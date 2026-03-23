Dos delincuentes fueron capturados tras hurto a Sitp en Kennedy: 8 celulares fueron recuperados avaluados en más de 10 millones de pesos

Los delincuentes intimidaron a los pasajeros del SITP con arma de fuego y armas cortopunzantes para cometer el hurto - crédito Mebog

Ocho teléfonos celulares, cuyo valor supera los 10 millones de pesos, fueron recuperados por la Policía Metropolitana de Bogotá, tras un operativo realizado en la localidad de Kennedy.

La intervención permitió la captura de dos individuos señalados de participar en el robo a pasajeros de una ruta del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público) en el sur de la ciudad.

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Las víctimas alertaron a los uniformados mediante pedidos de ayuda, después de que los presuntos asaltantes los intimidaran con un arma de fuego y objetos cortopunzantes.

El incidente tuvo lugar en horas de la noche del domingo 22 de marzo, en la calle 41 sur, donde los pasajeros fueron despojados de sus pertenencias mientras viajaban en el transporte público.

Los teléfonos móviles incautados fueron encontrados en poder de uno de los detenidos por hurto en Kennedy - crédito Mebog

Así como explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la estación de Policía Kennedy: “La Policía Nacional logra la importante captura de dos ciudadanos, los cuales cometieron hurto a un vehículo alimentador del Sitp, sustrayéndole los elementos como equipos móviles, billeteras, entre otros elementos de valor a los pasajeros”.

De acuerdo con los informes policiales, la rápida reacción de las patrullas, sumada al rastreo de uno de los dispositivos robados, posibilitó que los sospechosos fueran localizados pocos metros después del asalto. Los agentes lograron reducirlos y proceder a su captura.

El oficial agregó: “Gracias a la oportuna información de las víctimas que se comunicaron con el CAI Castilla de la localidad de Kennedy, la zona de atención pudo reaccionar de manera oportuna, ubicando estos equipos móviles y a estos victimarios”.

A uno de los detenidos le encontraron los ocho celulares que habrían sido sustraídos durante el hurto. La mercancía recuperada fue devuelta a las autoridades para la correspondiente verificación de propiedad.

La Policía usó rastreo de dispositivos robados para ubicar y capturar a los dos señalados a pocos metros del asalto - crédito TransMilenio

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, quienes evaluarán su situación legal y los cargos por el delito de hurto.

Los procedimientos se desarrollaron como respuesta directa a la denuncia, permitiendo la recuperación de los objetos y la detención inmediata de los señalados responsables.

Este hecho evidencia la importancia de la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana en la lucha contra el hurto en el transporte público de Bogotá.

“ Invitamos a toda la ciudadanía que por favor sigan informando oportunamente a sus autoridades para poder reaccionar de manera oportuna a las líneas de emergencia 123″, concluyó el teniente coronel Juan Montilla.

Violento atraco en un bus del Sitp en Bogotá dejó 10 pasajeros afectados: a punta de cuchillo robaron celulares y dinero en efectivo

La inseguridad en los buses del Sitp de Ciudad Bolívar quedó nuevamente expuesta tras un asalto ocurrido a las 22:00 en la avenida Jorge Gaitán Cortés. Más de diez pasajeros resultaron despojados de sus pertenencias en circunstancias que, según testigos, dejaron a las víctimas sin protección ni apoyo inmediato.

La falta de alumbrado público y la baja presencia policial facilitan robos en el barrio La Coruña de Ciudad Bolívar - crédito Moovit

El ataque se registró en la ruta L817 y afectó a personas que regresaban a sus hogares, entre ellas un estudiante universitario. Su madre contó a CityTV el impacto que sufrió el joven, quien había adquirido recientemente un celular esencial para sus estudios y ahora siente miedo de volver a utilizar el transporte público.

La mujer relató: “Mi hijo venía en el L817 de la Candelaria. Se subieron y lo robaron, les quitaron el celular a la gente que venía ahí, incluyendo mi hijo”. Su testimonio reflejó la sensación de vulnerabilidad de quienes dependen diariamente del sistema de transporte.

De acuerdo con la versión entregada por la familia afectada, los asaltantes entraron al vehículo y, “en cuestión de minutos”, lograron someter a los pasajeros. Portaban cuchillos y se llevaron teléfonos, dinero en efectivo y otros objetos personales. Nadie pudo resistirse ni pedir ayuda en ese momento.

La rapidez del asalto y la violencia de los hechos dejaron en evidencia la fragilidad con la que viajan los usuarios del Sitp en ciertos sectores de la ciudad. Además, la ausencia de reacción inmediata por parte de las autoridades incrementó la sensación de desamparo entre las víctimas.

Los responsables aprovecharon la poca visibilidad y el ambiente desolado de la avenida Jorge Gaitán Cortés para huir sin que las autoridades pudieran intervenir en el acto. Los pasajeros, ya privados de sus pertenencias, continuaron su trayecto sin recibir asistencia directa tras el incidente.