeros toda nuestra solidaridad y respeto”.