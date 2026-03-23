Colombia

Pacto Histórico rechazó el ataque armado que sufrió en una de sus sedes en Flandes: “Hacemos un llamado a las autoridades”

La Coordinación Departamental del colectivo político rechazó el acto violento en Tolima y solicitó medidas de protección inmediatas para la militancia

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A través de redes sociales se conoció la denuncia sobre el ataque del que fueron víctimas - crédito @EcosdelCombeima/X

La Coordinación Departamental del Pacto Histórico en Tolima rechazó de manera categórica el ataque armado que sufrió la sede del movimiento en Flandes, municipio cercano a Girardot. El colectivo político denunció que hombres dispararon en repetidas ocasiones contra las instalaciones, poniendo en riesgo la vida de quienes se encontraban en el lugar.

En un comunicado oficial, el Pacto Histórico calificó el hecho como un “grave ataque” y expresó su preocupación por las implicaciones de seguridad y participación política que tiene para la región.

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Según el documento, la sede funciona como un espacio de articulación política y organizativa del movimiento, relacionado con las campañas de Iván Cepeda a la Presidencia de la República y de Aída Quilcué, como su fórmula vicepresidencial.

En la sede del Pacto
En la sede del Pacto Histórico en Flandes, reportó que cuatro disparos impactaron la fachada de la sede sin reportarse víctimas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El ataque fue registrado en un video divulgado por ciudadanos en redes sociales, donde se aprecia cómo la fachada de la sede recibe cuatro impactos de bala.

Una de las personas que documentó la situación detalló los disparos: “Mire, vea, este entró de pa’ allá. Dos, tres y cuatro tiros, vea. Cuatro tiros le pegaron a la casa, vea. Vea, uno, todos de para allá. Mira, los cogieron en sesgo, no los cogieron de frente, sino en sesgo. Vea, le pegaron cuatro tiros, vea. Cuatro tiros le pegaron a la casa, vea. Ahí están marcaítos los tiros, vea. Uno, vea, dos, tres y cuatro tiros”.

Hasta ahora, no se confirma si las víctimas presentaron la denuncia ante las autoridades ni cuáles serían los móviles del atentado. Sin embargo, el Pacto Histórico insistió en que es indispensable que las investigaciones sean rápidas y rigurosas, con el fin de identificar a los responsables y tomar medidas de protección para quienes hacen parte del movimiento.

El ataque se produce en
El ataque se produce en un espacio clave para la articulación política del Pacto Histórico - crédito @QuenaRibadeneir/X

El comunicado del colectivo enfatiza que este ataque impacta directamente la seguridad y el ejercicio democrático en el Tolima y advirtió que cualquier forma de violencia o intimidación contra quienes participan en la política constituye un acto inaceptable.

“Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia o intimidación contra quienes ejercen su derecho legítimo a la organización y participación política”, afirmó la organización.

La reacción del Pacto Histórico también incluyó un llamado a las autoridades y organismos de control para que acompañen la situación y garanticen la protección de los militantes.

La Coordinación Departamental del Pacto
La Coordinación Departamental del Pacto Histórico rechazó categóricamente el ataque armado contra su sede en Flandes, Tolima - crédito @AlirioUribeMuoz/X

El partido del que hace parte el presidente Gustavo Petro insistió en la necesidad de implementar medidas de seguridad efectivas para la sede de Flandes y para toda la militancia en el Tolima, con el objetivo de preservar la vida y garantizar la participación política en condiciones de seguridad.

El hecho provocó alarma entre los seguidores del Pacto Histórico y la comunidad local, quienes presenciaron el momento del atentado. El colectivo político concluyó su comunicado reafirmando su compromiso con la “paz y la vida”; además, reiteró la importancia de la participación política como un derecho legítimo que no puede ser objeto de amenazas ni intimidaciones.

La organización insistió en que cualquier ataque contra sus instalaciones representa un atentado contra el ejercicio democrático y la seguridad de quienes trabajan por la política en la región, teniendo en cuenta que ocurre justo en medio de las campañas para las elecciones presidenciales de 2026.

El partido exige una investigación
El partido exige una investigación pronta y rigurosa, la identificación de los responsables - crédito Colprensa

Alirio Uribe alertó sobre violencia política del Pacto Histórico

Cabe destacar que Alirio Uribe, representante a la Cámara, fue la persona que denunció el acto, el cual se registró en la noche del 21 de marzo, cuando fue atacada con arma de fuego la sede del Pacto Histórico en el municipio de Flandes.

El congresista señaló que el hecho evidencia la falta de garantías para el ejercicio político en el departamento: “En el Tolima actualmente no existen garantías de seguridad para ejercer nuestros derechos políticos. Hago un llamado urgente a las autoridades departamentales y nacionales para que investiguen los hechos, se sancione a los responsables y se tomen medidas que acaben con la violencia política”.

Alirio Uribe, representante a la
Alirio Uribe, representante a la Cámara, denunció que la situación evidencia la falta de garantías para ejercer derechos políticos en el Tolima y pidió acciones inmediatas de las autoridades - crédito @AlirioUribeMuoz/X

Además, fue el líder que compartió el comunicado del Pacto Histórico en el que rechaza categóricamente el ataque y solicita una investigación pronta, la identificación de los responsables y medidas de protección para quienes hacen parte del movimiento en Flandes y en todo el Tolima.

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