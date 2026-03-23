Francisco Santos alerta por “guerra sucia” y división en la derecha en plena campaña presidencial

Pacho Santos - Francisco Santos - Vicepresidencia| crédito Francisco Santos Calderón/Facebook

Francisco Santos aseguró que el inicio de la campaña presidencial en Colombia está marcado por una “guerra sucia” y fuertes tensiones entre sectores políticos, según la columna escrita por el vicepresidente en la Revista Semana. El exvicepresidente expresó preocupación por la forma en que se está desarrollando la contienda electoral.

Santos también advirtió sobre divisiones dentro de la derecha, señalando que estas disputas podrían debilitar la estrategia frente a Iván Cepeda en las elecciones, según información obtenida por Revista Semana. En su análisis, cuestionó la confrontación entre campañas que compiten por el mismo electorado.

Santos planteó que el ambiente político se ha intensificado con ataques entre sectores afines, lo que evidencia una fragmentación que podría afectar el desarrollo de la campaña presidencial, alertando sobre los efectos de esta dinámica en el panorama electoral.

Iván Cepeda en el sur de Bogotá | March 21, 2026. REUTERS/Nathalia Angarita

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

División en la derecha y críticas a la campaña

En su columna, Santos manifestó su inconformidad con el rumbo que ha tomado la campaña dentro de la derecha. Señaló que esperaba un enfoque dirigido a enfrentar a un adversario político común, pero que en cambio se ha evidenciado una confrontación interna.

El exvicepresidente cuestionó las actitudes de algunos sectores, indicando que han iniciado ataques contra figuras del mismo bloque político. En ese sentido, advirtió que estas acciones pueden afectar la cohesión necesaria para avanzar en el proceso electoral.

También hizo referencia a decisiones estratégicas que, según su análisis, han generado tensiones innecesarias. Consideró que la falta de unidad podría debilitar las posibilidades de consolidar una candidatura fuerte de cara a una eventual segunda vuelta.

Elecciones presidenciales 2026 en Colombia - urnas de votación | (AP Foto/Fernando Vergara)

En ese contexto, insistió en que las campañas deberían enfocarse en sumar apoyos y no en fragmentar el electorado. Para el columnista, la unidad sigue siendo un factor clave para enfrentar el escenario político actual.

Polarización y advertencias sobre el escenario electoral

Santos también se refirió al papel de la polarización en la campaña, señalando que ciertos sectores políticos se benefician de la confrontación y la descalificación. A su juicio, este tipo de estrategias pueden influir en la percepción de los votantes y en el desarrollo del debate público.

“El Pacto Histórico, el presidente Petro y, obviamente, Cepeda se nutren de la polarización, de la exclusión, de la ofensa y la descalificación”, afirmó, citado por Revista Semana, al describir el comportamiento de ese sector político en el escenario electoral.

Asimismo, advirtió sobre posibles escenarios de tensión en caso de que los resultados electorales no sean favorables para algunos sectores. “Si no ganan, que ahora es posible, van a querer incendiar el país como en 2021”, señaló, citado por ese medio de comunicación, en referencia a hechos pasados.

El columnista planteó que la campaña debe enfocarse en mostrar a los ciudadanos las posibles consecuencias económicas y sociales de ciertas propuestas, con el fin de influir en la decisión de los votantes.

Estrategia política y mensaje a los votantes

Francisco 'Pacho' Santos (Colprensa - Camila Díaz)

En su análisis, Santos también destacó la importancia de construir una narrativa que conecte con sectores como pensionados, trabajadores y clases medias. Consideró que el mensaje debe centrarse en advertir sobre riesgos y presentar alternativas claras.

Además, señaló que la campaña debe combinar un discurso de futuro con estrategias que evidencien las diferencias entre los proyectos políticos en disputa. En su opinión, este equilibrio es fundamental para lograr mayor impacto en el electorado.

El exvicepresidente también hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la comunicación política, especialmente en redes sociales, donde se puede llegar a un mayor número de votantes.

Finalmente, concluyó que la recta final de la campaña ya comenzó y expresó una visión optimista, aunque cautelosa, sobre el proceso electoral. En ese sentido, advirtió que los distintos sectores deberán mantener la disciplina y evitar errores estratégicos en un contexto de alta competencia.

En medio de este escenario, la campaña presidencial avanza con un nivel creciente de confrontación, en el que las diferencias internas y la polarización continúan marcando el rumbo del debate político en Colombi