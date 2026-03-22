Colombia

Hijo de Juan Roberto Vargas aplaudió que “pusiera la cara” ante las denuncias de acoso sexual en Caracol: “Jugándose el pellejo”

El director de ‘Noticias Caracol’ enfatizó su respaldo a las familias de las víctimas, mientras su hijo Juan Camilo destacó que los valores y la capacidad de enfrentar situaciones complejas se adquieren en el hogar

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Juan Camilo Vargas, periodista e
Juan Camilo Vargas, periodista e hijo de Juan Roberto, escribió en sus redes sociales un mensaje en apoyo a las decisiones de su papá - cédito @juanrobertovargas/Instagram - @JuanCaVargas13/X

El pronunciamiento público de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol y del programa Sala de prensa Blu, frente a las denuncias de acoso sexual que rodean a Caracol Televisión, generó una nueva reacción dentro del entorno cercano del periodista.

Su hijo Juan Camilo Vargas, que también se desempeña como periodista, respondió de forma abierta a las palabras de su papá frente a este caso y destacó que sus palabras reflejaban coherencia personal y profesional.

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La controversia surgió luego de que el canal confirmara el inicio de investigaciones internas tras señalamientos contra dos de sus figuras periodísticas. La empresa informó que activó sus protocolos y aseguró el cumplimiento de las normas legales, así como la reserva de la información durante el proceso.

La televisión colombiana enfrenta denuncias
La televisión colombiana enfrenta denuncias por presunto acoso sexual en Caracol Televisión - crédito @CaracolTV/X

En medio de ese panorama y de las voces de experiodistas del canal que alzaron su voz, Juan Roberto Vargas intervino con una postura clara en defensa de quienes denunciaron. Sus palabras apuntaron a la necesidad de actuar con firmeza frente a cualquier vulneración y de proteger a las víctimas.

Fue allí donde su hijo decidió pronunciarse; sin apartarse del tono institucional que marcó su padre, Juan Camilo escribió en su cuenta en la red social X: “Enseñando desde el ejemplo. Poniendo la cara y jugándose el pellejo por la justicia de aquellas y aquellos que se vieron vulnerad@s”.

El joven comunicador, que forma parte de Noticias Caracol, añadió en su mensaje que en el canal trabajan personas con valores y que no permitirán que se afecte la reputación de quienes no tienen relación con los hechos denunciados.

Juan Camilo Vargas, hijo del
Juan Camilo Vargas, hijo del director de 'Caracol Noticias', destacó que las decisiones tomadas reflejan coherencia y valores familiares - crédito @JuanCaVargas13/X

Juan Camilo Vargas cuenta con una trayectoria en crecimiento dentro del noticiero. Con cerca de 25 años, desarrolló su carrera en comunicación social y periodismo con énfasis en deportes.

En los últimos meses —antes del escándalo— participó en reportajes, cubrimientos especiales y apariciones en el set, lo que consolidó su presencia dentro del equipo informativo.

El pronunciamiento del hijo no pasó desapercibido y para algunos usuarios de las redes sociales, reflejó un respaldo familiar en medio de la crisis; para otros, evidenció que solo se ‘lavaron la cara’ a un tema complejo y que destapó la olla.

El caso reaviva el debate
El caso reaviva el debate sobre la suficiencia de los mecanismos internos empresariales y el rol del Estado como garante de derechos laborales - crédito Caracol TV/sitio web

¿Qué dijo Juan Roberto Vargas sobre las denuncias de acoso sexual dentro del medio?

En su intervención en los micrófonos de Blu Radio, Juan Roberto Vargas se refirió al caso de denuncias de acoso sexual presentadas por trabajadoras de la compañía. El periodista destacó que el medio tomó medidas de rigor, siguiendo estrictos protocolos laborales y legales, por lo que destacó: “Estamos del lado de las víctimas, estamos del lado de sus familias”.

Señaló que la transparencia, el rigor y la dignidad son principios que guían las decisiones del canal, por lo que el periodista enfatizó la importancia de afrontar temas dolorosos con firmeza y responsabilidad: “No somos jueces, pero tampoco somos espectadores. Por eso hemos decidido poner esta denuncia sobre la mesa”.

“Para mí, como director, es un hecho triste, pero también es un hecho donde se tiene que demostrar la determinación, la decencia y el rigor. Como bien lo decíamos en el comunicado del pasado viernes, ante esta denuncia se tomaron las medidas de rigor, que implican unos protocolos laborales y legales muy estrictos, muy rigurosos”, señaló Vargas en su intervención.

El periodista y director de
El periodista y director de Noticias Caracol se pronunció en la mañana del domingo 22 de marzo sobre los hechos de acoso sexual en el canal - crédito @juanrobertovargas/Instagram

Además, resaltó que la actuación de Caracol busca proteger a todas las partes involucradas, garantizando las decisiones correctas sin actuar de manera indebida. Vargas cerró su mensaje al recordar que la determinación frente a la adversidad es un valor que se aprende desde el hogar y que guía la labor del equipo humano que integra ambos espacios informativos.

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