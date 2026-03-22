Cielo Rusinque apareció desde La Guajira para criticar su salida de la SIC por decisión del Consejo de Estado: “Seguimos en pie”

Cielo Rusinque defendió su gestión y atribuyó la decisión a violencia institucional y ataques contra la estrategia anticorrupción - crédito Colprensa

Dos días después de que el Consejo de Estado confirmara la anulación del nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, la saliente funcionaria apareció desde el departamento de La Guajira para cuestionar la decisión.

A través de su cuenta de X, Rusinque calificó el fallo como injusto, además de atribuirlo a una supuesta violencia institucional que estaría en contra de las garantías que ofrece la constitución.

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En su mensaje, la saliente superintendente también se refirió a la decisión de la Procuraduría de sancionar a funcionarios que ingresaron a la Registraduría Nacional y a la Cancillería en medio de las averiguaciones por la contratación para la fabricación de pasaportes.

“Esta semana, mediante dos decisiones abiertamente injustas y una forma de violencia institucional difícilmente conciliable con las garantías constitucionales, se quiso debilitar la estrategia de lucha anti corrupción que hemos desplegado desde la Superintendencia de Industria y Comercio (sic)”, señaló Rusinque.

Pese a la decisión judicial, Cielo Rusinque aseguró que seguirá activa en la política, respaldando al presidente Gustavo Petro desde nuevas funciones - crédito X

La funcionaria también aseguró que se mantendrá del lado del proyecto político del presidente Gustavo Petro aunque ya no pertenezca al Ejecutivo por decisión del alto tribunal.

“Confiamos en la fuerza de la razón —y, si se quiere, en la vocación de verdad del derecho—, y no cederemos en el empeño de contribuir, siempre y desde donde sea, a la construcción de un orden en el que el Estado se oriente a la realización de la dignidad humana, conforme al horizonte del constitucionalismo transformador que inspira nuestro pacto polítco (sic)“, señaló.

Asimismo, Rusinque aseguró que la reciente decisión que la deja por fuera de la SIC no será impedimento para desaparecer de la escena política, entre otras, tras el respaldo del presidente Gustavo Petro.

“En lo personal, no suelo amilanarme frente a la adversidad; mi voluntad permanece intacta y ahora incluso siento mi energía reforzada. Como si con cada ataque fortalecieran más mis ganas de trabajar por este país que amo”, continuó.

La saliente superintendente se mostró desde el departamento de La Guajira - crédito X

Entretanto, la saliente superintendente también se mostró en una fotografía desde el departamento de La Guajira, según ella, adelantando un curso ofrecido por el Ejército Nacional.

“Me encontraba en La Guajira, en el Curso Integral de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, profundizando en geopolítica, ciberguerra, inteligencia estratégica, oceanopolítica y derecho internacional de los conflictos armados, que estoy realizando este año. Lo menciono solo para reiterar lo esencial: seguimos en pie, con determinación serena y con más alegría y buena disposición que nunca!”, concluyó la funcionaria.

El 19 de marzo, el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, una decisión que impacta la estructura de liderazgo en la entidad.

La resolución deja sin efecto el decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, firmado por el presidente Gustavo Petro, tras una demanda que cuestionaba tanto el proceso de selección como el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos para el cargo.

La hoja de vida de Cielo Rusinque fue considerada insuficiente en áreas técnicas como libre competencia y protección al consumidor, según el fallo - crédito Colprensa

La salida de Rusinque ocurre mientras persistían controversias por las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) frente a la Registraduría, acciones que derivaron en una sanción a 16 funcionarios por parte de la Procuraduría.

Según determinó el órgano de control, estos empleados habrían excedido sus funciones al inspeccionar equipos institucionales y dispositivos personales de la Registraduría, durante el proceso de prórroga de contratos para la expedición de documentos de identidad.

La demanda que originó la revisión del nombramiento señalaba que la resolución fue publicada el 25 de enero de 2024 en la página oficial de la entidad, sin que antes se hubiera hecho efectiva la terminación formal del encargo de María Paula Belén Arenas. Además, se cuestionó la falta de atención a las observaciones ciudadanas durante el proceso.

Los demandantes también pusieron en duda el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de la Ocde sobre Política y Gobernanza Regulatoria, que sugieren que las entidades de vigilancia y control deben operar sin influencia política directa, una condición que consideraban vulnerada por la designación de Rusinque. Argumentaron que su cercanía al presidente y su militancia política convertían a la SIC en una “policía presidencial”.

El Consejo de Estado rechazó los argumentos sobre la supuesta politización del cargo y la publicación anticipada de la hoja de vida de la funcionaria. En la sentencia se precisa: “La causal de nulidad por desviación de poder de los actos administrativos exige que se demuestre que los motivos de su expedición son ajenos a los fines estatales y al interés general y exceden la facultad de la autoridad nominadora para efectuar el correspondiente nombramiento”.

Sin embargo, el alto tribunal sí encontró fundamentos para anular el nombramiento por incumplimiento de los requisitos técnicos. El fallo establece que el cargo requería un posgrado en un área afín a las funciones de la entidad y que el título presentado por Rusinque —un diploma en Derecho Constitucional de la Universidad Panthéon–Assas (París II)— no se homologa de manera directa como maestría, especialización, doctorado ni postdoctorado reconocidos en Colombia.

La Sala también identificó inconsistencias en la experiencia laboral acreditada por la exfuncionaria. Las certificaciones presentadas no detallaban las funciones desempeñadas, sino que solo mencionaban cargos genéricos como docente investigadora en Derecho Público, sin explicar las labores específicas realizadas en el área de investigación.