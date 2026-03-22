Ministerio de Minas y Energía detecta riesgos en estaciones de servicio en Colombia: más de 70 estarán bajo investigación por no reducir precios

Los operativos en Bogotá, Cúcuta, La Dorada, Cali, Tumaco, Los Palmitos y Medellín llevaron a la apertura de procesos administrativos contra 70 estaciones de servicio - crédito Colprensa

Durante un operativo del Ministerio de Minas y Energía reveló que una proporción considerable de las estaciones de servicio en Colombia enfrenta procesos administrativos tras detectarse incumplimientos en diferentes frentes.

Más del 75% de los establecimientos visitados registraron riesgos o faltas en áreas técnicas, operativas, ambientales y de seguridad.

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La Dirección de Hidrocarburos encabezó 86 inspecciones técnicas y operativas en ciudades como Bogotá, Cúcuta, La Dorada, Cali, Tumaco, Los Palmitos y Medellín.

Los resultados de estas visitas motivaron la apertura de investigaciones formales contra 70 estaciones, con el objetivo de garantizar condiciones seguras tanto para trabajadores como para usuarios.

El Ministerio de Minas y Energía detectó que más del 75% de las estaciones de servicio inspeccionadas en Colombia presentan riesgos o incumplimientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Ministerio de Minas y Energía inició procedimientos administrativos por posibles infracciones de las normas que regulan la operación de estaciones de servicio. Las autoridades buscan corregir deficiencias detectadas en los controles realizados, que abarcan aspectos de seguridad industrial y protección ambiental.

Reducción del precio de la gasolina y nuevas inspecciones

El Gobierno Nacional emitió la Circular 40006 el 1° de febrero de 2026, ordenando una disminución de 500 pesos en el precio del galón de gasolina. El propósito es que el ajuste beneficie de manera directa a los consumidores en todo el país.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de la reducción, el Ministerio, junto a la Superintendencia de Industria y Comercio, llevó a cabo 25 inspecciones adicionales en municipios como Tocancipá, Yumbo, Buenaventura y nuevamente en La Dorada.

Durante estas visitas, se detectó que más del 20% de las estaciones inspeccionadas no aplicó el descuento establecido.

Más del 20% de las estaciones inspeccionadas no aplicaron la reducción de precio, incumpliendo la normativa expedida por el Gobierno Nacional - crédito Francisco Calderón/Colprensa

En respuesta a la pregunta sobre las consecuencias de este hallazgo, las autoridades informaron que los casos de incumplimiento serán remitidos a la Superindustria. Esta entidad es la encargada de adelantar las actuaciones necesarias y, en su caso, imponer las sanciones y multas previstas por la ley.

Los hallazgos derivados tanto de los controles técnicos como de la verificación de precios serán evaluados por las entidades competentes.

El Ministerio de Minas y Energía remarcó que la prioridad es asegurar que las estaciones de servicio cumplan con todas las obligaciones normativas y garanticen la seguridad de sus operaciones.

Las investigaciones y actuaciones administrativas en curso buscan corregir irregularidades y prevenir riesgos para la ciudadanía. El seguimiento institucional continuará en las distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer la supervisión del sector y proteger los intereses de los consumidores colombianos.

Gustavo Petro quitaría subsidios a la gasolina y el precio podría subir en Colombia, prepare el bolsillo

Un giro en la política de apoyos estatales ha sido planteado por Gustavo Petro: el Gobierno colombiano priorizará los subsidios a los fertilizantes para la producción agrícola, en lugar de continuar con los incentivos a los combustibles, ante el alza internacional del precio del petróleo.

La decisión del presidente de priorizar subsidios a fertilizantes y no a los combustibles se daría en medio del alza internacional del petróleo, lo que podría traducirse en nuevos aumentos en el precio de la gasolina en Colombia - crédito Gustavo Petro/X

El presidente comunicó que la coyuntura internacional, marcada por la subida prevista del crudo en mayo, llevará al país a reorientar el uso de los recursos fiscales. Según la propuesta, la empresa estatal Ecopetrol desempeñará un rol estratégico, cediendo parte de sus utilidades para financiar la fabricación de fertilizantes nacionales y así aliviar los costos de los productores rurales.

La iniciativa tiene como meta fortalecer la soberanía alimentaria colombiana, al reducir la dependencia de insumos importados y mejorar la rentabilidad de los agricultores en un contexto de precios internacionales elevados.

En palabras del propio mandatario, el país “deberá construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados”, un enfoque que implica dejar atrás la política de mantener los subsidios a la gasolina, ya que, de continuar el incremento global del petróleo, los precios internos de este combustible también subirán.

La decisión, comunicada a través de la cuenta oficial de X del presidente, afectará directamente a los consumidores de gasolina, quienes enfrentarán aumentos si la tendencia internacional no se modifica. El subsidio para este combustible dejará de aplicarse, permitiendo que el precio suba en línea con el mercado mundial.

En contraste, el Gobierno mantendrá el apoyo al diésel, pero de forma exclusiva para el sector de transporte de carga. El objetivo, como señaló el presidente, es evitar que se eleven los precios de los alimentos y se generen nuevos costos en la logística nacional, sectores particularmente sensibles a las variaciones en los precios energéticos.